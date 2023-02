Annullations-Ärger: Ehemaliger Ammann kritisiert die Swiss:

Bad Zurzach Annullations-Ärger mit der Swiss kostet Tausende Franken: Ehemaliger Ammann geht mit der Fluggesellschaft hart ins Gericht Bernhard Scheuber war der letzte Ammann von Bad Zurzach. Und: Er reist gerne. Sein jüngster Flug mit der Swiss endete für ihn aber mit einer bösen Überraschung. Ein Aufpreis von mehreren tausend Franken. Ist sein Frust gerechtfertigt? Daniel Weissenbrunner Jetzt kommentieren 01.02.2023, 05.00 Uhr

Die Ticketbuchung online wurde für Bernhard Scheuber zum finanziellen Stolperstein. Für 1820 Franken ursprünglich gebucht, kostete der Trip schliesslich 5868 Franken. Keystone (Symbolbild)

Seit Jahrzehnten organisieren Bernhard Scheuber und seine fünf Geschwister Kulturreisen in europäische Städte. Sie wählten bis zum Konkurs fast ausnahmslos die Swissair und später die Swiss. Das könnte jetzt vorbei sein: «Wir sind entsetzt über das Vorgehen einer Premium-Airline, wie die Swiss sich nennt und können uns nicht vorstellen, weiter wie gehabt die Firma zu unterstützen», sagt Scheuber frustriert.

Scheuber war von 2019 bis 2021 der letzte Ammann von Bad Zurzach, ehe die neue Gemeinde Zurzach aus acht Fusionsgemeinden per 1. Januar 2022 in Kraft trat. Der Grund für seinen Ärger und den seiner Familie: Sie buchten im September vergangenen Jahres einen Flug mit der nationalen Airlines nach Hamburg. Hinflug 15. Januar 2023, Rückflug zwei Tage später am 17. Januar. Der Preis für die acht Teilnehmer: 1820.40 Franken.

Bernhard Scheuber war von 2019 bis 2021 Ammann von Bad Zurzach, bevor die Fusionsgemeinde Zurzach in Kraft trat. Alexander Wagner

Anfang Jahr musste Scheubers Bruder aus gesundheitlichen Gründen den Ausflug in die Hansestadt kurzfristig absagen. Folglich stornierte Bernhard Scheuber dessen Flug. Soweit so gut. Als er einen Tag vor dem geplanten Abflug die Boardkarten noch nicht erhalten hatte, informierte sich Scheuber beim Service-Center der Swiss. Dieses teilte ihm mit, dass für das entsprechende Datum keine Buchung vorliegen würde.

Gehofft, das Missverständnis nach der Reise zu klären

Weil die Gruppe unter anderem einen Eintritt für ein Konzert der Bamberger Symphoniker in der Elbphilharmonie besass, buchte Scheuber den Flug für sieben Personen nochmals. In der Annahme, die ursprüngliche Buchung zu bestätigen. Dann das böse Erwachen: Die Kosten für die verbliebenen sieben Personen beliefen sich netto plötzlich auf 5868.80 Franken. Ein Mehrpreis gegenüber der ersten Buchung von 4044.40 Franken.

Die Gruppe trat die Reise dennoch an, in der Hoffnung, das entstandene Missverständnis nach der Rückkehr klären zu können. Die Swiss nahm am 23. Januar dazu wie folgt Stellung: «Wie Ihnen bekannt ist, betrug die Erstattung 65.55 Franken je Ticket.» Sprich 524.40 Franken. Auch wenn man den Unmut gut nachvollziehen könne, hoffe man auf das Verständnis, dass man den Wunsch einer Erstattung der Neubuchung nicht erfüllen könne, so die Swiss weiter.

Hierin liege das Hauptproblem, kritisiert Bernhard Scheuber. Die Buchung und somit auch die Meldung des Ausfalls eines Passagiers wegen Krankheit könne nur online erfolgen. «Vom ganzen Ablauf hat der Nutzer nichts in der Hand.» Scheuber meint damit, dass er nur den Flug seines Bruders annulliert habe. «Einerseits haben wir nur den einen Passagier abgemeldet, ohne Anspruch nach Rückerstattung.» Andererseits könne man bei einer «Rückerstattungsanfrage» nicht von einer Annullation aller acht Passagiere ausgehen.

Ein Swiss-Sprecher sagt dazu auf Anfrage: «Wenn Kunden online annullieren, erhalten sie lediglich eine Bestätigung, dass die Anfrage bearbeitet wird. Bei einer telefonischen Annullation kommen, abhängig von der Art der Annullation, unterschiedliche Prozesse zur Anwendung.» Je nach Prozess werde entweder eine automatische Bestätigung ausgelöst, auf dieser sind Ticketnummer, Betrag und die Namen der Fluggäste ersichtlich, oder aber die Bestätigung müsse der Kundin oder dem Kunden manuell übermittelt werden.

«Wir erachten dies als Täuschung, dass dieses System, ohne Wissen des Nutzers, ein solches Vorgehen zulässt», sagt Bernhard Scheuber verärgert. Man sei nicht bereit, für einen Systemfehler der Swiss, die Mehrkosten von über 4000 Franken zu übernehmen. «Und das, obwohl für die Fluggesellschaft die Kosten gleich bleiben.»

Statt Rückerstattung ein Gutschein über 1200 Franken

Ein abermaliges Nachfassen blieb bisher ohne Erfolg. Die Swiss äussert sich in einem Schreiben, das dieser Zeitung vorliegt, wie folgt: Man bedaure, dass die Erwartungen Ihnen nicht entsprochen haben. Das Anliegen sei nochmals geprüft worden und man teile mit, dass die Rückerstattungen der Flüge korrekt erfolgt sei. Die Swiss kam Scheuber und seinen Angehörigen insofern entgegen, indem sie einen Gutschein in der Höhe über 1200 Franken erhalten haben.

Bernhard Scheuber gibt sich mit damit nicht zufrieden: «Weil der klare Hinweis auf die Annullation der gesamten Reisegruppe fehlte, es müssten alle acht Passagiere aufgeführt werden und nicht nur die von uns abgemeldete Person, sehen wir die Hauptschuld beim System respektive bei der Swiss.» Für Scheuber ist klar: «Wenn wir keine Einigung erzielen, werden wir noch die Rechtsschutzversicherung einbeziehen.»

