Strassensperrungen bei der Ostumfahrung Bad Zurzach ab Montag

Belagsarbeiten Strassensperrungen wegen Ostumfahrung in Bad Zurzach stehen ab Montag an Der Nord-Südverkehr soll aus dem Ortskern von Bad Zurzach gelenkt werden. Aktuell werden die letzten Belagsarbeiten ausgeführt. Dazu sind ab Montag verschiedene Strassensperrungen erforderlich. 15.06.2022, 11.22 Uhr

Die Ostumfahrung Bad Zurzach besteht aus einer neuen Kantonsstrasse, die zu einem Grossteil im Tunnel verläuft. Die Bauarbeiten laufen gemäss Programm, wie das Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) mitteilt. Der Strassenbelag im Tunnel sei bereits eingebaut.

«Nun stehen in der wärmeren Jahreszeit noch die Deckbelagsarbeiten in den Vorzonen des Tunnels an», lässt sich Projektleiter Guido Sutter in der Mitteilung des BVU zitieren. Damit die Arbeiten in kürzerer Zeit und hoher Qualität ausgeführt werden können, sind Strassensperrungen erforderlich.

Zunächst wird der Belag vor dem zukünftigen Knoten Glocke eingebaut. zvg / Kanton Aargau

In einer ersten Etappe wird der Deckbelag in der nördlichen Vorzone, im Bereich des zukünftigen Knoten Glocke, eingebaut. Dazu wird die Zürcherstrasse bei der Unterführung unter der SBB-Linie vom 20. Juni bis 8. Juli 2022 für sämtlichen Verkehr gesperrt.

Direkt anschliessend erfolgen die Deckbelagsarbeiten auf den Gemeindestrassen im Bereich Schützenweg.

Es folgen die Belagsarbeiten im Bereich Schützenweg. Visualisierung Kanton Aargau

Die Deckbelagsarbeiten im Bereich der südlichen Vorzone werden während einer Wochenendsperrung der Bruggerstrasse am 20. und 21. August 2022 durchgeführt.

Für die Arbeiten an der Bruggerstrasse ist eine Wochenendsperrung nötig. Visualisierung Kanton Aargau

Die örtlichen Umleitungen werden gemäss Kanton jeweils signalisiert. Nach den Belagsarbeiten folgen noch die Arbeiten für die Wandverkleidung des Tunnels, die Betriebs- und Sicherheitsausrüstung des Tunnels sowie die Lichtsignalanlagen. Sofern es keine wesentlichen Verzögerungen gibt, sollen die Arbeiten im Frühjahr 2023 abgeschlossen werden.

Nach Abschluss der Bauarbeiten wird die Kantonsstrasse der Gemeinde übergeben. Durch eine Tempo-30-Zone und ein Lastwagenfahrverbot soll die Ortsdurchfahrt weniger attraktiv und der Durchgangsverkehr auf die Umfahrung gelenkt werden. (phh)