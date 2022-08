Bad Zurzach: seltener Vogel durch Feuerwehr gerettet

Aussergewöhnlicher Einsatz: Feuerwehr rettet seltenen Vogel von Fenstersims in Industriepark

In Bad Zurzach ist eine Waldschnepfe in Not geraten. Dies löste einen aussergewöhnlichen Einsatz für die Stützpunktfeuerwehr Zurzach aus. Der Vogel ist im Mittelland sehr selten. Sein Vorkommen überrascht deshalb auch die Vogelwarte Sempach.