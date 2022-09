Zurzach: Schloss hat ein weiteres Kunstwerk von Santhori

Bad Zurzach Künstler Santhori verwandelt graues Häuschen in ein Kunstwerk – neues Leben im Schloss Eine Zeit lang glich das Schloss Bad Zurzach einer Geistervilla. Seit zwei Jahren kehrt Stück für Stück Leben zurück: Vor zwei Jahren eröffnete die Skulpturenausstellung – nun haben die Schlossbesitzer ein weiteres Kunstwerk einweihen können. Stefanie Garcia Lainez 06.09.2022, 17.07 Uhr

Pop-Art-Künstler Thomas Santhori weiht das neugestaltete Pumpenhaus unter dem Schloss Bad Zurzach entlang der Rheinpromenade ein. Stefanie Garcia Lainez / Aargauer Zeitung

In leuchtendem Gelb lächelt die Frau mit den vollen, roten Lippen die Spaziergängerinnen und Spaziergänger auf der Rheinpromenade an: Diese Woche hat sich das graue Pumpenhäuschen am Fluss in ein farbiges Kunstwerk des Pop-Art-Künstlers Thomas Santhori verwandelt.

Das Häuschen habe zuvor ein tristes Dasein gefristet, sagt Reto S. Fuchs, Verwaltungsratspräsident der Park Hymmelrich AG, der auch das Schloss Bad Zurzach gehört. Dieses thront ein paar Meter weiter oben über dem Fluss. 2019 kaufte die Park Hymmelrich AG das Anwesen. Seither wurde das Schlossareal Schritt für Schritt wieder belebt.

So eröffnete der Park 2020 erstmals nach zwölf Jahren seine Tore für die Öffentlichkeit. Im August 2020 wurde die Skulpturenausstellung «Aufatmen im Park» eingeweiht, bei der sieben Kunstschaffende aus der Schweiz und Deutschland ihre Skulpturen im Park ausstellen. Seither wurde die Voliere entfernt, die Wege neu eingekiest, Tore saniert, der wasserspeiende Drachen wieder in Betrieb genommen und der Park möglichst naturnah bepflanzt.

Bei all den Neuerungen hätten sich die Besitzer am grauen, tristen Häuschen am Fluss gestört. «Wir wollten es zuerst frisch streichen, hatten aber Bedenken, dass es Opfer von Vandalenakten werden könnte», sagt Reto S. Fuchs. Und Künstler Santhori ergänzt:

«Weisse Wände werden oft mit Hieroglyphen verziert oder eher verschmiert. Im Gegensatz etwa zu Brooklyn in den USA, wo echte Kunst hinterlassen wird.»

Doch die Wände des Pumpenhäuschens seien zu grob, um diese zu bestreichen. «Und Spraydosen sind nicht so mein Ding», ergänzt Santhori, der seit zwei Jahren im früheren Schlosscafé im Erdgeschoss sein Atelier hat.

Blache umspannt das Gebäude

Zusammen mit der Bad Zurzacher Ansatz Werbung GmbH fand er dann die Lösung: mit einem Foto eines Kunstwerkes eine Blache bedrucken und diese um das Haus spannen. Dafür wurde eine Textilblache benutzt – eine herkömmliche Blache wäre zu schwer gewesen. Mit Hilfe eines Holzrahmens befestigte Wefi Schreiner diese rund um das Gebäude.

Damit das Häuschen weiterhin betreten werden kann, wurden zwei Reissverschlüsse in die Blache eingenäht. «Ich hoffe, die Leute haben Freude am Werk – das ist das Wichtigste für einen Künstler.»

Villa war eine Zeit lang eine Geistervilla

Der Textilfabrikant Jakob Zuberbühler errichtete das Schloss Bad Zurzach als Villa Himmelrych Anfang des 20. Jahrhunderts. Ab 1978 stellte die Antonie-Deusser-Stiftung Bilder des deutschen Künstlers August Deusser im Schloss aus. Nach einem Rechtsstreit zwischen Stiftungsmitgliedern waren ab 2009 das Gebäude, der Park und das Museum samt Café geschlossen. Aus dem Prachtbau wurde eine Geistervilla. Seit 2012 versuchte die Stiftung, das Schloss zu verkaufen, zuletzt für 15 Millionen Franken.

Im Oktober 2019 wurde bekannt, dass die Park Himmelrych AG, ein Tochterunternehmen der Döttinger Birchmeier-Gruppe, das Anwesen kaufte. Unterdessen gehören nebst Markus Birchmeier auch das Leibstädter Ehepaar Heinrich und Marianne Pfister sowie die Bad Zurzacher Karin und Reto S. Fuchs zu den Mitbesitzern.

Letztere tragen die Hauptverantwortung für die Entwicklung des Schlosses, des Parkes, der Wohnliegenschaften und des Baulandes. Ziel der Besitzer ist es, das Schlossareal wieder mit Leben zu erfüllen.

Zurzeit stehe die Entwicklung des Parks im Vordergrund, sagt Reto S. Fuchs. «Diesen möchten wir sachte erneuern, nicht im Stil eines englischen Parkes, sondern möglichst naturnah.» Auch werden zurzeit gewisse Skulpturen der Ausstellung ersetzt. «Am Schloss-Konzept arbeiten wir noch.» Mehr verraten könne er aber nicht. Darin eingeschlossen ist nicht nur das geschichtsträchtige Schlossgebäude, sondern auch die beiden bestehenden Wohnliegenschaften und das Bauland.

Das dient zurzeit als grosser Parkplatz. Entlang der Barzstrasse ist zudem ein Notausstieg des Tunnels der Ostumfahrung ausgesteckt, den der Kanton zurzeit baut.