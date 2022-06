Super-Puma kreist am 13. Juni über Leibstadt und Beznau

Radioaktivitäts-Messflüge Super-Puma kreist am 13. Juni über Kernkraftwerke Leibstadt und Beznau Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz führt Mitte Juni seine jährlichen Radioaktivitäts-Messflüge durch. Dabei werden die Super-Puma-Helikopter unter anderem auch die Umgebung der beiden Aargauer AKWs überfliegen. 09.06.2022, 11.49 Uhr

Das Atomkraftwerk Leibstadt an der deutsch-schweizerischen Grenze. Alex Spichale

Die Nationale Alarmzentrale (NAZ) führt jährlich während einer Woche «grossräumige aeroradiometrische Messflüge» durch, um den Boden nach Radioaktivität abzusuchen. Unter anderem wird am 13. Juni im Auftrag des Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorats ENSI auch die Umgebung der Kernkraftwerke Beznau und Leibstadt abgeflogen.

Die Zusammenarbeit wird geübt

«Mit dieser Messkampagne werden die Einsatzbereitschaft von Personal und Ausrüstung sichergestellt, Radioaktivitätsdaten in städtischen Gebieten und der Umgebung kritischer Infrastrukturen erhoben sowie die Zusammenarbeit mit kantonalen und internationalen Partnern geübt», teilt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS mit.

Dabei überfliegt ein Super-Puma Helikopter die Messgebiete in rund 90 Meter Höhe in parallelen Bahnen für eine schnelle und grossräumige Messung. Dank diesen Messresultaten liesse sich bei einem Ereignis mit Verdacht auf erhöhte Radioaktivität Abweichungen vom Normalzustand einfacher feststellen, so das BABS.

Lärmbelastung verhindern

Die Bevölkerung muss sich gemäss der Mitteilung wegen der Lärmbelastung keine Sorgen machen. Um diese möglichst gering zu halten, wird zwischen 12:00 und 13:00 Uhr nicht geflogen. Die Flüge enden jeweils um 17:00 Uhr. Sollte das Wetter nicht mitspielen, werden die Flüge innerhalb der Messwoche vom 13. bis 17. Juni 2022 verschoben. (babs/cam)

Weitere Information zu den Messflügen Eventuelle Änderungen des Programms werden auf der NAZ-Website (www.naz.ch) publiziert. Die Messresultate werden am 17. Juni 2022 ebenfalls auf der Website veröffentlicht.