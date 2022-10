Winzerfest Wenn der Abwart im Smoking das Weinglas schwenkt: Am Winzer-Umzug feierten alle «de gröscht Döttiger Schatz»

Am Sonntagnachmittag fand der Winzer-Umzug zum 69. Mal statt. Mit im Trubel: Die «Döttiger Wy-ber», die am Traditionsanlass erneut einen Flirt mit der Moderne wagten: Von ihrem selbstgebauten Wagen winkte ein Mann – und am Steuer sass eine Frau.