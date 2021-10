Bad Zurzach Bald misst sich die Schweizer Junioren-Nati im Flecken mit Nachbar Deutschland Die Schweizer U16-Nationalmannschaft spielt am Dienstag und Mittwoch auf dem Sportplatz Barz in Bad Zurzach gegen Deutschland. Damit der Platz für diesen Aufmarsch parat ist, gilt es für den SC Zurzach einige Änderungen vorzunehmen. Alexander Wagner Jetzt kommentieren 24.10.2021, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Matthias Fässler, Präsident des SC Zurzach, ist bereits voller Vorfreude auf die beiden Länderspiele. Bild: Alexander Wagner

Auf dem Platz des SC Zurzach haben schon fast alle grossen Clubs der Schweiz gespielt: Der langjährige Serienmeister FC Basel genauso wie Rekordmeister GC oder Thun, FCZ und Aarau. Grund dafür ist der hervorragende Platz auf der Barz und die tolle Infrastruktur in Zurzach mit dem Parkhotel, Thermalbad, Reha- und Wellnessmöglichkeiten. Kommende Woche reist nun auch die Schweizer U16-Nationalmannschaft nach Bad Zurzach: Sie misst sich bei zwei Länderspielen mit dem grossen Nachbarn.

Ob die Vereine wegen des Platzes oder wegen den Möglichkeiten nach dem Spiel kommen, ist wie die Frage nach dem Ei oder Huhn. Und Zurzachs Präsident Matthias Fässler und die Verantwortlichen vom Parkhotel necken sich deshalb auch immer wieder. «Aber die Zusammenarbeit mit dem Parkhotel ist wunderbar und klappt hervorragend», freut sich der Präsident des SC Zurzach.

Aus diesen zahlreichen Spielen mit Grossclubs sind auch viele Kontakte entstanden und geblieben – Präsident Fässler hat diese immer weiter gepflegt. Auch wenn solche Spiele heute leider nicht mehr möglich sind. «Die Auflagen sind nicht mehr tragbar», erklärt Fässler sichtlich enttäuscht. Denn die Kosten für die Sicherheit betragen schnell einmal ein paar Tausend Franken und dies kann niemand mehr stemmen.

Schweizer U16-Nati misst sich mit Deutschland

Aber aus diesen Kontakten entstand auch die Zusammenarbeit mit dem Schweizer Fussballverband SFV. Die U21-Auswahl war schon genauso in Zurzach wie die Frauen. Jetzt gastiert die U16-Nationalmannschaft am Dienstag und Mittwoch auf der Barz. Der Kontakt kam diesmal direkt über den Auswahltrainer Sascha Stauch zustande. Der Waldshuter hat praktisch seine ganze Karriere als Profifussballer in der Schweiz verbracht und auch sein Sohn hat schon beim SC Zurzach gespielt. Die Zusage für die beiden Länderspiele gegen Deutschland erhielt der Verein vor zwei Monaten, die Vorbereitungen laufen nun schon seit zwei Wochen.

So hat der SC Zurzach für die beiden Länderspiele gegen den grossen Nachbarn extra die Sanierung des Platzes vorgezogen. Dieser Punkt ist gegeben, aber auch neben dem Platz sind die Anforderungen zahlreich: Die beiden Ersatzbänke müssen Platz für 15 Leute bieten, so werden extra Zelte aufgebaut. Genauso wie für den vierten Offiziellen an der Seitenlinie. Zudem braucht es für die Länderspiele einen professionellen Speaker, doch Zurzach hat sonst in der 4. Liga nicht einmal eine Lautsprecheranlage.

Daneben müssen auch über 300 Flaschen Mineralwasser ohne Kohlensäure für die Nationalmannschaften und die Schiedsrichter bereit stehen. Die Liste ist lang, doch Fässler und sein Team arbeiten sie Punkt für Punkt ab. Auch der Aufwand auf der technischen Seite ist enorm: Das Schweizer Fernsehen reist mit zwei Lastwagen und einem Bus mit rund einem Dutzend Kameraleuten, Technikern und Journalisten an. Die beiden Spiele werden zwar nicht live im TV übertragen, aber sind im Livestream zu sehen.

Zuschaueraufmarsch lässt sich schwer abschätzen

Dies alles macht der SC Zurzach unter der Führung von Fässler nur aus Liebe zum Fussball – und nebenbei erhoffen sie sich einen Nebeneffekt:

«Das ist Werbung für Bad Zurzach, aber auch etwas PR für unseren Verein»,

meint der Präsident, der seit 47 Jahren im Verein ist. Denn viel verdienen lässt sich nicht: Das Clubhaus ist verpachtet und der Zuschaueraufmarsch ist schwer abzuschätzen.

Die Zurzacher hoffen, dass vor allem beim zweiten Spiel am Mittwochnachmittag viele Schülerinnen und Schüler kommen. «Aber wir haben einfach Freude, wenn die Nationalmannschaft bei uns ist», erklärt der 56-jährige Fässler abschliessend mit glänzenden Augen, die seine Vorfreude verraten.