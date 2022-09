Zurzach: Zurzi Metzg ist zu - Enttäuschung bei Kunden ist gross

Bad Zurzach «Es ist wirklich tragisch, wir sind immer gerne hierhergekommen»: Kundschaft nimmt Abschied von der Zurzi Metzg Seit Mittwochabend sind die Türen der Bad Zurzacher Metzgerei geschlossen – zuvor hat sich die Kundschaft noch mit Fleischwaren eingedeckt. Rosmarie Mehlin Jetzt kommentieren 01.09.2022, 17.09 Uhr

Nach über vier Jahren hat Christian Traub seine Zurzi Metzg wieder schliessen müssen. Alex Spichale

Die Seufzerbrücke steht zwar in Venedig, aber auch in Bad Zurzach wird mitunter tief und ausgiebig geseufzt – so wie am Mittwochabend an der Hauptstrasse 35. Die vakuumierten Entrecotes, Schweinsfilets und Kalbsbraten in der Auslage liessen einem zwar das Wasser im Mund zusammenlaufen, die Kunden vor der Theke aber liessen die Köpfe hängen: Für die Zurzi Metzg hatte das – zumindest vorläufig – letzte Stündlein geschlagen.

Vor gut einem Monat hatte Pächter Christian Traub bekanntgegeben, dass er die Metzg schliessen werde – schliessen müsse (die AZ berichtete). «Die Pandemie hatte das Party-Geschäft – das üblicherweise etwa einen Drittel des Umsatzes ausmacht – total einbrechen lassen. Davon habe ich mich trotz der guten Kundenfrequenz im Laden nicht mehr erholt», bestätigte der 43-Jährige am Mittwoch.

Dank Vakuumieren und Tiefkühlen konnten sich die letzten Kunden noch mit ihren Zurzi Metzg-Favoriten eindecken.

Bei der Kasse steht der Bad Zurzacher Mändi Leitner und schultert einen gut gefüllten Rucksack: «Die Schliessung ist wirklich schlimm. Hier habe ich jeweils telefonisch das Gewünschte bestellen können – zum Beispiel Pouletsteaks mit einer bestimmten Marinade – und als ich ins Geschäft kam, war alles picobello parat. Traub führte auch Fisch, was wir ebenfalls oft und gern essen. Jetzt weiss ich nicht, wohin ich zum Einkaufen gehen soll.»

Enttäuschung bei der Kundschaft ist gross

Als Kundin Annelta Rohrer, die am Arbeitsplatz eine Pause genutzt hat, um im letzten Moment noch der bevorstehenden Metzgerei-Brache im Flecken wenigstens etwas vorzubeugen, den Laden betritt, empfängt Traub sie mit den Worten: «Ich habe keine gelbe Marinade mehr.» Rohrer ist sichtlich bitterenttäuscht. «Wir haben die doch so wahnsinnig gern. Was mach ich denn jetzt?» Rote und Pfeffer-Marinade sei noch genügend da. «Dann nehme ich halt eine Mischung aus den beiden», ringt die Kundin sich durch.

Während der Metzger das Gewünschte zubereitet und ein Dutzend Steaks damit mariniert, seufzt Annelta Rohrer: «Wir waren hier jahrelang Kunden und dass es jetzt keine Metzg mehr gibt, ist nicht nur für uns, sondern auch für Bad Zurzach sehr schlimm.»

Ob ein Nachfolger übernimmt, ist noch unklar

Inzwischen hat das ebenfalls einheimische Ehepaar Rosmarie und Alfred Hidber sich in den Kreis der Seufzenden eingereiht: «Es ist wirklich tragisch. Wir sind immer gerne hierhergekommen und wurden stets gut bedient. Weil wir nicht mehr Auto fahren, ist der Verlust der hiesigen Metzg für uns besonders einschneidend.»

Zur Freude der Hidbers hat Traub aber just noch zwei Vakuumpäckli mit je zwei Ossobucchi. «Man munkelt im Flecken ja, dass es einen Nachfolger geben wird», schliesst Rosmarie Hidber hoffnungsvoll.

Christian Traub seinerseits betont, er wisse diesbezüglich nichts. Die Besitzer der Liegenschaft, das vormalige langjährig tätige Metzger-Ehepaar Mathias und Theres Arnold, war am Mittwoch nicht zu erreichen. Im März 2018 hatte Traub das Geschäft von ihnen gepachtet. «Ich hatte mich hier voller Freude selbstständig gemacht, nachdem ich einen Lehrlingsausbildungskurs sowie eine Abend-Handelsschule absolviert hatte.»

Einen Moment kämpft Traub mit den Tränen. Was passiert nun mit der noch vorhandenen Ware? «Ich werde ein Schild an die Tür hängen, dass ich telefonisch noch Bestellungen entgegennehme.»

Künftig wird der 43-Jährige als Angestellter in seinem ehemaligen Lehrbetrieb tätig sein, der Metzgerei von Ernst und Heidi Lüthi in Hausen. Traubs langjährige, treue Mitarbeiterin Esther Brack aus Mellikon wird die Kunden künftig in der Metzgerei Werder in Endingen bedienen: «Ich war schon bei den Arnolds angestellt und stand damit 22 Jahre lang in dieser Metzgerei hinter der Theke», schliesst Brack.

