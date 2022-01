Zurzach: So geht es den Neujahrsdrillingen am 1. Geburtstag

Die Neujahrsdrillinge von 2021 feiern Geburtstag. Tele M1

Bad Zurzach Die Neujahrsdrillinge von 2021 feiern ihren ersten Geburtstag: So geht es ihnen und ihrer Familie Vor genau einem Jahr sind in Baden die Drillinge Roan, Kian und Troy zur Welt gekommen. Nun haben sie ihren ersten Geburtstag gefeiert. 01.01.2022, 20.53 Uhr

Es war ein grosses Ereignis an diesem 1. Januar 2021: Im Kantonsspital Baden erblickten am frühen Morgen die Drillinge Roan, Kian und Troy das Licht der Welt. Geburten von Drillingen sind statistisch gesehen schon sehr selten, von 10'000 Neugeborenen sind in der Schweiz im Schnitt nur sieben Drillinge dabei. Und wenn sie dann noch am ersten Tag des neuen Jahres zur Welt kommen, ist das Aufhebens umso grösser.