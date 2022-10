Bad Zurzach Steht die geplante Sternwarte vor dem Aus? Einsprache sorgt beim Trägerverein für Kopfzerbrechen Beim Schützenhaus «Grütt» in Bad Zurzach will der Verein Sternwarte 12 Parsec eine Beobachtungsstation bauen. Warum eine Einsprache Erfolg haben könnte. Stefanie Garcia Lainez Jetzt kommentieren 24.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

So könnte die Sternwarte in Bad Zurzach dereinst aussehen. Visualisierung: zvg

Eine neue Sternwarte soll in Bad Zurzach im Waldstück oberhalb des Tierparkes den Blick ins All ermöglichen – nicht nur Kosmologen und Astrophysikern, sondern auch Laien. Das Herzstück ist ein bereits vorhandenes 16-Zoll-Spiegelteleskop. Hinter dem Projekt beim Schützenhaus «Grütt» steht der Verein Sternwarte 12 Parsec. Die Beobachtungsstation soll auch der Öffentlichkeit zugänglich sein.

Doch dagegen gab es eine Einsprache. Diese könnte das Projekt offenbar zum Scheitern bringen, wie der Verein nun auf seiner Facebook-Seite schreibt. Und dies, obwohl es der Kanton gemäss Verein als bewilligungsfähig erachtet.

«Wir haben leider keine positiven Nachrichten zu verkünden», leitet der Verein seine Mitteilung ein. Nach dem Eingang der Einsprache Ende April sei eine schriftliche Erklärung mit ersten, möglichen Kompromisslösungen der Einwendungspartei und dem Kanton zugestellt worden. Letzterer habe weitere Kompromissvorschläge formuliert.

Aber offenbar ohne Wirkung: Die Einwendungspartei habe, so der Verein, schriftlich nochmals bekräftigt, dass sie auch die vom Kanton gemachten Kompromissvorschläge nicht akzeptiere.

Wer hinter der Einsprache steht, will der Verein nicht verraten

Vor kurzem habe die Einigungsverhandlung mit der Einwenderpartei, zwei Gemeinderäten, der Abteilung für Bau, Planung und Umwelt der Gemeinde und dem Bauherr stattgefunden. Ohne Lösung:

«Trotz unserer Bereitschaft für eine Kompromisslösung für den Betrieb der Sternwarte und den Bedürfnissen der Einwendungspartei, hielt diese an der Einwendung fest.»

Auf Facebook wollte sich der Verein nicht dazu äussern, wer hinter der Einsprache steht und was die Kritikpunkte sind. Auf der Plattform Instagram schreibt der Verein aber, dass es um den zusätzlichen nächtlichen Lärm gehe.

Nun liegt der Ball beim Gemeinderat: Dieser entscheide, so der Verein, ob die Argumente der Einwendungspartei stichhaltig seien oder ob eine Bewilligung für den Bau und Betrieb der Sternwarte erteilt werden könne.

«Da sich die Einwendungspartei nicht kompromissbereit zeigt und bereits rechtliche Schritte gegen das Vorhaben angedeutet hat, zeichnen sich für uns nun zwei mögliche Szenarien ab.»

Entweder würde die Gemeinde keine Bewilligung für die Sternwarte erteilen – das Projekt wäre gescheitert. Oder aber, der Verein erhält die Bewilligung, allenfalls mit Auflagen. «Dann müssten wir allerdings mit weiterem, erheblichem Widerstand seitens der Einwendungspartei rechnen und uns aufgrund ihrer aktuellen Aussagen auf einen möglichen Rechtsstreit einlassen.»

Beide Szenarien seien aus Sicht des Vereins nicht zufriedenstellend. «Wir sind bestrebt, es allen recht zu machen, und wir wollen mit unserer Sternwarte der Region einen Mehrwert für alle bieten», heisst es im Post weiter.

«Nichts liegt uns ferner, als aus unserem Projekt nun ein juristisches Politikum zu machen.» Der Verein bedauere es sehr, dass es zum jetzigen Zeitpunkt nicht so aussehe, als ob man sich einigen könne.

Auf Anfrage möchte sich Vereinspräsident Lukas Schmid nicht weiter äussern. Er verweist auf das laufende Verfahren. «Nun muss der Gemeinderat entscheiden, welche Argumente er stärker gewichtet.» Sobald der Entscheid zum Baugesuch gefallen sei, werde der Verein festlegen, wie es weitergeht. Noch dieses Jahr dürfte ein Entscheid gefällt werden, wie die Gemeinde auf Anfrage mitteilt.

Sternwarte wäre auch für Öffentlichkeit zugänglich

Zwar gebe es im Mittelland wegen der Lichtverschmutzung keinen optimalen Standort, der alle Anforderungen erfüllt, sagte Lukas Schmid bereits im April gegenüber dieser Zeitung. Der Standort «Grütt» wäre aber ein Kompromiss und auch wegen der vorhandenen Infrastruktur mit Parkplätzen und der sanitären Anlage ideal.

Gemäss Baugesuch möchte der Verein für rund 150'000 Franken einen fünf Meter langen und ebenso breiten Holzbau aufstellen. Mit Eigenmitteln, Förder- und Gönnerbeiträgen, Crowdfunding, Sponsoring und Mitfinanzierung durch die Gemeinde Zurzach soll das ambitionierte Projekt realisiert werden.

Die Sternwarte soll nicht nur für Vereinsmitglieder zugänglich sein, sondern auch für die interessierte Öffentlichkeit und für Schulen, Vereine sowie Firmen. Dies im Gegensatz zu anderen Beobachtungsstationen, wie etwa im Fricktal, in Bülach und im Raum Aarau. «Geplant sind öffentliche Beobachtungsnächte sowie Kurse in Astrofotografie», sagte Schmid. Als weiteres Rahmenprogramm würden in Bad Zurzach Referate zum Thema «Sterne und Weltall» organisiert und durchgeführt, ergänzte der Würenloser.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen