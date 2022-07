Bad Zurzach Kein Einkaufen mehr am Abend und am Sonntag: Die Tankstelle und der Shop sind geschlossen Die Zapfsäule von OIL! an der Schwertgasse in Bad Zurzach ist Geschichte. Die Gemeinde erklärt die Hintergründe und wie es mit der Liegenschaft nun weiter geht. Stefanie Garcia Lainez 11.07.2022, 05.00 Uhr

Der Treibstoff ist vergangene Woche abgepumpt worden. zvg/Facebook

Am Sonntag das Auto tanken und noch schnell Milch kaufen: Das ist an der Schwertgasse in Bad Zurzach seit Anfang Juli nicht mehr möglich. Sowohl die Tankstelle als auch der dazugehörige Shop sind geschlossen. Vergangene Woche wurde der Treibstoff abgepumpt und der Laden ausgeräumt, diese Woche wurden noch die letzten Arbeiten erledigt. Das Ende der Tankstelle kam aber nicht unerwartet.

«Das war ein längerer Prozess», sagt der Zurzacher Gemeindeschreiber Daniel Baumgartner. Seit vier Jahren seien der Umsatz und damit auch der Gewinn stark rückläufig gewesen. Die Einwohnergemeinde, in dessen Besitz sich das Gebäude «zum untern Schwanen» befindet, sei deshalb mit der Betreiberin, der OIL! Tankstellen AG, ein bis zwei Mal im Jahr im Kontakt gewesen.

Das deutsche Mineralölunternehmen mit Sitz in Hamburg betreibt nach eigenen Angaben ein Tankstellennetz mit rund 330 Stationen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Dänemark. In Ungarn werden weitere 40 Stationen im Franchisesystem betrieben. «Dank intensiven Gesprächen konnten wir die Betreiber dazu bewegen, die Tankstelle und den Shop aufrechtzuerhalten», sagt Daniel Baumgartner. Das Ziel war: Zumindest so lange, bis die ersten Bagger für die Sanierung der Schwertgasse auffahren.

Zur Erinnerung: Die Gemeinde plant, die Schwertgasse im Rahmen des Fleckenkonzepts in eine Begegnungszone zu verwandeln. Das Konzept leistet zusammen mit der Ostumfahrung einen Beitrag zur Verkehrsentlastung des historischen Fleckens. Bei der Eröffnung des Umfahrungstunnels im kommenden Sommer hätte auch die umgestaltete Schwertgasse in Betrieb gehen sollen. Der Baustart erfolgt aber unter anderem wegen kritischen Anmerkungen des Kantons nicht wie ursprünglich geplant in diesem Jahr.

Pächter ist schon länger im Pensionsalter

Auch wenn es noch länger dauert als erwartet: «Die Tankstelle wäre nach der Aufwertung der Schwertgasse dort nicht mehr am richtigen Ort gewesen», sagt Daniel Baumgartner.

Dass die Zapfsäule und der Shop schon jetzt schliessen, hange nicht nur mit dem eingebrochenen Umsatz zusammen. «Der aktuelle Pächter befindet sich schon länger im Pensionsalter» sagt der Gemeindeschreiber. Deshalb hätten der Pächter und die OIL! Tankstellen AG sich nun zu diesem Schritt entschlossen.

Die Gemeinde bedauere die Schliessung zwar, sagt Gemeindeammann Andi Meier (parteilos). «Natürlich wurde es geschätzt, dort noch spät abends einkaufen zu können.» Rückmeldungen auf der Gemeindeverwaltung habe es aber deswegen bis jetzt keine gegeben. Die Gemeinde und die Arbeitsgruppe «Fleckenbelebung» machen sich nun Gedanken bezüglich einer Nachfolgelösung. «Bis jetzt haben wir noch keine konkrete Idee, sind aber relativ offen», ergänzt er. «Denkbar wäre beispielsweise auch ein Pop-up-Store.»