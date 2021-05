Bad Zurzach Die Tagesstrukturen standen kurz vor dem Aus – ab 2022 übernehmen professionelle Betreiber den Cheschtenebaum Nach der Kündigungswelle und dem Beinahe-Konkurs: Die Tagesstrukturen Cheschtenebaum in Bad Zurzach wird neu organisiert und erhält einen professionellen Träger. Das haben die Mitglieder des gleichnamigen Trägervereins am Mittwoch beschlossen. Auch soll es in wenigen Monaten finanziell wieder aufwärts gehen. Stefanie Garcia Lainez 07.05.2021, 05.01 Uhr

Der Betreiberverein gibt bald das Zepter bei den Tagesstrukturen in Bad Zurzach ab.. Sandra Ardizzone

Die Tagesstrukturen in Bad Zurzach haben turbulente Monate hinter sich: Zuerst verliess im vergangenen Spätsommer die Hälfte der Mitarbeiterinnen den Cheschtenebaum. Danach folgte Anfang Jahr beinahe der Konkurs. Nur dank Unterstützung der Gemeinde, die eine Taskforce einsetzte, konnte das Aus verhindert werden. Nun haben die Mitglieder des Betreibervereins an der Versammlung vom Mittwoch entschieden, dass der Verein einen professionellen Betreiber als neue Trägerschaft erhalten und dessen Zweck geändert werden soll. Bereits am Donnerstag wurden die Ausschreibungen an drei mögliche künftige Träger verschickt.