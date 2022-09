Bad Zurzach: 6000 Besucher feiern mit Papa Moll Geburtstag

Bad Zurzach Neuer Rekord: Gegen 6000 Besucherinnen und Besucher feiern mit Papa Moll seinen 70. Geburtstag Der tollpatschige Familienvater hat mit Geschichtenerzähler, Musik, Hüpfburgen, Oldtimer-Fahrten und Selfies mit seinen Fans den runden Geburtstag gefeiert. Noch nie hat das grosse Papa-Moll-Fest so viel Publikum nach Bad Zurzach gelockt wie diesen Sonntag. Stefanie Garcia Lainez 18.09.2022, 17.45 Uhr

Wenn Papa Moll auftauchte, leuchteten die Kinderaugen. Stefanie Garcia Lainez

«Papa Moll, dürfen wir ein Foto mit dir machen?» – «Papa Moll, hierher!» Kaum mischte sich Papa Moll am Sonntag unter die Menge, standen seine kleinen und grossen Fans bereits Schlange. Sie alle wollten ein Erinnerungsfoto mit dem sympathischen Familienvater schiessen. Mit einem grossen Fest feierte er seinen 70. Geburtstag im Kurpark in Bad Zurzach.

Seit 1952 erobert die Comicfigur mit dem charakteristischen Eierkopf und den fünf Haaren das Publikum. Erstmals erschien der liebevolle und etwas tollpatschige Familienvater vor 70 Jahren in der Septemberausgabe der Jugendzeitschrift «Junior». Deshalb wird auch sein Geburtstag im selben Monat gefeiert. «Für das grosse Papa-Moll-Fest entschieden wir uns für den Bettag, der immer am dritten Septembersonntag gefeiert wird», sagt Peter Schläpfer, der Geschäftsführer von Bad Zurzach Tourismus.

Die Gugge Se Barzlis sorgt kurz nach 10 Uhr bereits für Stimmung. Stefanie Garcia Lainez Papa Moll mischt sich unter die Menge. Stefanie Garcia Lainez Papa Moll sorgt für gute Stimmung auf der Bühne. Stefanie Garcia Lainez Die Kinder sind begeistert. Stefanie Garcia Lainez Immer wieder muss man anstehen. Stefanie Garcia Lainez Auch für das Essen. Stefanie Garcia Lainez Die Kinder liessen sich aber nicht die Stimmung verderben und versuchten sich etwa im Kinderschwingen. Stefanie Garcia Lainez Roy Oppenheim, der Sohn der Papa-Moll-Schöpferin Edith Oppenheim, verrät auf der Bühne, dass sein Lieblingsbuch Band Nummer 7 ist. Stefanie Garcia Lainez Das grosse Fest hat viel Publikum angezogen. Stefanie Garcia Lainez Das Angebot an Ständen war gross. Stefanie Garcia Lainez Überall waren Ausschnitte aus dem Papa-Moll-Buch zu sehen. Stefanie Garcia Lainez Das Postauto war nur eine von vielen Hüpfburgen. Stefanie Garcia Lainez Wenn Papa Moll auftauchte, entstand sogleich eine Schlange, um Fotos zu machen. Stefanie Garcia Lainez Auch Golfen konnten die Kinder. Stefanie Garcia Lainez Mit einem lauten «Tütato» kündigte das Postauto seine Ankunft an. Stefanie Garcia Lainez Den Sandkasten hat das Baggermuseum Ebianum in Fisibach nach Bad Zurzach transportiert. Stefanie Garcia Lainez Die Band Hilfssheriff Tom sorgte für Stimmung. Stefanie Garcia Lainez

1,6 Millionen Exemplare verkauft

Erschaffen wurde die Familie Moll mit Papa und Mama Moll sowie dem Dackel Tschips und den Kindern Fritz, Willy und Evi von der Badenerin Edith Oppenheim (†2001) im Auftrag von Pro Juventute. Sie sollte eine Alternative zu den US-amerikanischen Figuren wie Donald Duck oder Mickey Mouse entwerfen.

Von den bisher erschienenen Bildbänden wurden über 1,6 Millionen Exemplare verkauft. 20 Prozent davon im Ausland, darunter auch in China. Am Papa-Moll-Fest wurde nun der neuste, erst vor wenigen Tagen erschienene, 35. Band «Papa Moll reist durch die Schweiz» vorgestellt. «Ich war zwölf, als Papa Moll entstand», sagte Roy Oppenheim, der Sohn von Edith Oppenheim, auf der Bühne. Viele Geschichten seien durch die Familie inspiriert worden. «Wir waren drei Kinder, und auch Papa Moll hat drei Kinder.»

Zum Schluss erhielt Papa Moll den goldenen Wanderschuh, der ihm auch im neusten Band am Ende verliehen wird:

Danach gehörte ihm die Bühne. Die Mädchen und Buben jubelten, quietschten, tanzten und sangen mit der kurligen Figur – und ein Kind zuvorderst an der Bühne fragte, ob es ihn einmal besuchen dürfe.

Seit 2011 ist Papa Moll Teil von Bad Zurzach

Dass Papa Moll in Bad Zurzach omnipräsent ist, ist der Bad Zurzach Tourismus AG und Roy Oppenheim zu verdanken. «Wir waren auf der Suche nach einer Kinderfigur für unseren Tourismusort», sagt Peter Schläpfer. Die Wahl auf Papa Moll fiel aus zwei Gründen. «Zum einen standen wir mit Roy Oppenheim immer wieder wegen verschiedener Vorhaben in Kontakt. Zum anderen gibt es Globi bereits an mehreren Orten – Papa Moll nicht.»

Die Bad Zurzach Tourismus AG konnte sich die Exklusivrechte beim Orell Füssli Verlag sichern und eröffnete 2011 das Papa-Moll-Land mit einem Kinderbecken in der Therme und einer Minigolfanlage. Unterdessen gibt es im VitalBoutique Hotel Zurzacherhof Papa-Moll-Familienzimmer und hinter dem Hotel die Familien-Wohnfässer.

Im Flecken stehen an mehreren Orten Papa-Moll-Figuren. 2017 eröffnete der Papa-Moll-Weg, auf dem Kinder und Erwachsene gemeinsam mit Tschips 15 Rätsel lösen und über den mittlerweile 5000 bis 6000 Gäste pro Jahr wandern.

Seit 2017 findet auch das Papa-Moll-Fest statt. Peter Schläpfer sagt:

«Das war von Anfang an ein Senkrechtstarter.»

Schon die erste Ausgabe zog rund 5000 Besucherinnen und Besucher an. In den vergangenen beiden Jahren musste das Fest dann wegen der Coronapandemie abgesagt werden.

Dafür war am Sonntag die Freude unter den Besucherinnen und Besuchern umso mehr zu spüren: «Es ist ein cooler Anlass», sagte ein Mami aus Rietheim, das mit ihren beiden Kindern und den beiden Neffen anreiste. «Vor drei Jahren hatte es schon viele Leute, jetzt sind es noch mehr.» Das bestätigte auch Peter Schläpfer: «Wir hatten noch nie so viele Gäste. Es dürften gegen die 6000 sein.»

Teilweise bildeten sich lange Schlangen

Überall bildeten sich denn auch Schlangen, bei der Essensausgabe war um die Mittagszeit besonders Geduld gefragt. Doch weder Kinder noch Erwachsene liessen sich darüber die Laune verderben und vergnügten sich auf den zahlreichen Hüpfburgen, beim Minigolfen oder im überdimensionalen Sandkasten, den das Baggermuseum Ebianum aus Fisibach nach Bad Zurzach transportierte.

Andere tanzten zur Musik der Band Hilfssheriff Tom, lauschten mit gespitzten Ohren den Märchen von Geschichtenerzähler Jürg Steigmeier oder machten eine Fahrt mit dem Oldtimer-Bus.

Die Rundfahrt mit dem Oldtimer-Bus gehörte zu den Höhepunkten am Fest. Stefanie Garcia Lainez

Mit einem lauten «Tütato» kündigte der Saurer mit Jahrgang 1951 jeweils seine Ankunft an, um einmal stündlich mit knapp 40 Stundenkilometern den Zurziberg hinaufzutuckern und dann via Surbtal, Siglistorf und Rheintal wieder zurückzufahren. Die Fahrt war für viele einer der Höhepunkte – bereits kurz nach Mittag waren fast alle Gratisfahrkarten vergeben.