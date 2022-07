Baden/Zurzibiet Enorme Preisunterschiede – Eltern zahlen 5 bis 27 Franken für den Mittagstisch: Hier finden Sie die grosse Übersicht Das günstigste Mittagstisch-Menu im Bezirk Baden kostet nur 5 Franken pro Tag. Wo die Eltern in den Regionen Baden und Zurzibiet tief ins Portemonnaie greifen müssen – und was die Gründe sind für die grossen Preisunterschiede. Stefanie Garcia Lainez Jetzt kommentieren 09.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In gewissen Gemeinden zahlen auswärtige Kinder mehr als die einheimischen Schülerinnen und Schüler. Maria Schmid

Ab August startet für viele Kinder ein neuer Lebensabschnitt. Die einen gehen zum ersten Mal in den Kindergarten, anderen steht der erste Schultag oder der Übertritt in die Oberstufe bevor. Arbeiten die Eltern oder ist der Schulweg etwas länger, essen die Mädchen und Buben über Mittag in der Schule, idealerweise in Tagesstrukturen.

Nur: Die Preise variieren von Gemeinde zu Gemeinde stark – von 5 Franken für Oberstufenschüler bis zu 27 Franken für Kinder der Unter- und Mittelstufe.

Alles anzeigen

Mit der sogenannten «Low -Budget-Variante» (Pasta mit Sauce) für 5 Franken sowie 7.50 Franken für das Vegi- oder Fleischmenu hat die Oberstufe in Baden das günstigste Angebot in beiden Bezirken. Das hat verschiedene Gründe.

Zum einen stelle die Stadt der Betreiberin SV Group die Infrastruktur kostenlos zur Verfügung, sagt Geschäftsleiterin Mirjam Obrist. Die SV Group bediene sehr viele Mensen und könne aufgrund der Menge beim Einkauf von besseren Preisen profitieren. Zudem handle es sich um ein Selbstbedienungskonzept.

Gemäss Mirjam Obrist wurden die Preise aber mit der Annahme kalkuliert worden, dass mehr Menus verkauft werden, als dass es heute der Fall ist. «Aus diesem Grund kann die Mensa heute betriebswirtschaftlich noch nicht gewinnbringend betrieben werden. Was das für die zukünftige Ausgestaltung des Angebots heissen könnte, wissen wir heute aber noch nicht.»

Neuenhof und Spreitenbach verrechnen allen denselben Preis

In Neuenhof kostet der Mittagstisch für alle Schülerinnen und Schüler 12 Franken – von Kindergärtler über Primarschüler bis zur Oberstufe. Die Gemeinde hat somit das günstigste Angebot für die Kinder der Unter- und Mittelstufe. Das Essen liefert ein externer Anbieter, die Gemeinde beteiligt sich zum einen an den Kosten und zum anderen an der Betreuung, indem die Schulsozialarbeit einen Teil der Betreuung übernimmt.

Auch in Spreitenbach zahlen die Eltern für Kindergärtlern gleich viel wie für Oberstufenschüler. Hier wird aber 20 Franken verrechnet. Das war nicht immer so, sagt Cornelia Werren. Sie leitet die Tagesstrukturen, die seit rund 50 Jahren in der Gemeinde bestehen. Mit der Einführung des Kinderbetreuungsgesetzes per August 2018 habe die Gemeinde die Preise für die Tagesstrukturen massiv erhöhen müssen.

Dies, weil die Gemeinde, die zuvor die Tagesstrukturen unterstützt habe, nun auch Subventionen an Kita-Kosten sprechen müsse. Nun zahlen die Schülerinnen und Schüler auf allen Stufen, auch jene aus Bergdietikon, denselben Preis. Das sei einfacher, wenn auch nur annähernd kostendeckend.

Am teuersten ist das Mittagessen im Bezirk Baden für Kinder der Unter- und Mittelstufe mit 27 Franken in Turgi. Dort bietet die Kindertagesstätte auch Tagesstrukturen und damit den Mittagstisch für bis zu 46 Kinder an. Zwei bis drei ausgebildete Fachpersonen und bis zu drei Assistenzpersonen kümmern sich um die Kinder, die nach dem Label «fourchette verde» ernährt werden und in den Kindergarten begleitet werden.

Das alles würde sich auf den Preis niederschlagen, sagt Leiterin Jenny Hug. Sie betont aber, dass die Gemeinde Familien mit niedrigerem Einkommen finanziell unterstützt.

Schule Zurzach hat unterschiedliche Angebote

Mit 18 Franken pro Mittagessen befindet sich in Zurzach das teuerste Angebot für Kindergärtlerinnen und Primarschüler im Zurzibiet. 19 Franken zahlen gemäss der Betreiberin Kidéal die Eltern von auswärtigen Oberstufenschülern. Gemeinderat Cyrill Tait (parteilos) relativiert aber:

«Eltern aus den anderen Gemeinden, die ihre Kinder zu uns an die Bezirksschule schicken, zahlen 10 Franken – wie die Zurzacherinnen und Zurzacher.»

Dies, weil Koblenz, Klingnau, Mellikon und Siglistorf ebenfalls einen Beitrag an den Mittagstisch leisten würden.

«Natürlich ist die Reise, die wir bis jetzt gemacht haben, noch nicht fertig», sagt Cyrill Tait. Er spricht damit die finanziellen Turbulenzen der ehemaligen Tagesstrukturen Cheschtenebaum an, die zur Folge hatten, dass Kidéal mit Hauptsitz in Urdorf die Tagesstrukturen mit Kindertagesstätte, Hort und Club für die Oberstufenschüler per Anfang Jahr übernahm. Dies aber lediglich in der Ortschaft Bad Zurzach, die seit Anfang Jahr mit sieben anderen die Grossgemeinde Zurzach bildet.

Nun stehe in Zurzach ein neues, besser organisiertes Angebot zum gleichen Preis wie vorher zur Verfügung, sagt Cyrill Tait. Dieses neue Angebot müsse sich nun stabilisieren, danach könne es weiterentwickelt werden, sowohl was die räumliche Gestaltung betreffe als auch den Preis.

In der Ortschaft Rekingen hingegen kostet der Mittagstisch für Unter- und Mittelstufe nur 10 Franken und gehört damit zu den günstigsten im ganzen Bezirk. Für 50 bis 70 Kinder brauche es eine ganz andere Infrastruktur als für 10 bis 15, sagt Cyrill Tait.

«Der Mittagstisch in Rekingen funktioniert deshalb ganz anders als jener in Bad Zurzach. Auch wird in Rekingen ehrenamtliche Arbeit geleistet», ergänzt er. «Das hat sich bewährt, deshalb belassen wir das Angebot bis auf Weiteres unverändert.»

Das Spital kocht für die Bez in Leuggern

Eine spezielle Situation herrscht auch in Leuggern. Dass dort die Oberstufenschülerinnen und -schüler für 8 Franken essen können, macht das Asana Spital möglich, welches das Essen liefert. «Wir wollen damit nichts verdienen, sondern nur die Materialkosten decken», sagt Spitaldirektor René Huber.

Dafür besteht für die Kindergärtler und Primarschüler kein Mittagstisch-Angebot. «Bei einer Abklärung haben wir festgestellt, dass das Bedürfnis gar nicht vorhanden ist», sagt Frau Ammann Susanne Keller (parteilos). So hätten für das kommende Schuljahr nur gerade zwei Familien für zwei respektive drei Tage Interesse bekundet. Leuggemer Eltern würden sich aber gegenseitig aushelfen und Plätze am eigenen Mittagstisch anbieten, falls der Bedarf besteht.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen