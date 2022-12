Nach Baustopp: Das sagt der Koblenzer Ammann – Beschwerde in Klingnau wegen Planungszone

Zwei Zurzibieter Gemeinden haben Planungszonen erlassen, also temporäre Baustopps: Während in Koblenz Auszonungen drohen, möchte Klingnau den Bau von Terrassenhäusern regulieren. Was der Koblenzer Ammann und Klingnauer Grundeigentümer dazu sagen.