Nach Knall: Campingplatz Bad Zurzach hat neuen Präsidenten

Bad Zurzach Nach Knall im Sommer: Campingplatz hat einen neuen Präsidenten – das hat er vor Die Trennung vom Platzwart auf dem Camping in Bad Zurzach diesen Sommer warf hohe Wellen, die Dauermieter waren frustriert. Nun hat der Niederweninger Philip Meili das Ruder als Präsident übernommen. Stefanie Garcia Lainez Jetzt kommentieren 23.10.2021, 05.01 Uhr

Der neue Präsident des Bad Zurzacher Campingsplatzes, Philip Meili, möchte die Gräben zwischen den Mitgliedern überwinden. Valentin Hehli

Der Campingplatz Bad Zurzach hat einen turbulenten Sommer hinter sich: Mitten in der Hochsaison trennte sich der Vorstand des Camping- und Caravanningclubs Bad Zurzach von seinem Platzchef im gegenseitigen Einvernehmen. Damit verliess bereits der zweite Platzwart innerhalb eines Jahres den Platz. Die Kritik der Dauermieter war gross, insbesondere auch am damaligen Vereinspräsidenten Bruno Carenzi.

Dieser legte Ende August sein Amt aus gesundheitlichen Gründen nieder, wie auch die Kassiererin. Den Vorstand verliess auch das dritte Mitglied, sodass der Club zeitweise nur noch durch Vorstandsmitglied Hans Oberholzer geführt wurde.

Nun haben die etwas über 130 stimmberechtigten Mitglieder vor kurzem an einer ausserordentlichen Generalversammlung Philip Meili zum neuen Präsidenten gewählt. Auch wurde fast der ganze Vorstand neu besetzt und von vier auf sieben Personen erhöht.

Neuer Präsident kennt den Camping seit 25 Jahren

Der neue Präsident verbrachte schon als Kind viel Zeit auf dem Campingplatz. Seit mehreren Jahren ist der 37-jährige Philip Meili während der Saison mit seiner Familie jedes Wochenende in Bad Zurzach anzutreffen. Doch so etwas wie diesen Sommer habe er in den vergangenen rund 25 Jahren noch nie erlebt, sagt der Niederweninger.

Schon 2020 habe Corona für eine Ausnahmesituation gesorgt. Und diesen Juli der überraschende Abgang des Platzwartes. «Wir Dauermieter haben davon aus der Zeitung erfahren – der Vorstand informierte erst an der Orientierungsversammlung Ende August», sagt Philip Meili.

Kritik an fehlender Führung und Kommunikation

Ihn hätten in den vergangenen Monaten vor allem zwei Punkte gestört:

«Die fehlende Kommunikation seitens des Vorstandes und die Führungslosigkeit.»

Die Dauermieter hätten sich im Stich gelassen gefühlt. Dies zu ändern, mitanzupacken und Missstände zu beheben, habe ihn motiviert, sich zur Wahl zu stellen, sagt Philip Meili. Bei der Wahl setzte er sich gegen Mitbewerber Hans Oberholzer durch.

Trotz Niederlage bleibe Oberholzer im Vorstand und engagiere sich weiterhin tatkräftig für den Club, so Meili. Die weiteren fünf Mitglieder sind bis zur ordentlichen Generalversammlung im kommenden Frühling, an der die Wahl des Vorstands angesetzt ist, ad interim im Amt und sollen von den etwas über 130 stimmberechtigten Mitglieder dann in ihrem Amt bestätigen werden.

Mit der Erhöhung der Anzahl Vorstandsmitglieder von vier auf sieben Mitglieder könne man die anstehende Arbeit auf mehr Schultern verteilen und den Club proffessionalisieren, sagt Philip Meili. «Der Campingplatz ist wie ein KMU, das auch entsprechend gesteuert werden muss.» Die viel kritisierte Fluktuation im Vorstand könne er zwar nicht mit Sicherheit verhindern. «Ich habe aber mit den neuen Vorstandsmitgliedern Gespräche geführt, damit sich dieses Unding nicht wiederholt.» Sie alle hätten versichert, möglichst bis Ende der dreijährigen Wahlperiode mitzumachen.

Neuer Präsident schliesst Verpachtung aus

«Mit meiner Wahl zum Präsidenten wurden die Weichen klar auf Aufbruch in die Zukunft gestellt», sagt Philip Meili. Nicht nur, weil er mit 37 Jahren wesentlich jünger sei als alle seine Vorgänger. «Ich entspringe auch einer jüngeren Generation Camper.» Diese sei aufbruchsfreudig, offen für Modernes und würde auch gerne etwas unternehmen in der Region und nicht jeden Tag auf dem Platz verbringen.

Genau dies sei einer der Punkte, die er als neuer Präsident angehen möchte: Ausflüge organisieren für die Camper. «Mir ist zudem wichtig, ein offener und ehrlicher Umgang zwischen dem Vorstand und den Mitgliedern zu pflegen, und die Mitglieder untereinander wieder näher zu bringen», sagt er. Denn es bestehe zum einen ein topografischer Graben aufgrund der Strasse, die zum Regibad führt, zum anderen einer zwischen Jung und Alt. «Des Weiteren gibt es Mitglieder, die sich gegenüber den anderen benachteiligt fühlen.»

Klar nicht in Frage komme die Verpachtung des Platzes, wie es der frühere Vorstand diskutiert habe. Auch will der neue Präsident den Kontakt zur Gemeinde, zu Tourismus Bad Zurzach und zum Regibad wieder intensivieren.

Zuerst muss der Club unter der neuen Führung aber die drängendsten Probleme lösen: einen neuen Platzwart finden und Schäden an der Infrastruktur beheben. Letzteres geht der Vorstand nach der Platzschliessung Ende Oktober an.

Der Wasserschaden im Restaurant auf dem Campingplatz wurde bereits behoben. Valentin Hehli / ZUR

Auch die Suche nach einem neuen Platzwart-Ehepaar laufe bereits auf Hochtouren, so Philip Meili. Die ersten Gespräche seien bereits geführt worden. «Im November findet die zweite Runde statt, und hoffentlich bis Ende Jahr wissen wir, wer sich in der kommenden Saison um den Platz kümmert», sagt er. «Unser Ziel ist es, dass nun Ruhe und Konstanz einkehrt und wir die Saison 2022 mit frischem Wind eröffnen können.»