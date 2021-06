Pfauen in Bad Zurzach hat neues Mitglied in der Geschäftsleitung

Bad Zurzach Alterszentrum Pfauen hat ein neues Mitglied in der Geschäftsleitung und zwei neue Stiftungsräte Die dreiköpfige Geschäftsleitung ist komplett: Der Bad Zurzacher Samuel Vögeli übernimmt die Nachfolge von Judith Alder. Der Stiftungsrat verzeichnet einen doppelten Wechsel. 23.06.2021, 16.57 Uhr

Der Pfauen vermeldet gleich einen dreifachen personellen Wechsel. Sandra Ardizzone

(az) Die dreiköpfige Geschäftsleitung des «Pfauen – Zentrum für Pflege und Betreuung» in Bad Zurzach ist komplett: Anfang Juni hat Samuel Vögeli die Bereichsleitung Pflege und Betreuung übernommen. Der Bad Zurzacher tritt somit die Nachfolge von Judith Alder an, die auf Ende Februar den Pfauen verlassen hatte.

Samuel Vögeli verfügt gemäss Medienmitteilung über einen Master of Science in Nursing, mit Schwerpunkt Demenz, und war zuvor während sechs Jahren an der Klinik für Alterspsychiatrie der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich als Pflegeexperte tätig.

Ebenfalls in der Geschäftsleitung sind André Schenderlein und Christian Müller, der den Vorsitz ad Interim übernommen hat. Zur Erinnerung: Der frühere Geschäftsleiter Thomas Jehle wurde im März «von seiner Tätigkeit befreit».

Peter Lude und Sabine Felber verlassen den Stiftungsrat

Auch im Stiftungsrat kommt es zu personellen Veränderungen: Esther Käser aus Rekingen und Judith Meier aus Schneisingen ersetzen Peter Lude und Sabine Felber, die per Ende Juli zurücktreten. Dies, um mögliche Interessenkonflikte mit der von ihnen gegründeten Rückenwind plus AG auszuschliessen, die per August einen Abteilungsflügel im Generationenhaus gemietet hat.

Esther Käser ist Mitglied des Gemeinderates der neuen Gemeinde Zurzach, dem gemäss Stiftungsurkunde ein Sitz im Stiftungsrat zusteht. Judith Meier ist unter anderem Vizepräsidentin des Verwaltungsrates der Zurzach Care AG sowie Mitglied des Stiftungsrates der Stiftung Gesundheitsförderung Bad Zurzach + Baden.