Zurzach: Im Zurzipark soll bald eine Pension einziehen

Bad Zurzach 16 Suiten statt Vögele Shoes: Im ehemaligen Schuhladen ist eine Pension mit günstigen Zimmern geplant Seit dem Auszug von Vögele Shoes Ende Dezember 2020 steht das Lokal im Zurzipark in Bad Zurzach leer. Nun soll dort die «Pension Zurzach» einziehen. Stefanie Garcia Lainez 25.02.2022, 05.00 Uhr

Im Zurzipark in Bad Zurzach soll bald eine Pension mit 16 Zimmern entstehen. Valentin Hehli

Der Kahlschlag von 2020 der Karl Vögele AG traf auch die Filiale im Zurzipark in Bad Zurzach. Der Schuhhändler hatte zuvor angekündigt, 60 seiner 160 Filialen schliessen zu wollen. Die Vögele-Shoes-Läden an der Badener Badstrasse und in Bad Zurzach machten noch im selben Jahr dicht. In Baden zog zwischenzeitlich Rotho, die Herstellerin von Kunststoffprodukten aus Würenlingen, mit einem Shop ein. Bald wird die Liegenschaft wegen eines Neubaus abgerissen.

Nun ist auch klar, wie es mit der Liegenschaft an der Baslerstrasse 11 in Bad Zurzach weitergeht: Neben dem Coop und der Drogerie entsteht die «Pension Zurzach» mit 16 Suiten. Die Umbaukosten betragen eine Million Franken. Das Baugesuch liegt noch bis 15. März im Rathaus in Bad Zurzach öffentlich auf.

Seit dem Auszug von Vögele Shoes vor über einem Jahr stand das Ladenlokal leer, bestätigt die Edelmann Immobilien AG, die für die Vermietung zuständig war. Für die Gewerbefläche mit insgesamt 870 Quadratmetern Nutzfläche im Erd- und Untergeschoss sowie 23 unterirdischen Parkplätzen besteht gemäss Unterlagen eine ungenügende Nachfrage.

Zürcher Immofirma tritt als Investorin auf

Da keine zufriedenstelle Nachfolge für den Schuhladen habe gefunden werden können, will die Stockwerkeigentümerin, die KAVO-Immobilien AG mit Sitz in Zug, nun günstige Zimmer erstellen. «Die Kurzone erzeugt eine Nachfrage nach periodischem, kurzfristigem Wohnraum, sowohl für Patienten wie auch für verschiedene Leistungserbringer im Kur-/Pflegebereich und in zugewandten Betrieben.»

Im Verwaltungsrat des Zuger Unternehmens sitzen unter anderem Vertreter der früheren Eigentümerfamilie der Karl Vögele AG. Der zweitgrösste Schweizer Schuhhändler war ab 2018 im Besitz der polnischen CCC Group. Diese verkaufte das 100-jährige Traditionsunternehmen im vergangenen Jahr weiter an die deutsche cm.shoes GmbH.

Interesse an der Liegenschaft in der Bad Zurzacher Kurzone hat gemäss Betriebskonzept die Neugut Immobilien und Verwaltungs AG aus dem Kanton Zürich, der bereits die Maisonette-Wohnungen auf dem Dach des Gewerbehauses gehören. Die Immobilienfirma wird als Investorin für den Erwerb, den Umbau und den Betrieb aufkommen.

Kurgäste, Monteure und PSI-Gäste sollen einziehen

Laut Betriebskonzept sollen dereinst Gäste einziehen, «die sich selbst versorgen möchten, digital vernetzt sind, eine günstige Übernachtungsmöglichkeit im Zentrum von Bad Zurzach suchen und die zentrale Lage zwischen Thermalbetrieb und Bahnhof schätzen». Insbesondere Kurgäste, Monteure, die einen mehrwöchigen Einsatz in den Kernkraftwerken in Beznau und Leibstadt haben, Gäste des Paul Scherrer Instituts, Studierende, die mehrtägige Kurse im Bildungszentrum RhehaStudy besuchen sowie Saisonniers im Kurbetrieb.

Eine Übernachtung für maximal zwei Personen soll 60 Franken kosten, die Tagespauschale für einen Parkplatz beträgt 15 Franken. Die Mindestverweildauer beträgt zwei Nächte, die maximale Verweildauer 90 Tage. Die Gäste checken sich online ein und erhalten auf diese Weise ihren Schlüsselcode.

Die Zimmer sollen mit einer Küchenzeile ausgestattet werden – von Kühlschrank bis Espressolöffel sei alles für die Selbstversorgung vorhanden. Statt einer Rezeption soll eine 24-Stunden-Hotline bei Problemen weiterhelfen. Geplant sind zudem ein kleines Café und ein Aufenthaltsraum im Untergeschoss. Zehn Wohneinheiten sind in Richtung den Kurpark ausgerichtet, die anderen sechs in Richtung Baslerstrasse.