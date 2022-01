Mit 127 km/h über Zurziberg: Raser muss drei Monatslöhne blechen

Bezirksgericht Einmal mehr wird der Zurziberg einem Tempobolzer zum Verhängnis: Autofahrer muss drei Monatslöhne blechen Ein Temposünder ist 47 Stundenkilometer zu schnell von Tegerfelden nach Zurzach gefahren. Da es nicht seine erste Übertretung ist, hat er eine hohe Busse erhalten − gegen die er Einsprache erhoben hat. Rosmarie Mehlin Jetzt kommentieren 07.01.2022, 05.00 Uhr

Auf der Kantonsstrasse, die über den Zurziberg führt, gilt Tempo 80. Doch nicht selten fahren hier Autolenker zu schnell. AZ-Archiv

Von einer Sekunde auf die andere hatte sich Manfred (Name geändert) in über 16'000 Franken Schulden manövriert. Nicht etwa, dass der 51-Jährige spekuliert hätte. Jedenfalls nicht an der Börse. Etwas genauer betrachtet allerdings hatte er, mit dem rechten Fuss auf dem Gaspedal seines Autos, letztlich damit spekuliert, nicht erwischt zu werden.

Passiert war es am 5. September vergangen Jahres, einem Sonntag um 13.41 Uhr auf der Zurzibergstrasse. Manfred war von Tegerfelden Richtung Bad Zurzach unterwegs, als er mit 131 km/h geblitzt wurde. Das bedeutete, nach Abzug der Sicherheitsmarge, dass er 47 km/h zu viel auf dem Tacho seines Opels hatte.

Das ist laut Gesetz zwar noch kein Raserdelikt, aber eine grobe Verletzung der Verkehrsregel. Als solche wird diese Tempoüberschreitung mit 90 Tagessätzen Geldstrafe und mindestens drei Monaten Fahrausweis-Entzug geahndet.

Knapp 16 Monate zuvor war Manfred in einem anderen Bezirk ebenfalls wegen grober Verletzung der Verkehrsregel zu 30 Tagessätzen à 120 Franken verurteilt worden. Offenbar war er damals zwischen 35 und 39 km/h zu schnell unterwegs gewesen. Die Geldstrafe war ihm damals auf zwei Jahre bedingt erlassen worden.

Dass er sich innerhalb der Probezeit desselben Vergehens schuldig machte, wurde ihm nun vor allem auch monetär zum Verhängnis. Der bedingte Vollzug der Strafe vom Mai 2020 wurde widerrufen und zu den 90 Tagessätzen addiert, die aus den 47 km/h zu viel vom Zurziberg resultierten. Weil Manfred inzwischen ein etwas höheres Einkommen hat, erhöhte der Staatsanwalt den Tagessatz um 10 Franken.

Summa summarum wurde Manfred somit zu einer Geldstrafe von insgesamt 15' 600 Franken verurteilt. Zusammen mit Polizeikosten und Strafbefehlsgebühr lautet die Rechnung des Staates zuhanden des Verurteilten auf 16 731 Franken.

«Der Fall ist komplett aussichtslos»

Dagegen erhob Manfred Einspruch, und so musste er sich am Bezirksgericht in Zurzach vor Einzelrichter Cyrill Kramer verantworten. Warum der Beschuldigte Einsprache gemacht habe, fragte dieser als Erstes. «Weil die Strafe so hoch ist, rief ich im Oktober meine Rechtsschutzversicherung an. Die haben etwas von einem Rechtsanwalt gesagt, sich dann aber nicht mehr gemeldet.»

Dies, so Richter Kramer, sei nachvollziehbar, weil der Fall komplett aussichtslos sei. Die aktuelle Strafe plus der Widerruf seien zwingend: «Ich kann ihnen nur dringend raten, die Einsprache zurückzuziehen, damit das Ganze durch ein Gerichtsurteil nicht noch teurer wird.»

Manfred, ein stattlicher Mann mit grauem Haarkranz, lamentierte, er könne den Betrag doch gar nicht bezahlen. Er lebe getrennt von seiner Frau, verdiene monatlich zwar 5500 Franken, zahle aber monatlich 700 Franken an den Sohn, der in einer Lehre stecke. Er könne, so der Richter, mit der Gerichtskasse eine Abzahlungsvereinbarung treffen: «Sagen wir über monatlich 400 oder – bis der Junior ausgelernt hat – 300 Franken.»

Nach kurzem Zögern unterschrieb Manfred die Rückzugs-Erklärung. Kramer sagte noch, er werde ihm mal 20 Einzahlungsscheine zuschicken lassen, worauf Manfred schwach nickte und den Gerichtssaal wie ein begossener Pudel verliess.

