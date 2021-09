Openair Kino Bad Zurzach hat Premiere gefeiert

Bad Zurzach Ein Hauch von Italianità im Kurpark: Das Openair Kino hat Premiere gefeiert Zwar ist die Anzahl der Sitzplätze um die Hälfte auf 500 reduziert worden. Die Besucherinnen und Besucher waren am Auftakt der Jubiläumsausgabe des Openair Kinos in Bad Zurzach aber auch mit Corona-Einschränkungen gut gelaunt. Daniel Weissenbrunner 02.09.2021, 17.49 Uhr

Wegen Corona haben die Organisatoren des Openair Kinos nur die Hälfte der sonst üblichen 1000 Sitzplätze gestuhlt. Daniel Weissenbrunner

Passender hätten die Organisatoren die Filmwahl des Openair Kinos in Bad Zurzach am Mittwochabend nicht treffen können. «Gli anni più belli», auf deutsch: «Auf alles, was uns glücklich macht...» lief zum Auftakt der Jubiläumsausgabe. Peter Andres und seine Ehefrau Brigitte organisieren das Openair Kino zum mittlerweile 15. Mal. Nach der coronabedingten Absage im vergangenen Jahr waren am Mittwoch fast ausnahmslos glückliche Gesichter auszumachen.