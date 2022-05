Erneuter Knall auf dem Campingplatz in Bad Zurzach

Bad Zurzach Neuer Knall auf dem Campingplatz: Platzwart erhält nach nur einem Monat die Kündigung und spricht von Mobbing Der Campingplatz in Bad Zurzach kommt auch in diesem Jahr nicht zur Ruhe. Die Trennung von Platzwart Marcello Buonaurio ist bereits die vierte innerhalb von drei Jahren. Daniel Weissenbrunner Jetzt kommentieren 03.05.2022, 05.00 Uhr

Idyllisch gelegen, aber ständige Unruhe: Der Campingplatz in Bad Zurzach sorgt schon wieder für Schlagzeilen. Daniel Weissenbrunner

Ende März startete der Campingplatz in Bad Zurzach in die neue Saison – mit viel Zuversicht und einer neuen Crew. Philip Meili wurde vergangenen Herbst als Nachfolger seines streitbaren Vorgängers zum neuen Präsidenten des Vereins gewählt. «Mit meiner Wahl wurden die Weichen klar auf Aufbruch in die Zukunft gestellt», sagte Meili damals.

Der Camping- und Caravanning Club Bad Zurzach mit seinen rund 130 Mitgliedern rückte in den letzen Jahren regelmässig in die Schlagzeilen. Eine in die Jahre gekommene Infrastruktur mit vielen Mängeln und wiederholte Kritik an der Führung sorgten für Unmut.

Philip Meili ist seit Herbst Präsident des Camping- und Caravanning Clubs in Bad Zurzach. Valentin Hehli

Eine der drängendsten Probleme für Meili war, endlich eine dauerhafte Lösung bei der Besetzung des Platzwartes zu finden. In den vergangenen drei Jahren kam es aus unterschiedlichsten Gründen zu mehreren Trennungen. Umso grösser war die Erleichterung des Präsidenten, als er im Februar das neue Platzwartehepaar bekannt geben konnte. Die Wahl fiel auf Marcello und Caroline Buonaurio.

Innerhalb eines Monats das Geschirr zerschlagen

Der Campingverein und insbesondere er seien überzeugt, sagte Meili, mit den beiden Personen den Dauercampern und den täglichen Besuchern die bestmögliche Lösung zu präsentieren und zusammen in eine neue Zukunft zu starten.

Nur etwas mehr als einen Monat später sieht die Situation anders aus: Das Geschirr zwischen Meili und dem Ehepaar Buonaurio ist zerschlagen. Vergangene Woche hat Marcello Buonaurio die Kündigung erhalten. Als Hauptgrund nennt der Präsident:

«Die beiden haben unsere Erwartungen nicht erfüllt.»

Er habe wiederholt Reklamationen von Dauercampern erhalten, die mit der Dienstleistung des Platzwartpaares nicht zufrieden waren, so Meili. «Zudem hatte ich den Eindruck, dass sie sich hier nicht wohlfühlen.»

Dialog war nicht möglich

Diesen Vorwurf weisen Marcello und Caroline Buonaurio entschieden zurück. Sie seien vielmehr gemobbt worden. «Uns wurde unterstellt, wir würden unsere Arbeit nicht gewissenhaft wahrnehmen», sagen die beiden. Man habe unaufhörlich nach Gründen gesucht, um uns schlecht zu machen. Als sie ein klärendes Gespräch mit Philip Meili gesucht hätten, wurden sie abgewiesen. Dem widerspricht Meili: «Ein Dialog war leider nicht möglich.»

Caroline und Marcello Buonaurio traten ihre Stelle als Platzwart erst im März an. Daniel Weissenbrunner

Wie schon im vergangenen Jahr, als die Wogen auf dem Campingplatz hoch gingen, bot Roland Wyss, der Präsident des Schweizerischen Camping- und Caravaning Verbandes (SCCV), erneut seine Vermittlerdienste an, allerdings ohne Erfolg.

Caroline Buonaurio, die in einem 25-Prozent-Pensum angestellt war, spricht von regelrechtem Psychoterror, der gegen sie und ihren Mann verübt worden sei.

«In der Nacht wurde gegen unsere Fensterläden geschlagen.»

Ihr wurde das schliesslich zu viel. Sie reichte im April von sich aus die fristlose Kündigung ein.

Ist die Kündigung widerrechtlich?

Mitte letzte Woche erhielt nun ihr Ehemann, der ein 75-Prozent-Pensum ausübt, die Kündigung per Ende April. Aus Sicht der beiden sei dies widerrechtlich. Deshalb haben sie eine Anwältin eingeschaltet.

Präsident Philip Meili habe die Kündigung als Einzelperson unterzeichnet und nicht, wie es die Vereinsstatuten vorsehen würden, vom ganzen Vorstand. Bis zur Generalversammlung vergangenen Samstag bestand das Gremium nur aus zwei Personen. Seit dem Wochenende ist der Vorstand nun wieder komplett besetzt.

Die Forderung von Marcello und Caroline Buonaurio: Kündigung auf Ende Mai und ausstehende Rechnungen begleichen. Das Ehepaar befindet sich in einer existenziell schwierigen Situation. Neben dem Jobverlust müssen sie auch die Wohnung räumen. Sie hatten erst diesen Februar ihre Wohnung in Würenlingen aufgegeben und waren auf die Campinganlage umgezogen.

Nachfolge bereits gefunden

Ob das Arbeitsverhältnis unter diesen Umständen überhaupt noch weitergeführt werden kann, muss sich zeigen. «Ich werde den Buonaurios jedenfalls keine Steine in den Weg legen, ich hoffe, sie uns auch nicht», sagt Philip Meili.

Der Präsident hat die Nachfolge des Ehepaars bereits geregelt. Ab 1. Juni wird sein Onkel die Arbeit als neuer Platzwart aufnehmen. «Es handelt sich um einen befristeten Vertrag bis Ende der Saison», erklärt Meili.

