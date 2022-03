Zurzach Junger Autofahrer muss sich vor Gericht verantworten – haben Polizisten nur dank Vollbremsung Kollision verhindern können? Ein 21-Jähriger hat wegen grober Verletzung der Verkehrsregeln in Zurzach vor dem Gericht antraben müssen. Er kommt um einen Strafregister-Eintrag herum. Rosmarie Mehlin Jetzt kommentieren 25.03.2022, 05.00 Uhr

An dieser Stelle hat ein Autofahrer einen vortrittsberechtigten Wagen übersehen. Screenshot Google

Einen knappen Monat nach seinem 20. Geburtstag hatte Claudio (Name geändert) den Fahrausweis erhalten. Sechs Wochen später – Mitte April vergangenen Jahres – hatte er sich ein Mittelklasse-Auto gekauft. Diese Woche nun sass Claudio – beschuldigt der groben Verletzung der Verkehrsregeln – in Zurzach vor Einzelrichter Cyrill Kramer.

Zugetragen hatte sich der Vorfall an einem Mittwoch Mitte Juli 2021: Nachts um 22.50 Uhr war der 20-Jährige am Steuer seines Wagens, mit einem Kumpel auf dem Beifahrersitz, von Mandach auf der Strasse desselben Namens herkommend, in Leuggern in die Hauptstrasse eingebogen. Dabei übersah er einen vortrittsberechtigten Personenwagen.

Rabenschwarzes Pech für Claudio war, dass es sich dabei um ein ziviles Patrouillen-Fahrzeug mit zwei Polizisten an Bord handelte. Eine Anzeige war auf dem Fusse gefolgt. Beim Staatsanwalt gaben die Beamten zu Protokoll, dass sie nur dank einer Vollbremsung eine Kollision hatten vermeiden können.

Fahrer hatte weder Alkohol noch Drogen im Blut

Im November war für Claudio ein Strafbefehl ins Haus seiner Eltern geflattert, bei denen er lebt: Wegen Missachtung eines Vortrittssignals sei der 20-Jährige zu 400 Franken Busse plus 847.50 Gebühr und Auslagen zu verurteilen, was – weil er in grober Weise handelte – im Strafregister einzutragen sei. Der gelernte Handwerker hatte sich an seine Rechtsschutzversicherung gewandt. Bereits sieben Tage nach Eintreffen des Strafbefehls hatte ein Anwalt Einsprache erhoben, der Claudio nun auch an die Verhandlung begleitete.

Dort wiederholte der Beschuldigte, was er schon bei der Befragung durch den Staatsanwalt gesagt hatte, nämlich dass er auf der Hauptstrasse kein Auto gesehen habe. «Ich habe links und rechts geschaut, aber vermutlich einfach zu wenig.» Er habe auch nicht mitbekommen, dass das Auto gebremst habe.

Die Antwort auf die Frage des Richters, wie Claudio von seinem, in einem anderen Bezirk gelegenen Wohnort nach Zurzach gekommen sei, war kurz und bündig: «Mit dem Auto.» Den Führerausweis habe er schon nach sechs Tagen zurückerhalten; er fahre täglich mit dem Auto zur Arbeit.

Der Verteidiger forderte einen Freispruch vom Vorwurf der groben Verletzung der Verkehrsregeln und beantragte eine Busse von 200 Franken wegen einfacher Verletzung der Verkehrsregeln. «Mein Mandant war mit 30 oder 35 Stundenkilometern auf die Einmündung zugefahren. Er war sich sicher, kein Auto gesehen zu haben.» Im Gegensatz zu einem Stopp-Signal müsse das Fahrzeug beim Kein-Vortritt-Signal nicht zum Stehen gebracht werden. Klar sei, dass Claudio – in dessen Blut weder Alkohol noch Drogen nachgewiesen wurden – weder rücksichtslos, noch grobfahrlässig gehandelt habe.

Aussagen der Beamten nicht zweifelsfrei nachweisbar

Die Anklage stütze sich einzig auf die Aussagen der beiden Beamten und diese seien keineswegs zweifelsfrei nachzuweisen, so der Anwalt weiter. «Es ist einzig erwiesen, dass gebremst wurde, aber weder, ob es eine Vollbremsung war, noch, ob nur dadurch die Gefahr einer Kollision hatte vermieden werden können.»

Richter Cyrill Kramer folgte den Argumenten des Anwalts: «In den Akten finden sich keinerlei Anhaltspunkte für rücksichtsloses oder grobfahrlässiges Verhalten des Beschuldigten.» Zudem habe das Strassenverkehrsamt gegenüber Claudio lediglich eine Verwarnung ausgesprochen, was zeige, dass man dort lediglich von einer Unachtsamkeit ausgegangen ist.

Wegen einfacher Verletzung der Verkehrsregeln – womit auch ein Eintrag ins Strafregister vom Tisch ist – verurteilt Kramer den 21-Jährigen zu 200 Franken Busse. Bezahlen muss Claudio überdies 800 Franken Entscheidungsgebühr zuhanden des Gerichts. Zudem gehen die Anwaltskosten zu seinen Lasten.

