Thermalbad Zurzach heisst neu Therme Zurzach - und erzielt Gewinn

Bad Zurzach Das Thermalbad wird zur Therme – was die Gründe sind und welche Investitionen nun anstehen Umsatz, Gästezahlen, Rebranding: Die wichtigsten Punkte zum Geschäftsjahr 2021 und zur Zukunft. Änderungen sind beispielsweise beim Papa-Moll-Bad geplant. Stefanie Garcia Lainez Jetzt kommentieren 28.04.2022, 17.51 Uhr

Mit einer Arealfläche von 16'500 Quadratmetern und 2000 Quadratmetern Wasserfläche ist die Therme Zurzach das grösste Thermalbad der Schweiz. zvg

Der rote Teppich ist ausgerollt, das neue Logo über dem Eingang des Thermalbads in Bad Zurzach ist mit schwarzem Plastik abgedeckt. Fast 70 Jahren nach dem Start hat das Bad einen neuen Namen erhalten: Therme Zurzach.

Nebst dem neuen Logo haben Verwaltungsratspräsident Anton Lauber und Geschäftsleiter Dominik Keller am Donnerstagmorgen den Geschäftsbericht 2021 präsentiert. Und der zeigt: Das Thermalbad schreibt nach einem Verlust von 1,9 Millionen Franken im Vorjahr wieder schwarze Zahlen.

«Es ist ein historischer Tag», sagt Geschäftsführer Dominik Keller an der Medienkonferenz. Kurz darauf entfernt draussen vor dem Thermalbad ein Mitarbeiter das schwarze Plastik und enthüllt das neue Logo sowie den neuen Namen: Die drei Tropfen oder Wellen sind geblieben, wenn auch neu alle in Blautönen, darunter steht «Therme Zurzach».

«Die Tropfen stehen für das Bad, das Spa und die Sauna sowie Fitness», sagt Anton Lauber.

Auslöser für dieses Rebranding sei die strategische Ausrichtung, die das Unternehmen seit rund zwei Jahren überarbeitet, sagt Anton Lauber. So spielt das Familiensegment eine wichtige Rolle, und die Therme hat sich als Generationenbad etabliert, ausgerichtet auf Gesundheit, Bewegung und Ernährung.

Auch sei der Begriff «Therme» höherwertiger als «Thermalbad», sagt Anton Lauber. «Mit dem neuen Namen möchten wir das abbilden.» Des Weiteren haben man sich in der Bädergruppe, die nebst der Therme in Bad Zurzach auch das «Fortyseven» in Baden und das «Aqualon» in Bad Säckingen umfasst, positionieren wollen.

«Wegen den zwei Coronajahren haben wir finanziell gesehen drei Jahre in der Geschäftsentwicklung verloren», sagt Anton Lauber. Trotzdem kann die Thermalbad Zurzach Gruppe auf ein erfreuliches Jahr zurückblicken. Während die Gruppe 2020 noch einen operativen Verlust von 500'000 Franken verbuchen musste, kann sie für das vergangene Jahr mit einem leichten Gewinn von 15'000 Franken eine schwarze Null vorzeigen.

Die Thermalbad Zurzach Betriebs AG verzeichnete mit etwas über 282'000 Besucherinnen und Besuchern gegenüber dem Vorjahr (290'000) nochmals einen leichten Rückgang. So war die Therme wegen des Lockdowns Anfang 2021 ausgerechnet in den umsatzstarken Monaten Januar und Februar geschlossen.

Ab März war immerhin der Aussenbereich wieder zugänglich, ab Juni das gesamte Bad. Im Juli und August verzeichnete die Therme mit rund 33'000 respektive 37'000 Eintritten die besucherstärksten Sommermonate in der Geschichte, was den schlechten Start wieder teilweise wettmachen konnte.

Das ausgeglichene Ergebnis sei auf mehrere Faktoren zurückzuführen, wie etwa die Kurzarbeits- und Covid-Beiträge sowie Einsparungen bei den Betriebskosten, sagt Anton Lauber. «Wir haben viel gelernt aus dem ersten Lockdown und konnten deshalb das Optimum rausholen», ergänzt Dominik Keller. Ein grosser Vorteil sei auch das eigene Covid-Testcenter gewesen. «Wir waren die ersten in unserer Branche.»

Während der 2G+-Phase seien so wieder zwei Drittel der normalen Gästezahlen erreicht worden. «Das half enorm.» Von Oktober 2021 bis Februar 2022 wurden im Durchschnitt täglich zwischen 75 und 100 Personen getestet, was der Unternehmensgruppe ausserordentliche Erträge bescherte.

Der Umsatz ist im vergangenen Jahr um 10 Prozent auf 12,9 Millionen Franken gestiegen. 2020 betrug der Umsatz noch 11,4 Millionen Franken.

Zum zweiten Mal in Folge erhalten die Aktionäre der Thermalbad Zurzach AG keine Dividende ausgeschüttet. Im kommenden Jahr soll sich dies aber wieder ändern. Denn die Thermalbad Zurzach AG peilt wieder einen Gewinn an. Auch hat sich der Aktienwert wieder etwas erholt: Ende 2020 notierte die Aktie noch mit 288 Franken, unterdessen ist der Kurs wieder auf 296 Franken gestiegen. Ende 2019 betrug der Wert der Aktie 330 Franken.

Das Thermalbad in Bad Zurzach wurde 2021 zum dritten Mal in Folge als beste Therme der Schweiz ausgezeichnet. zvg

Am Fitnesscenter am Flughafen in Kloten ist die Thermalbad Zurzach Gruppe mit 65 Prozent beteiligt. Die Einbrüche bei der Anzahl Flugpassagiere um zwei Drittel im Vergleich zu 2019 sowie die Homeoffice-Pflicht spürte das Fitnesscenter enorm. «Wir mussten deshalb eine Wertberichtigung vornehmen», sagt Anton Lauber.

Diese Auflösung von stillen Reserven im Umfang von fast 1,7 Millionen Franken wirkte sich auf die konsolidierte Erfolgsrechnung aus, die dadurch einen Gewinn von fast 2 Millionen Franken aufweist. 2020 betrug der Verlust 1,9 Millionen.

Wegen der Pandemie hat die Therme die Sanierung des Flachdaches verschieben müssen. Statt im vergangenen Jahr wird das 4500 Quadratmeter grosse Flachdach seit diesem Frühling für 1,8 Millionen Franken erneuert. Dabei werden auch 1131 Solarpanels ab August montiert.

Mit dem erzeugten Strom können 90 Einfamilienhäuser während eines Jahres ihren Energiebedarf decken. Ausserdem soll die Parkanlage weiter aufgewertet werden.

In diesem Jahr soll die Detailplanung für den Masterplan starten, mit dem die Thermalbad Zurzach Gruppe ihre Position als Generationenbad weiter ausbauen und für alle Altersgruppen das Angebot verfeinern möchte.

Anton Lauber verrät bereits einige Ideen für das beliebte Papa-Moll-Becken, das 2023 für über 2 Millionen Franken umgebaut werden soll: «Wir möchten eine Unterwasserwelt entwickeln, auch mit digitalen Elementen.» Denkbar sei, dass die aktuelle Rutschbahn mit einer längeren ersetzt werde. Fest steht: Der Badebereich insgesamt wird vergrössert.

In den nächsten Etappen sollen die Poolbar modernisiert, das Restaurant sowie der Eingang optimiert und der Aussenbereich allenfalls erweitert werden.

