Bad Zurzach Wegen Konkurs: Der «Hammer-Posten» kommt nun selbst unter den Hammer – einst befand sich dort die Migros Das Wohn- und Geschäftshaus in Bad Zurzach, in dem jahrelang der Restpostenhändler und zuvor die Migros geschäftet haben, wird versteigert. Stefanie Garcia Lainez 08.03.2022, 05.00 Uhr

Zurzach: Das Gebäude, in dem sich der Hammerposten befand, wird versteigert. Fotografiert am 28. Februar 2022. Sandra Ardizzone / ZUR

Früher war die Migros drin, ab 2004 der Hammer-Posten. Über den Konkurswaren- und Restpostenhändler an der Hauptstrasse 71 in Bad Zurzach wurde aber 2008 der Konkurs eröffnet. Zuvor war bereits die Vorgängerfirma an der Ocostrasse 18 in Konkurs gegangen. Das Verkaufsgeschäft blieb jedoch geöffnet und musste über längere Zeit sämtliche Einnahmen direkt an das Konkursamt abliefern.