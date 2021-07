Knatsch auf Campingplatz in Bad Zurzach: Jetzt spricht Präsident

Bad Zurzach «Kritisieren ist einfach»: Präsident reagiert auf Kritik der Dauermieter des Campingplatzes Nach dem überraschenden Abgang des Platzchefs des Campingplatz in Bad Zurzach hagelte es Kritik der Dauermieter. Diese fordern personelle Konsequenzen und wünschen sich, dass die Gemeinde eingreift. Wie Präsident Bruno Carenzi auf die Vorwürfe reagiert. Stefanie Garcia Lainez 30.07.2021, 17.37 Uhr

Der Campingplatz in Bad Zurzach verzeichnet so viele Logiernächte wie ein kleineres Hotel. Sandra Ardizzone/Archiv

Kein Jahr war Stephan Sonderegger Platzchef auf dem Campingplatz in Bad Zurzach: Mitten in der Hochsaison kommt es zum Knall – der Vorstand des Camping und Caravanningclubs Bad Zurzach hat sich vor wenigen Tagen von seinem Platzchef im gegenseitigen Einvernehmen getrennt. Innerhalb eines Jahres geht somit schon der zweite Platzwart. Die Kritik der Dauermieter ist gross, insbesondere auch an Vereinspräsident Bruno Carenzi. Dieser kontert nun die Vorwürfe.