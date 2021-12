Auswanderer-Serie 3/4 Veganer Truthahn und «Scrooge» statt Langlauf in den Bergen: Dieser Klingnauer steckt über die Feiertage in Vancouver fest Seit 18 Jahren lebt Urs Häfeli mit seiner Frau in Kanada. Wegen Überschwemmungen und der strengen Corona-Massnahmen können sie in diesem Jahr nicht wie sonst zu Verwandten fahren. Stattdessen verbringen sie die Festtage in Vancouver. Sarah Kunz Jetzt kommentieren 28.12.2021, 18.00 Uhr

Der Klingnauer Urs Häfeli in seinem Garten. Seit 2004 wohnt er mit seiner Frau in der kanadischen Grossstadt Vancouver. Bild: zvg

Normalerweise fahren Urs Häfeli und seine Frau jedes Jahr in den Weihnachtsferien von Vancouver ins 500 Kilometer entfernte Vernon zum Langlaufen. In diesem Jahr werden sie die Festtage jedoch in ihrer Heimatstadt verbringen. Grund dafür sind Überschwemmungen durch den starken Regenfall in den vergangenen Wochen.

«Ganze Landstücke und Farmen stehen immer noch unter Wasser», sagt Häfeli als wir uns via Zoom unterhalten. Zwar seien die Autobahnen mittlerweile wieder geöffnet, jedoch nur für den kommerziellen Verkehr – also Lastwagen und Busse. Deshalb stecken Häfeli und seine Frau momentan fest.

An Weihnachten fahren der Klingnauer Urs Häfeli und seine Frau normalerweise zu Verwandten nach Vernon zum Langlaufen. Bilder: zvg Diese Bilder stammen vom letzten Jahr. In diesem Jahr mussten die Häfelis nämlich darauf verzichten, nach Vernonr zu fahren, da die Strassen wegen Überschwemmungen gesperrt sind. Herrliche Winterlandschaft um die Langlaufloipen in Vernon. Hier trainieren auch regelmässig die kanadischen Skilangläufer.

Der 61-Jährige kommt ursprünglich aus Klingnau und arbeitete nach seinem Studium als Apotheker. «Ich wollte aber schon immer in die Forschung wechseln, weil ich die Arbeit im Labor spannend finde», erzählt er. Nachdem er seine Doktorarbeit am Paul Scherrer Institut absolviert hatte, machte er den Schritt in die Forschung im Ausland.

Eineinhalb Jahre lang arbeitete er im amerikanischen Boston, danach während elf Jahren an der Privatklinik in Cleveland, nebst der bekannten Mayo Klinik eine der grössten der USA. Seit 2004 hat Häfeli nun eine Stelle an der British Columbia Universität in Vancouver in Kanada – dem Heimatland seiner Frau.

«Hier will ich pensioniert werden», sagt Häfeli. Eine Rückkehr in die Schweiz könne er sich nicht mehr vorstellen, auch wenn er nach wie vor regelmässig seine Mutter und Geschwister besuche und immer noch den «Tagesanzeiger» abonniert habe. Er sagt:

«Vancouver ist eine tolle Stadt. Sie liegt direkt am Meer, an der Grenze zu den USA und ist umringt von Bergen.»

Man könne surfen gehen, schwimmen, segeln, gleichzeitig auch Skifahren und Schneeschuhlaufen.

Der Klingnauer Urs Häfeli beim Schneeschuhlaufen auf dem Dog Mountain in Kanada, etwa eine halbe Stunde von Vancouver auf 1000 Meter Höhe. Bilder: zvg Der Dog Mountain Trail gehört zu den beliebtesten Pfaden im Mount Seymour Provincial Park. Von hier aus hat man eine herrliche Aussicht auf die am Meer gelegene Stadt Vancouver und Vancouver Island – eine Insel fast so gross wie die Schweiz. Winterwunderland auf dem Dog Mountain.

Kanadische Traditionen sind ähnlich wie bei uns

Letztere Aktivitäten stehen jedes Jahr auf dem Weihnachtsprogramm des Wissenschaftlers. Die Überschwemmung, aber auch die strengen Covid-Massnahmen der kanadischen Provinz British Columbia, würden dies nun jedoch verhindern. «Alle Partys sind abgesagt, weil Omikron stark auf dem Vormarsch ist und Treffen wurden auf sechs Personen beschränkt», sagt Häfeli. «Statt zu Verwandten meiner Frau zu fahren, bleiben wir jetzt halt zu Hause und schauen wie jedes Jahr den Weihnachtsfilm Scrooge.»

Auswanderer-Serie: Festtage in der Ferne (3) Vier Auswanderer-Aargauer aus den Regionen Baden, Zurzibiet und Fricktal erzählen, wie sie in ihrer neuen Heimat Weihnachten und Silvester feiern. Dabei geben sie Einblick in die verschiedenen Traditionen.

Der etwas andere Weihnachtsbaum vom vergangenen Fest in Vernon. Bild: zvg

Einen Weihnachtsbaum haben sie in diesem Jahr nicht aufgestellt. «Wir kaufen ohnehin immer nur ein kleines Tännlein», sagt Häfeli und lacht. Im vergangenen Jahr in Vernon hätten sie einen Kaktus geschmückt. Christbäume gehören wie in der Schweiz auch in Kanada zur Weihnachtstradition – ob in den Haushalten oder überall in den Städten. Er sagt:

«Die Christbäume hier sehen ziemlich gleich aus wie diejenigen, die wir in der Schweiz kennen.»

Einziger Unterschied: In Kanada verwendet man häufig keine Kerzen sondern LEDs, um die Tannen zu beleuchten.

Ganz allgemein seien die Traditionen über die Festtage ähnlich wie bei uns. Weihnachten wird traditionell mit der Familie bei einem Festessen verbracht, Silvester mit Freunden an Partys gefeiert. Das Weihnachtsfest wird an Heiligabend mit einem Kirchengang eingeläutet. Der Weihnachtsmann – Santa Claus mit seinen Rentieren – kommt nachts durch den Kamin und die üppige Bescherung findet am Morgen des 25. Dezembers statt.

Eine festlich dekorierte Strasse in Vancouver. Wie Urs Häfliger sagt, werden an Weihnachten viele Häuser geschmückt. Bild: zvg

Fondue und Raclette: Käse wird aus der Schweiz importiert

Das Festessen besteht typischerweise aus Truthahn mit Cranberry-Sauce, Kartoffeln und Gemüse. «Das gab es bei uns auch», sagt Häfeli. «Aber auf Seitan-Basis, weil meine Frau Veganerin ist.» An den anderen Tagen werde aber sicher auch einmal ein Raclette oder ein Fondue auf den Tisch kommen. «Die Supermarkt-Kette Costco importiert jeden Dezember Käse aus der Schweiz, den wir in Massen kaufen», sagt Häfeli. Bereits vor Weihnachten sei er jeweils ausverkauft. «Das ist unsere Schweizer Tradition im fernen Land.»

Kanadier trinken in der Weihnachtszeit zudem gerne alkoholische Getränke, ein zünftiger Schnaps nach dem guten Essen gehört dazu. Aber auch ein besonderer Longdrink ist in Kanada äusserst beliebt: Eggnog, ein Getränk aus Ei, Milch oder Rahm und Rum, Cognac oder Whisky. Dieselbe Tradition gibt es auch in den USA.

Am Samichlaustag hat Urs Häfeli eine Feuerzangenbowle organisiert. Bild: zvg

Schweizer Bezug in Kanada zu finden sei nicht schwierig. «Es gibt hier sogar einen Schweizer Club, der jedes Jahr ein Jassturnier organisiert», sagt Häfeli. Auch an der Universität habe er Traditionen etabliert, die von hier stammen. So organisiert Häfeli jedes Jahr eine Feuerzangenbowle – erwärmter Rotwein mit Früchten und Gewürzen, auf die ein Zuckerhut gesetzt wird. Dieser wird mit Rum übergossen und angezündet. «Das kommt immer gut an bei meinen Kolleginnen und Kollegen an der Uni», sagt Häfeli.

Silvester werde dann – vor allem coronabedingt – ebenfalls ruhig, sowohl bei den Häfelis als auch allgemein in Vancouver. Das grosse Feuerwerk findet ohnehin im Sommer statt – am 1. Juli, dem Canada Day. «Die Feuerwerke sind jeweils richtig beeindruckend», sagt Häfeli.

