Bad Zurzach Drehorgel-Musik erklingt am grossen Treffen: «Als hätten alle nur darauf gewartet, dass wieder etwas läuft» Das 33. Drehorgeltreffen mit dem Floh- und Antiquitätenmarkt in Bad Zurzach zog ein grosses Publikum an. Alexander Wagner 28.08.2022, 08.08 Uhr

Die Mitorganisatoren Theres und Georg Dietschi spielen auch an ihren Drehorgeln. Alexander Wagner

2020 kamen die Drehörgeli pandemiebedingt gar nicht in den Marktflecken nach Bad Zurzach, und im letzten Jahr gab es nur eine ausgedünnte Version: Gerade mal drei Paare mit Drehorgeln konnten kurzfristig noch organisiert werden. Dafür gab es dieses Jahr wieder das volle Programm: Rund 50 Männer und Frauen und ihre mit viel Liebe zum Detail hergerichteten Drehorgeln aus der ganzen Schweiz und Deutschland waren am Samstag nach Bad Zurzach gekommen.

Die weiteste Reise hatte ein Paar aus der Region München auf sich genommen. Während aus der einen Ecke «Pippi Langstrumpf» zu hören war, erklang in der Schwertgasse die Melodie der« kleinen, frechen, schlaue Biene Maja».

Wetter spielt mit

Bereits das Drehorgelkonzert in der reformierten Kirche war ein voller Erfolg und sehr gut besucht. Ebenso verhielt es sich beim 33. Drehorgeltreffen. Die Kenner «scannten» bereits am frühen Morgen professionell die 73 Stände des Floh- und Antiquitätenmarkts nach wahren Trouvaillen und Schätzen ab. Drei Marktfahrer sagten kurzfristig ab, weil es bei ihnen zu Hause regnete.

Die Mitorganisatoren Theres und Georg Dietschi (links). Copyright by: Alexander Wagner Alexander Wagner Alexander Wagner Zwei Drehorgelspieler spielen gemeinsam und synchron ein Stueck. Copyright by: Alexander Wagner Alexander Wagner Drehorgelpaar vor der Verenakapelle in Zurzach. Copyright by: Alexander Wagner Alexander Wagner Alexander Wagner / FOTO Wagner Detail einer Drehorgel. Alexander Wagner / FOTO Wagner Blick in die Orgel von Bruno Leoni aus Brugg. Alexander Wagner / FOTO Wagner Die Mitorganisatoren Theres und Georg Dietschi. Alexander Wagner / FOTO Wagner Diese Drehorgel wurde nach vielen Jahren in Brooklyn, New York gefunden. Alexander Wagner / FOTO Wagner Detail einer Drehorgel. Alexander Wagner / FOTO Wagner Alexander Wagner / FOTO Wagner Auch die Kulinarik kam nicht zu kurz. Alexander Wagner / FOTO Wagner Ein Drehorgelspieler vor dem Verenamünster in Zurzach. Alexander Wagner / FOTO Wagner

In Bad Zurzach fiel jedoch kein Tropfen vom Himmel. Zudem war es nicht drückend heiss wie so oft in den letzten Wochen. «Es waren perfekte Bedingungen. Ich bin seit 2009 dabei und wir hatten nur ein einziges Mal schlechtes Wetter», freute sich Georges Dietschi, der für das Drehorgeltreffen verantwortlich ist.

Viel mehr Stände für den Floh- und Antiquitätenmarkt hätten auch gar nicht mehr Platz im Flecken, sagte Josef Haus, der für die Organisation und den reibungslosen Ablauf der Märkte zuständig ist.

Nur fröhliche Gesichter

So sah man in der Schwertgasse und rund um das Verenamünster nur fröhliche Gesichter. «Es scheint so, als hätten alle nur darauf gewartet, dass wieder etwas läuft. Die Leute können flanieren und geniessen. Und das bereitet uns an der Drehorgel wieder viel Freude», erklärte Mitorganisator Georges Dietschi, der zusammen mit seiner Frau Theres hinter einer Drehorgel stand.

«Zum einen kann man tolle Gespräche mit Sammlern und Liebhabern führen», freute er sich und fuhr mit leuchtenden Augen fort:

«Aber wir können auch den Leuten erklären, wie eine Drehorgel funktioniert.»

Das ist der Lohn von allen Drehorgelspielern, denn sie legen alle mächtig drauf, dass sie die Leute unterhalten dürfen. Schon eine mechanische Drehorgel stimmen zu lassen, kostet einiges – eine Restauration schon deutlich mehr.

Dietschi ist an vielen solchen Anlässen dabei. Wer ihm gefällt oder wer besonders auffällt, der bekommt von ihm eine Einladung nach Bad Zurzach. «Aber nur so viele, wie wir auch verkraften können», betonte er. Denn die Drehorgeln sollen sich nicht gegenseitig übertonen, so dass jeder zur Geltung kommt und sozusagen nicht «Biene Maja» mit Pippi Langstrumpf zusammen fliegen muss.

Während die Erwachsenen sich an den verschiedenen Darbietungen erfreuten, sich in den zahlreichen Beizlis verköstigten oder die Stände gezielt abklapperten, hatten die Kinder im Rathausgässli mit dem Kinderflohmarkt ihre eigene Welt geschaffen: Hier wurden fleissig Plastikdinosaurier gegen gebrauchte Ferraris oder Bücher getauscht oder verkauft. So war für jeden etwas dabei – und alle scheinen es in vollen Zügen genossen zu haben.

Der Kinderflohmarkt im Rathausgässli. Alexander Wagner