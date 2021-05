Bezirk Zurzach Bis zu 180 Franken Unterschied beim Güsel: So teuer ist die Abfallentsorgung in den Zurzibieter Gemeinden Mehr als doppelt so viel zahlen Einwohner und Einwohnerinnnen in Siglistorf verglichen mit Leuggern – dies zeigt die Übersicht der Abfallgebühren im Bezirk Zurzach. Und: Wieso einzelne Gemeinden den Abfall wägen, statt eine Sackgebühr zu verlangen. Rahel Künzler 11.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im bezirksweiten Vergleich ist Klingnau eher günstig: Eine Zehnerrolle 35-Liter-Säcke kostet zwar mit 33.50 Franken überdurchschnittlich viel, eine Grundgebühr gibt es aber nicht. Philipp Zimmermann

Je nach Wohnort zahlen Einwohnerinnen und Einwohner mehr als doppelt so viel für den Abfall. Dies zeigte das BT in einer Übersicht über die jährlichen Abfallgebühren im Bezirk Baden. Doch wie verhält es sich für den Bezirk Zurzach? Für den Vergleich ging die Redaktion von einem Haushalt mit mindestens zwei Personen aus, der pro Woche einen 35-Liter-Sack füllt. Die Kosten wurden aufs Jahr hochgerechnet und die Jahresgrundgebühr dazugezählt – sofern eine erhoben wird.

Beim Vergleich der 22 Zurzibieter Gemeinden zeigt sich: Die Preisspanne ist ähnlich gross wie im Bezirk Baden: Rund 180 Franken jährlich beträgt der Unterschied zwischen der günstigsten und der teuersten Gemeinde – ausgehend vom oben genannten Szenario.

Siglistorf ist am teuersten

Das grösste Sparpotenzial liegt in Leuggern. Die 2190-Einwohner-Gemeinde verlangt keine Grundgebühr. Die Zehnerrolle an 35-Liter-Säcken kostet 25 Franken. Wer jede Woche einen Sack füllt, zahlt jährlich nur 130 Franken. Teuer ist die Abfallentsorgung hingegen in Siglistorf: Zehn 35-Liter-Säcke kosten 30 Franken, hinzu kommt eine Grundgebühr von 150 Franken. Bei einem Sack pro Woche macht das 306 Franken – mehr als doppelt so viel wie in Leuggern.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mit 305 Franken pro Jahr ist Abfall entsorgen in Schneisingen fast gleich teuer. Die Grundgebühr von 175 Franken ist bezirksweit die höchste. Gemeindeschreiber Beat Rohner hat dafür aber eine Erklärung:

«Diese ist so hoch, weil wir ein sehr gutes Entsorgungsangebot bieten.»

Auf dem gemeindeeigenen Recyclingplatz könnten Einwohner und Einwohnerinnen sogar Kleinmengen an Bauschutt «gratis» entsorgen. Auch die Sperrgutabfuhr zweimal jährlich – ein hoher Kostenpunkt in der Abfallrechnung – sei in der Grundgebühr inbegriffen. Rohner kennt keine Gemeinde, welche dies so anbietet.

Wegen Sammelstelle höchste Pro-Kopf-Grüngutmenge im Aargau

Hingegen ist Leuggern eine der sechs Gemeinden, die auf eine Grundgebühr verzichtet. Gemeindeschreiber Stefan Kalt sagt, Leuggern hätte diese 2018 abgeschafft, als das Dorf statt drei Sammelstellen für Bioabfälle eine Grüngutabfuhr mit separaten Gebührenmarken einrichtete. Kalt sagt:

«Mit der öffentlichen Sammelstelle hatte die Gemeinde eine der höchsten Grüngutmengen pro Kopf im Aargau. Sogar Gärtnereien haben ihre Abfälle bei uns abgeliefert.»

Dies habe hohe Kosten generiert, welche über Jahren durch die Sackgebühren mitfinanziert wurden. Seit 2018 seien die Ausgaben für die Abfallentsorgung gesunken. Mit Ausnahme vom Grüngut könnten diese heute ausschliesslich durch die Sackgebühr gedeckt werden.

Statt einer Sackgebühr arbeiten Baldingen, Mellikon, Rekingen und Rümikon im Gemeindeverband Verwaltung 2000 mit einer Gewichtsgebühr. Ein Kilo Kehricht kostet zwischen 50 und 65 Rappen. Martin Süss, Leiter Finanzen, sagt: «Ähnlich wie beim Grüngut besitzt – mit Ausnahme von Rümikon – jeder Haushalt einen Container, den er alle zwei Wochen zu einer Sammelstelle bringt.»

Die Kehrichtabfuhr wäge und leere die Container, die Gewichtsgebühr stelle die Gemeinde halbjährlich in Rechnung. «So werden die Kosten am ehesten verursachergerecht abgerechnet», so Süss. Das System wirke sich auch positiv auf die Abfallmenge aus. «Das Pressen des Abfalls und das Stopfen der Säcke bringt keine Vorteile.»