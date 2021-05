Bad Zurzach Erfolgreich durch die Coronakrise: Dieser Unternehmer drückt nicht nur den Masken seinen Stempel auf Hans Jürg Domenig ist ein Tausendsassa. Mit Kreativität und Anpassungsfähigkeit steuerte er seine Bad Zurzacher Werbeagentur durch die Pandemie. Bereits hat er eine neue Idee: Er will diesen Sommer im Zurzibiet mit Gratis-Bikesharing starten. David Rutschmann 18.05.2021, 19.00 Uhr

Hans Jürg Domenig hat ein Gespür für Trends: Der 57-Jährige bedruckte während der Coronakrise mit seiner Werbeagentur Masken. zvg

2020 war für viele Unternehmer ein desaströses Jahr. Der Umsatzeinbruch führte zum Sparzwang. Vom Rotstift betroffen war auch Werbung. Werbefirmen wie die Ansatz GmbH aus Bad Zurzach müsste das Wasser eigentlich bis zum Hals stehen. Doch die Firma von Hans Jürg Domenig schrieb 2020 nicht nur schwarze Zahlen, sondern konnte gar ihren Umsatz steigern. Während andere Unternehmen Kurzarbeit anmeldeten und Härtefallzahlungen beanspruchten, hat Domenig drei neue Mitarbeiter eingestellt.

Mit bedruckten Masken entdeckte die Ansatz GmbH ein neues Geschäftsfeld. zvg

Seine grosse Stärke als Unternehmer ist es, Trends zu erkennen und darauf zu reagieren. Bereits im April 2020, als die Pandemie gerade erst nach Europa gerollt war, optimiert er das Drucksystem seiner Werbetechnik-Firma, um Stoffmasken bedrucken zu lassen. Als im Herbst die Maskenpflicht eingeführt wird, verdient seine Firma die Hälfte ihres Umsatzes allein mit Masken – auch die Mitarbeiter des Zurzacher Thermalbads tragen die Masken von Domenig. Der 57-Jährige sagt:

«Die Masken haben unseren

Umsatz gerettet»

Obwohl der Trend schnell wieder vorbei war, gingen Domenig nicht die Ideen aus, um aus der Krise Kapital zu schlagen. Seine Beobachtung: «Möbelhäuser haben im vergangenen Jahr riesige Umsätze gemacht: Die Leute können nicht in die Ferien, sitzen zu Hause und so wird das Geld in den eigenen vier Wänden investiert.»

Mit seinen Folien erstrahlen Küchen in neuem Glanz

Seit Anfang Jahr bietet Domenig auch Küchenfolierungen an, die einfach auf alte Möbel aufgetragen werden können «Das ist billiger und nachhaltiger, als neue Möbel zu kaufen – und dazu noch hochwertig und langlebig», sagt er.

Das Erkennen von lukrativen Geschäftsmodellen hat Hans Jürg Domenig früh in seiner Karriere als Kauf- und Werbefachmann unter Beweis gestellt. Ende der 80er-Jahre arbeitete der gebürtige Bündner beim Autozubehör-Hersteller ACR, deren Verkaufsstellen selbstständige Inhaber haben. «Man hat es damals noch nicht so genannt, aber das war schon Franchising», sagt er heute.

Einfaches Konzept mit grosser Wirkung: Folien verleihen Küchen einen neuen Glanz. zvg

Unter dem Franchise-System versteht man das Multiplizieren eines Geschäftskonzepts an anderen Orten. «Jedes Geschäft hat eigene Kunden, profitiert aber von den Entwicklungen, Veränderungen und Erfindungen der anderen Partner. Diese Zusammenarbeit kann man wie eine Blaupause übernehmen», erklärt Domenig. Das Konzept, das wie viele seiner Ideen aus den USA stammt, wurde in den 90ern zu einem erfolgreichen Geschäftsmodell.

1990 gründete Domenig seine Werbefirma Ansatz GmbH, die zunächst nur Werbekonzepte für KMU entwickelt, später aber auch auf Werbetechnik wie die Folierungen umsattelt. Nach wenigen Jahren hat er sich ein Netzwerk an weiteren Werbefirmen in der Schweiz, Deutschland und Österreich aufgebaut – zeitweise mehr als 100 Filialen. «Seit dem Aufkommen des Internets geht der Franchising-Trend wieder zurück», sagt er – doch unlängst hat er ein neues Geschäftsmodell erkannt.

Denn bereits Ende der 90er musst er einem Unternehmer, der beim Franchising einsteigen wollte, beim Verkauf seiner Firma helfen. Er merkte, dass sich die Prozesse beim Gründen eines Franchises und dem Verkauf eines Unternehmens stark ähneln. Da er in der Nachfolgeregelung für kleine Firmen Potenzial erkennt, gründet er die Ansatz-Firmen-Nachfolge und Verkauf. Seit über zehn Jahren blüht das Geschäft: «Heute werden 75 Prozent aller Firmen verkauft», sagt Domenig. «In den 90ern noch musste der Sohn das Unternehmen übernehmen, ob er wollte oder nicht.»

Sohn des bekannten Fernsehpfarrers

Wäre Domenig in die Fussstapfen seines eigenen Vaters getreten, wäre er heute reformierter Pfarrer: Hans Domenig Senior kennt man aus der SRF-Sendung «Wort zum Sonntag». Der Sohn folgt eher der Religion des freien Marktes. Er wohnt seit vielen Jahren mit seiner Familie im Schloss Thayngen SH. An der Renovierung historischer Baudenkmäler hat der Unternehmer einen Narren gefressen: Seine Werbefirma residiert seit 2002 in der Engelburg, einem alten Zurzacher Messehaus.

Der geschäftige Unternehmer springt von einem Business-Modell zum nächsten. Nach Werbekonzepten, Franchising, Firmen-Nachfolge, Masken und Küchenfolierungen soll eine neue Idee hinzu kommen: Hans Jürg Domenig will gemeinsam mit Gemeinden und Gewerbetreibenden im Zurzibiet ein Bikesharing-Angebot aufbauen. «Als ich in Tokio war, fiel mir auf, dass dort alle 250 Meter ein ÖV-Angebot besteht. Bei uns fehlt für ÖV-Reisende vielerorts noch ein Angebot für die ‹letzte Meile› zum Arbeitsplatz.»

Die Leihvelos sollen ohne Anmeldung und kostenlos diese Lücke füllen. Das «Adlimit» getaufte Projekt soll ab Sommer starten.