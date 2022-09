Zurzach: Papa Moll wird 70 - Galerie zeigt noch unbekannte Bilder

Bad Zurzach Papa Moll wird 70: Galerie präsentiert bisher noch nicht gezeigte Zeichnungen seiner Schöpferin Seit 1952 erobert die von Edith Oppenheim-Jonas geschaffene Comicfigur Papa Moll sein Publikum. Zum Jubiläum hat sich die Galerie Mauritiushof in Bad Zurzach nun etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Ursula Burgherr Jetzt kommentieren 12.09.2022, 05.00 Uhr

Roy Oppenheim steht vor einer Papa-Moll-Zeichnung, ein Werk seiner Mutter Edith Oppenheim-Jonas. Ursula Burgherr

Es gibt unvergängliche Werte. Dazu gehört der rundliche Papa Moll mit dem spärlichen Haarwuchs auf seinem eierförmigen Kopf. Geschaffen hat ihn sowie Mama Moll und die Kinder Evi, Willy und Fritz 1952 die Zeichnerin Edith Oppenheim-Jonas. Sie kreierte die Kultfigur im Auftrag der Zeitschrift «Junior».

Zeichnen und Malen waren seit jeher die grosse Leidenschaft der dreifachen Mutter; Humor ihre Waffe, um Krieg, Wirtschaftskrise und andere Schicksalsschläge besser zu ertragen. Die Zeichnungen, die bis zum 2. Oktober in der Galerie Mauritiushof in digitaler Vergrösserung zu sehen sind, wurden jedoch noch nie veröffentlicht.

Edith Oppenheim-Jonas war viele Jahre eine gefragte Mitarbeiterin der Satire-Zeitschrift «Nebelspalter». Bis fast zum letzten Tag war sie kreativ tätig, bevor sie 2001 verstarb. Ihr liebenswerter und tollpatschiger Papa Moll, der sehr zum Vergnügen seiner jugendlichen Leserinnen und Leser immer wieder in ein Fettnäpfchen tritt, bleibt aber unsterblich.

Ein Foto aus der Galerie: 70 Jahre ist es her, als die Zeichnerin Edith Oppenheim-Jonas den tollpatschigen und liebenswerten Papa Moll und seine Familie erfand. Ursula Burgherr

Von den bisher erschienen Bildbänden (Nr. 35 kommt am Montag auf den Buchmarkt) wurden über 1,6 Millionen Exemplare verkauft. 20 Prozent davon im Ausland. Papa Moll wird sogar in China gelesen. Der Papa-Moll-Spielfilm tourt erfolgreich durch die ganze Welt und wird momentan in der Türkei aufgeführt.

Zeichnungen sind in limitierter Auflage erhältlich

Die nun in der Galerie Mauritiushof erstmals gezeigten Bilder erscheinen durch die technischen Möglichkeiten in neuer intensiver Farbigkeit und wirken fast wie Pop-Art. «Jedes Bild ist in einer limitierten Auflage von 25 Stück erhältlich und wird von mir signiert», erklärt Roy Oppenheim. Er, als Nachkomme von Edith Oppenheim-Jonas, und seine Frau Rachela hatten die Idee, die noch nie in der Öffentlichkeit gesehenen Werke einem grossen Publikum zugänglich zu machen.

Papa Moll kennt man sogar in China. Ursula Burgherr

Eine Ausnahme macht Band 7, den die Karikaturistin zur 700-Jahre-Feier der Schweizerischen Eidgenossenschaft schuf. «Papa Moll auf Schweizer Reise» ist die bisher beliebteste Ausgabe aus der Serie. Auch sie wurde für die Ausstellung in der Bad Zurzacher Galerie in neuer Druckqualität auf einzelnen Blätter geprintet.

«Dabei handelt es sich um ein Spätwerk meiner Mutter. Weil sie schon betagt und etwas müde war, halfen ich und meine Schwester beim Zeichnen mit», erinnert sich der Publizist. Er ist sichtlich berührt. Denn zu vielen Geschichten wurde seine kreative Mama durch die Familie und nicht zuletzt ihren Sohn Roy inspiriert. Da kommen Erinnerungen hoch.

Mama Moll ohne Schürze, Evi mit Jeans

Natürlich haben sich über die Jahrzehnte die Figuren optisch verändert. Andere Zeichnerinnen und Zeichner kamen dazu. Mama Moll zog ihre Küchenschürze aus und trug Hosenanzug, Tochter Evi bekam Jeans verpasst. Doch ihren Papa Moll wollten die Kinder so haben, wie sie ihn seit jeher kannten. Sie machten einen Aufstand, als man ihn zu modernisieren versuchte.

Der Kinofilm wird zurzeit in der Türkei gezeigt. Ursula Burgherr

Neben der Ausstellung in der Galerie Mauritiushof wird am 18. September von 10 bis 17 Uhr vor der Therme Zurzach das traditionelle Papa-Moll-Fest gefeiert. Zum 70. Geburtstag der ikonischen Cartoonfigur sind Attraktionen wie die Country-Band Hilfssheriff Tom, Geschichtenerzähler Jürg Steigmeier, Oldtimerrundfahrten und vieles mehr vorgesehen.

Weitere Good News gibt es bezüglich der Galerie-Leitung des Mauritiushofs zu vermelden: «Wir haben die perfekte Nachfolge gefunden», freuen sich Roy und Rachela Oppenheim. Den Namen der Person, welche die Geschicke des Kunstbetriebs in Bad Zurzach weiterführen soll, wollen sie noch nicht verraten.

Die Ausstellung «70 Jahre Papa Moll» ist noch bis zum 2. Oktober in der Galerie Mauritiushof, Hauptstrasse 41 in Bad Zurzach zu sehen. Öffnungszeiten: Mittwoch bis Samstag, 14 bis 17 Uhr; Sonntag, 11 bis 17 Uhr.

