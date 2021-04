Bad Zurzach 85-Jähriger bricht zusammen und wird dank schnellem Einsatz erfolgreich reanimiert Passanten, Zollbeamte, Rettungssanitäter und Alpine Air Ambulance leisten Grosses und können einen älteren Herrn dank schnellem Handeln wiederbeleben. 14.04.2021, 16.28 Uhr

(cri) Am Mittwochmorgen brach in Bad Zurzach ein 85-jähriger Mann auf offener Strasse zusammen. Aufmerksame Passanten setzten daraufhin einen Notruf ab. Mitarbeitende des Zolls waren zufällig in der Nähe und eilten ebenfalls herbei. Sie leiteten die Reanimation sofort in die Wege.