Zurzach: Mineralquelle AG stellt Ende Jahr den Betrieb ein

Bad Zurzach Mineralquelle stellt den Betrieb ein – 68 Mitarbeitende betroffen Das Bad Zurzacher Traditionsunternehmen schliesst seine Tore Ende Jahr. Die höheren Strompreise sind nicht der einzige Grund für das Aus der Mineralquelle AG. Stefanie Garcia Lainez und Pirmin Kramer 3 Kommentare 26.10.2022, 11.16 Uhr

Aus nach 61 Jahren: Die Mineralquelle Zurzach AG ist 1957 gegründet worden. AZ-Archiv

Ende Jahr ist Schluss: Die Mineralquelle AG in Bad Zurzach produziert nur noch bis Ende Dezember Mineralwasser und Schorle. Dies hat das Getränkeunternehmen Riha Wesergold, zu der die Mineralquelle AG gehört, laut einem Medienbericht beschlossen. Das deutsche Unternehmen hat seinen Sitz in der niedersächsischen Stadt Rinteln. 68 Mitarbeitende in Zurzach sind von diesem Entscheid betroffen, schreibt die «Schaumburger Zeitung und Landes-Zeitung».

Wesergold-Geschäftsführer Richard Hartinger erklärt, dass die Dependance in der Schweiz schon länger defizitär gewesen sei. Die jetzt massiv gestiegenen Energiekosten hätten einen Weiterbetrieb nicht mehr möglich gemacht. So erhöhen sich die Strompreise in Bad Zurzach um rund 30 Prozent.

«Trotz aller Optimierungsbemühungen konnte bisher keine nachhaltige Verbesserung der Situation erreicht werden, auch für die kommenden Jahre ist keine positivere Entwicklung zu erwarten», lässt sich Richard Hartinger weiter zitieren. «Zusätzlich wären für eine Fortführung erhebliche Investitionen erforderlich.» Deshalb werde der Zurzibieter Betrieb auf Ende Jahr eingestellt. Die betroffenen Mitarbeiter seien bereits informiert.

Probleme bereiten auch die Einkaufstouristen

Die stark gestiegenen Strompreise seien aber nicht der einzige Grund, wie Richard Hartinger weiter ausführt. Speziell der Markt in der Schweiz sei schwierig gewesen, insbesondere wegen der Einkaufstouristen: «Die Schweizer kaufen viele Produkte preiswert in der EU ein», gleichzeitig habe die Schweiz sehr hohe Personalkosten.

Zumindest in der Coronapandemie mit zeitweisen Grenzschliessungen zwischen der Schweiz und Deutschland konnte die Mineralquelle Zurzach daher etwas profitieren. Zurzach-Chef Hanspeter Brunner sagte im April 2021 gegenüber dem «Badener Tagblatt»: «Durch die Grenzschliessung kam der Einkaufstourismus teilweise zum Erliegen, was die Einkäufe in den regionalen Läden ankurbelte.» Dennoch muss die Mineralquelle AG ihren Betrieb Ende Jahr einstellen.

Dank des Dorfarztes Martin Erb wurde Quelle freigelegt

Im Jahr 1914 stiess man in Bad Zurzach in 416 Metern Tiefe während Sondierbohrungen auf 39,9 Grad warmes Quellwasser. Dorfarzt Martin Erb war von der heilenden Wirkung des Wassers überzeugt und setzte sich Jahrzehnte lang entschlossen für eine neue Bohrung ein. Zusammen mit Paul Weber und Walter Edelmann sammelte er das dafür nötige Geld.

Seine Beharrlichkeit sollte sich auszahlen: Am 5. September 1955 schoss aus 429,6 Metern Tiefe das 40 Grad Celsius warme Quellwasser an die Oberfläche. Die Freilegung der Quelle wurde zur Geburtsstunde von Zurzach als Badekurort.

Walter Edelmann wurde als erster Präsident der Thermalquelle AG gewählt. 1957 rief er die Gemeinnützige Stiftung Zurzacher Kuranlagen ins Leben, die heutige Stiftung Gesundheitsförderung Bad Zurzach + Baden, und war im selben Jahr auch an der Gründung der Kurwasser Vertriebs AG beteiligt, die heute als Mineralquelle Zurzach AG bekannt ist. Denn: Es war naheliegend, das mineralreiche Wasser auch als natürliches Getränk zu nutzen.

Seit 1993 ist das Unternehmen Teil der deutschen Riha-Unternehmensgruppe und gehört neben dem Produktionsstandort in Spanien sowie dem Rohwarenstandort in Costa Rica zu den drei Standorten im Ausland. Im Jahr 2021 füllte die Mineralquelle Zurzach 42,4 Millionen Einheiten ab, was innerhalb der Gruppe mit über 2000 Mitarbeitenden rund 3,6 Prozent ausmacht. Zum Kerngeschäft gehören Mineralwasser, Limonaden, Schorlen und Fruchtsäfte.

3 Kommentare Andreas Hägele vor etwa 2 Stunden 3 Empfehlungen Wieder wurde ein Schweizer Traditionsbetrieb ins Ausland verkauft und dicht gemacht. Wieder gehen wertvolle Arbeitsplätze in der Region verloren. Und warum? Nur wegen dem Profit. 3 Empfehlungen Alle Kommentare anzeigen