Bad Zurzach: So schön war das Jodlerfest im Zurzibiet

Bad Zurzach 30 Grad im Schatten und kein Tropfen Schweiss – das war das Jodlerfest im Dörfli Saft in die Kehle und Juchzer in die Luft – ein sonnendurchfluteter Schnupperrundgang durchs Jodlerfest in Bad Zurzach. Rosmarie Mehlin 12.06.2022, 17.36 Uhr

"Prost" an einem heissen Sommernachmittag auf den Festbänken vor dem St. Verena Münster am 32. Nordwestschweizerischen Jodlerfest in Bad Zurzach. Foto Henry Muchenberger Henry Muchenberger

Helios hatte doch glatt vergessen, dass der Sommeranfang erst in zehn Tagen ist. Die Holzbänke unter den wenigen Bäumen im Jodlerdörfli sind dauerbelegt, in den Zelten und Chalets rundum fliessen Müller Bräu und Möhl-Saft in Strömen und in den schattigen Zonen des Kurparks sind die Raiffeisen-Liegestühle ebenso heiss begehrt wie die Kugeln vom Gelato-Mobil.

Stefanie Garcia Lainez

