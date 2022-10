Bad Zurzach: Mineralquelle schliesst - Chef über Rettungsversuche

Bad Zurzach Mineralquelle-Aus: Chef des Getränkeherstellers spricht über seine Rettungsversuche – er hoffte bis zuletzt Hanspeter Brunner verhandelte monatelang, auch mit internationalen Firmen, doch eine Übernahme scheiterte. Als tödlicher Mix erwiesen sich Energiekrise, tiefe Margen und der Preisdruck im Handelsmarkt-Business. Verschwindet das leicht salzige «Original Zurzacher» nun für immer? Pirmin Kramer Jetzt kommentieren 27.10.2022, 05.00 Uhr

Auch er verliert seinen Job, so wie 67 andere Angestellte: Mineralquelle-Geschäftsführer Hanspeter Brunner. Zvg

«Viele Mitarbeitende sind noch geschockt», sagt Hanspeter Brunner, Geschäftsführer der Zurzacher Mineralquelle AG, am Mittwoch. Am Tag zuvor hat er die Belegschaft an einer Betriebsversammlung informiert: Die Produktion des Getränkeherstellers wird per Ende eingestellt.

68 Personen verlieren ihren Job – auch Brunner selber. 68 Entlassungen: Diese Zahl hat das Unternehmen bereits dem Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) gemeldet. Die Kündigungen werden den Mitarbeitenden in den nächsten Tagen persönlich abgegeben.

Dass der Getränkehersteller in Schwierigkeiten steckt, war den Angestellten nicht verborgen geblieben. «Unsere Leute haben gesehen, dass immer weniger Paletten über die Rampe gingen», sagt der Geschäftsführer. Spätestens seit dem 27. September war allen klar, wie ernst die Situation ist: Ein Konsultationsverfahren wurde gestartet – ein untrügliches Zeichen dafür, dass eine Massenentlassung kurz bevor steht.

Angestellte hofften bis zuletzt

Und doch: Die Angestellten, und mit ihnen Brunner, hofften bis zuletzt, dass es doch noch eine Rettung für das Unternehmen gibt, das seit 1957 Getränke produziert. Denn in den vergangenen Monaten verhandelte der Geschäftsführer im Hintergrund intensiv.

Er suchte Kooperationen, sass mit Übernahmekandidaten an einen Tisch, darunter zum Teil namhaften internationale Firmen aus der Getränkebranche. Die Mineralquelle sollte aus dem Mutterkonzern – der Riha Wesergold Getränkegruppe – herausgelöst und an einen neuen Partner angegliedert werden.

Doch die Suche scheiterte. Zum Teil seien die Verhandlungen weit fortgeschritten gewesen, berichtet Brunner. «Letzten Endes kämpfen auch andere Unternehmen in der Branche mit denselben Problemen wie wir: Erstens sehr kleinen Margen, und zweitens der Energie- und Beschaffungsproblematik.»

Nach dem Erfolgsjahr 2020 ging's bergab

2020 war für das Zurzacher Unternehmen noch ein gutes Jahr, danach sei es rasch bergab gegangen, sagt Brunner. Groll auf den deutschen Mutterkonzern, der die Zurzacher Mineralquelle 1979 übernahm und nun den Entscheid zur Einstellung des Betriebs fällte, hege man im Aargau nicht.

«Schwarze Zahlen zu schreiben, wurde Monat für Monat schwieriger.»

Was brach dem Unternehmen letzten Endes das Genick? Tranken die Menschen das «Original Zurzacher» nicht mehr, das wohl bekannteste Getränk der Mineralquelle? «Nein», sagt Brunner. Der Verkauf des Mineralwassers macht nur 5 Prozent der Einnahmen aus.

Kerngeschäft war die Produktion von Eigengetränkemarken und Limonaden von grossen Detailhändlern. Unter anderem wurden in Zurzach zum Beispiel Prix-Garantie-Säfte und Eistee für Coop hergestellt sowie diverse andere Getränke für Denner, Lidl und Aldi.

Energiekriese sorgt für das Ende – für immer?

Das Problem: Das Getränkebusiness ist sehr energieintensiv. Herstellung der Getränke und der Verpackungen sowie auch der Transport – die Mehrkosten aufgrund der Energie- und Strompreiskrise gingen zuletzt monatlich in die Hunderttausenden Franken. Kombiniert mit den enorm tiefen Margen und dem Preisdruck im Handelsmarkt-Business ergab sich ein für das Unternehmen tödlicher Mix.

Es handle sich nun um eine stille Liquidation, die vollzogen werde, führt Brunner weiter aus. Die Verträge mit den Kunden können also eingehalten, den Mitarbeitenden die ihnen zustehenden Löhne ausbezahlt werden. Gläubiger soll es keine geben. «Wir mussten nun aber schnell handeln und das Produktionsende per Ende Jahr beschliessen. Es sind intensive Tage», so Brunner, der seit 13 Jahren Geschäftsführer ist.

Wie geht es mit dem Original Zurzacher weiter? Es ist im Zurzibiet ein offenes Geheimnis: Viele hier trinken, wenn sie die Wahl haben, eher ein anderes Wasser, wohl aufgrund des etwas salzigen Geschmacks. Und doch: Man ist stolz auf die Marke. «Ob das Original Zurzacher in Zukunft noch hergestellt werden wird, ist unklar und hängt davon ab, wer die Liegenschaften erwerben wird», sagt Brunner. Falls es sich um ein getränkeaffine Firma handle, sei ein Überleben der Marke durchaus möglich.

Thermalbad sprudelt weiter – Mineralquelle-Angestellte suchen neue Jobs

Das Zurzacher Wasser, das in den Verkauf geht, wird aus derselben Thermalquelle abgezweigt wie das Wasser, mit dem das Thermalbad gefüllt wird. Via einer 900 Meter langen Leitung wird das Wasser in die Hallen der Mineralquelle geführt. Im Unterschied zum Wasser im Thermalbecken wird das Original Zurzacher allerdings noch entfluoridiert.

Darum schmeckt das Wasser aus der Flasche anders als aus dem Trinkbrunnen vor dem Thermalbad. Gesund ist das Wasser allemal: Angeblich hilft es gegen Alzheimer und Depressionen, und es soll gut sein für die mentale Balance und geistige Leistungsfähigkeit, war in Fachzeitschriften zu lesen.

In den kommenden Tagen gehe es nun in erster Linie darum, den Mitarbeitenden zu helfen. Mit Geld sei das nicht möglich, aber man versuche, sie so gut wie möglich zu unterstützten beim Prozess der Arbeitssuche. Brunner: «Wir sind alle zuversichtlich, dass wir in ein paar Monaten wieder einen guten Job haben werden.»

