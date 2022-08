Bad Zurzach lädt zum grössten Drehorgeltreffen der Schweiz

Bad Zurzach Drehorgeln erklingen wieder: Der Flecken lädt zum grössten Drehorgeltreffen der Schweiz mit rund 50 Orgeln Das 33. Drehorgeltreffen mit Floh- und Antiquitätenmarkt nimmt die Besucherinnen und Besucher mit auf eine Zeitreise in die Vergangenheit. 25.08.2022, 17.27 Uhr

2021 fiel zwar das Drehorgeltreffen wegen Corona aus. Trotzdem waren die Klänge mehrerer Drehorgeln im Flecken zu hören. AZ Archiv/Josef Haus

Nach zwei Jahren Coronapause lädt der Flecken am Freitag und Samstag wieder zum grössten Drehorgeltreffen in der Schweiz. Den Auftakt machen unter anderem die Stammtischler aus Wutöschingen, die am Freitag ab 18 Uhr beim Konzert in der Reformierten Kirche in Bad Zurzach mit Sängerin Michelle Sitko auftreten.