Zurzibiet: Auszonung von Bauland wird kritisiert

Bauland Auszonung von Bauland: Deutliche Kritik am Kanton – «Das Zurzibiet wird abgestraft» Der Planungsverband Zurzibiet Regio wehrt sich gegen den Verlust von Bauland, der nicht nur Leuggern, sondern auch Koblenz droht. Zurzach als grösste Gemeinde des Kantons muss hingegen wohl kaum auszonen – das hat mehrere Gründe. Stefanie Garcia Lainez Jetzt kommentieren 14.05.2022, 05.00 Uhr

Dank des Areals der ehemaligen Sodi-Fabrik gilt der Zurzacher Ortsteil Bad Zurzach als wirtschaftlicher Entwicklungsschwerpunkt. zvg/Michel Jaussi

Leuggern soll von seinen 80 Hektaren Bauland etwas mehr als 1,5 Hektaren auszonen. Der Gemeinderat befürchtet deshalb Entschädigungszahlungen in Millionenhöhe und dass das Dorf in seiner Entwicklung gehemmt werde. «Das Zurzibiet wird abgestraft», sagt Felix Binder, Präsident des Planungsverbandes Zurzibiet Regio. «Wir haben keine Freude an dieser Entwicklung.»

Das Zurzibiet strebe ein Wachstum an, das sich im kantonalen Durchschnitt befindet, sagt Felix Binder. Das sei grösstenteils erreicht worden. «Mit Auszonungen werden die Aussichten aber wieder schlechter», sagt er und betont nochmals:

«Die Gemeinden werden für ihren in der Vergangenheit subtilen Umgang mit der Ressource Bauland abgestraft.»

Felix Binder, Präsident zvg

Grundlage für die harte Haltung des Kantons bezüglich Baulandreserven ist das 2013 angenommene, eidgenössische Raumplanungsgesetz.

Zurzeit befinden sich 0,1 Hektaren im «Regionalen Topf» des Bezirks Zurzach, der als Reserven für Einzonungen zur Verfügung steht und Ver­schiebungen des Siedlungs­gebiets über die Gemeinde hinaus möglich macht. «Diese 10 Aren stammen aus der Zonenplanrevision in Rekingen», sagt Felix Binder. Zurzeit führen mehrere Gemeinden eine Revision der Bau- und Nutzungsordnung (BNO) durch. «Nebst Leuggern müssen aus Sicht des Kantons noch zwei weitere Gemeinden auszonen.»

Fusion hilft Zurzach bei der Frage nach Baulandreserven

So droht etwa der Gemeinde Koblenz der Verlust von Bauland. Die Fläche sei «spürbar grösser als ein Fussballfeld», sagt Ammann Andreas Wanzenried (parteilos). Solche Auszonungen hält er in «vielen Bereichen als unsinnig».

Ammann Andreas Wanzenried. Hans Christoph Wagner

«Alle Baugebiete in Koblenz liegen innerhalb von fünf bis zehn Gehminuten von unserer Bahnstation Koblenz Dorf entfernt», ergänzt er. «In der heutigen klimakritischen Situation weltweit sollten rechnerische Gedankenspiele dieser Art in einer BNO-Diskussion den umwelttechnischen Aspekten untergeordnet werden.»

Zurzach mit grossem Entwicklungspotenzial

An der Revision der Bau- und Nutzungsordnung arbeitet zurzeit auch Zurzach. Die neue Grossgemeinde verfügt über rund 60 Hektaren Bauland. Im Gegensatz zu Leuggern muss die flächenmässig grösste Gemeinde im Kanton aber wohl kaum auf grössere Flächen an Bauland verzichten. «Wir haben in Zurzach eine ganz andere Ausgangslage, auch als Folge des Zusammenschlusses», sagt Christian Burger, Leiter Bau, Planung und Umwelt.

Rund zwei Drittel der Bauzonenreserven sind baureif (Stand 2018). Diese sind räumlich über das Gesamtgebiet verteilt, liegen häufig an den Siedlungsrändern und werden nun dank der Fusion nicht mehr einzeln, sondern als Teil der neuen Gemeinde betrachtet. Und: Zusammen mit der Innenverdichtung würden diese Gebiete ein enormes Entwicklungspotenzial aufweisen.

So finden sich in Zurzach verschiedene Siedlungsräume: Die Ortsteile Baldingen, Böbikon und Wislikofen gehören dem ländlichen Leben an, während Rümikon, Rekingen, Rietheim sowie Teile von Bad Zurzach und Kaiserstuhl dem dörflichen Leben zugeordnet werden.

Zu Gebieten des urbanen Lebens zählen die Zentren von Bad Zurzach und Kaiserstuhl. Dort sei bereits gut verdichtet gebaut worden, sagt Christian Burger.

In urbanen Entwicklungsräumen gilt beispielsweise, dass bis 2040 im Durchschnitt 70 Personen in überbauten Wohn- und Mischzonen pro Hektare leben sollten, in ländlichen Entwicklungsräumen sind es deren 40. Mit dem Zusammenschluss werden die Gebiete und somit auch die Durchschnittswerte als räumliche Gesamtschau über die ganze Gemeinde hinweg differenziert betrachtet.

Des Weiteren verfügt die Grossgemeinde über fünf Bahnhöfe. Dazu kommt ein weiterer in der Gemeinde Mellikon, die von Zurzach umgeben ist. Gebieten rund um Bahnhöfe wird ein grosses Entwicklungspotenzial zugeschrieben, etwa als Treffpunkt oder Zentrum für dörfliche Strukturen.

Zudem gilt Bad Zurzach als Wohnschwerpunkt und mit dem Areal der ehemaligen Sodi-Fabrik als wirtschaftlicher Entwicklungsschwerpunkt. Das wirkt sich wiederum auf die Prognosen für die Bevölkerungsentwicklung aus.

«All diese Punkte werden sich positiv auf die Berechnung für die künftigen Baulandreserven auswirken», sagt Christian Burger. Ob ohne Fusion ehemalige, kleine Gemeinden wie Böbikon und Baldingen hätten auszonen müssen, sei schwierig zu beantworten. «Hierzu fehlen mir die Grundlagen, um die ehemaligen Kleinstgemeinden zu beurteilen.»

