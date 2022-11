Bad Zurzach Turbulenzen ums Parkhotel – das hat mit dem verstorbenen Unternehmer Fredy Bühler zu tun Das Parkhotel hat die Nachlassstundung erhalten und nun sechs Monate Zeit, um sich mit Gläubigern zu einem Nachlassvertrag zu einigen. Es bleibt normal geöffnet. Das sagen Eigentümerin Credit Suisse und der Hotel-Direktor. Philipp Zimmermann Jetzt kommentieren 22.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eingang zum Parkhotel in Bad Zurzach: Es ist in diesen Tagen normal geöffnet. Alex Spichale

Vor dem Parkhotel in Bad Zurzach ist in diesen Tagen nichts davon zu sehen, dass die Betreiberfirma mit Schwierigkeiten kämpft. Zwei Frauen mit weissen Bademänteln, Adiletten und Badetasche schlendern zum nahen Thermalbad, im Anschlagkasten werden für das Hotel-Restaurant Herbstspezialitäten wie das Reh-Entrecôte «Parkhotel» angepriesen.

Der Eintrag im Amtsblatt vor wenigen Tagen macht allerdings deutlich: Der Parkhotel Bad Zurzach Bühler & Co, einer Kommanditgesellschaft, wurde vergangene Woche vom Zivilgericht Zurzach die definitive Nachlassstundung gewährt. Das Viersternehotel gehört zu den grössten im Kanton Aargau.

Nachlassstundung bedeutet, dass das Unternehmen vier bis sechs Monate Zeit erhält, um einen Nachlassvertrag mit den Gläubigern zu erstellen, ohne dass ein Konkurs möglich ist. Beim Parkhotel sind es sechs Monate.

Der Hintergrund hat mit Alfred «Fredy» Bühler zu tun: Der umtriebige Unternehmer und Eigentümer des Hotelbetriebs, wohnhaft in einer Villa in Schenkon LU mit Blick auf den Sempacher See, war am 23. Januar 2022, vier Tage vor seinem 74. Geburtstag, verstorben.

Fredy Bühler. AZ-Archiv

Hotel gehört CS-Fonds seit 2008

Bühler hatte das Parkhotel 2008 dem Immobilienfonds Credit Suisse Real Estate LivingPlus verkauft, wie Sprecherin Joya Martellosio mit dem Hinweis bestätigt, der Fonds investiere in 102 Liegenschaften in der Schweiz. Bühler war der einzige unbeschränkt haftende Gesellschafter der Hotelbetreiberfirma. Bei ausstehenden finanziellen Verpflichtungen konnten Gläubiger also bei ihm vorstellig werden.

Fredy Bühler war eine schillernde Person: Er brachte das exklusive Resort Widenmoos in Reitnau zu neuer Blüte. Angela Merkel trat dort einst als Referentin auf. Vor einigen Jahren hatte Bühler es einem seiner Söhne übergeben.

Das Erbe von Fredy Bühler haben die Hinterbliebenen, sprich seine Ehefrau und die beiden erwachsenen Söhne, ausgeschlagen. Nach seinem Tod wurde der Konkursverwalter der zuständigen Amtsstelle Willisau aktiv. Bühler war also verschuldet.

Hotel nach Fredy Bühlers Tod nicht mehr handlungsfähig

Parkhotel-Direktor Ralph Möller hält zur Nachlassstundung fest: «In erster Linie handelt es sich um ein organisatorisches, rechtliches Problem, aber auch um eine finanzielle Herausforderung.» Nach dem Ableben von Fredy Bühler als einzigem unbeschränkt haftenden Gesellschafter sei das Hotel im juristischen Sinn nicht mehr handlungsfähig gewesen. Die Nachlassstundung sei im Einverständnis mit der Credit Suisse beantragt worden, um den Hotelbetrieb und die Arbeitsplätze langfristig zu sichern.

Die Bank bestätigt: «Gemeinsam mit dem jetzigen Mieter planen wir, den Hotelbetrieb aufrechtzuerhalten, bis wir eine Nachfolgelösung gefunden haben. Die Nachlassstundung sei beantragt worden, «weil das Hotel für den Kurort Bad Zurzach eine grosse Bedeutung hat».

«Löhne und offene Rechnungen werden bezahlt»

Hotel-Direktor Möller hält weiter fest: «Löhne, Sozialleistungen und offene Rechnungen werden bezahlt. Sonst wäre das Hotel schon lange geschlossen.» Das Hotel mit rund 50 Stellen schreibe dieses Jahr schwarze Zahlen, und zwar auf jenem Niveau, als noch die Schulthess-Klinik im Parkhotel ihre Aussenstation mit 52 Betten führte. Ende 2018 wurde diese geschlossen.

Das Parkhotel hat sich seither neu ausgerichtet. Selbst bietet es 108 Zimmer mit 205 Betten an. Dazu sind 39 Pflegezimmer an die Prima Pflege vermietet, die im Hotel eine «Residenz im Park» betreibt. Weitere 10 Zimmer hat das Parkhotel an verschiedene Unternehmen aus der Gesundheitsbranche vermietet.

Bühler gehört auch ein Teil des leer stehenden Hotels zur Therme in Bad Zurzach. Das Dreisternehotel schloss vor vier Jahren. Es verfügte über 66 Zimmer und einen direkten Zugang zum Thermalbad.

Das leer stehende Hotel zur Therme in Bad Zurzach. Es schloss 2018. Philipp Zimmermann

Als Sachwalter der Nachlassstundung wurde die Transliq AG aus Bern eingesetzt. Im Zurzibiet ist diese Firma bekannt: Sie hatte ab September 2016 den Konkurs der H. Erne Metallbau aus Leuggern abgewickelt, die 70 Mitarbeitende zählte. Gläubiger mussten 10 Millionen Franken abschreiben, Angestellte erhielten dagegen ausstehende Löhne.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen