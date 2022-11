Bad Zurzach 2,2 Kilogramm Kokain zwischen Orangen und Kartoffeln: Zoll in Zurzach erwischt Einkaufstouristen Einkaufstourismus mal anders: Der Schweizer Zoll hat in der Tasche zweier Grenzgängern knapp 2,2 Kilogramm Kokain sichergestellt. 22.11.2022, 14.57 Uhr

Der Lenker und die Beifahrerin wurden nach der Kontrolle in der Nähe von Bad Zurzach der Kantonspolizei Aargau übergeben. BAZAG

Am vergangenen Dienstag führte das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit am (BAZAG) Zollkontrollen im Landesinneren durch. Dabei kontrollierten die Beamten auch ein Fahrzeug aus Deutschland, das diverse Tüten mit Lebensmitteln mitführte. Unter einem Netz mit Orangen wurden zwei Blöcke mit mutmasslichen Kokain entdeckt. Dies teilte das BAZAG am Dienstag mit.