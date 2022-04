Ruinen, echte und unechte Schlösser: Zeitreise durchs Zurzibiet

Ausflugsziele Historische Reise durch das Zurzibiet: Auf den Spuren von sagenumwobenen Ruinen, echten und unechten Schlössern Im Bezirk Zurzach haben sich einst zahlreiche Schlösser und Burgen befunden – teilweise erhalten oder zerstört, manche unbekannt, einige gar unecht. Mit dem Frühlingsanfang der ideale Zeitpunkt für eine historische Rundreise. Stefanie Garcia Lainez Jetzt kommentieren 02.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das im Jahr 1606 erbaute Schloss Böttstein ist seit rund 40 Jahren ein Hotel und Restaurant. Sandra Ardizzone

Diesen Freitag sind die grossen Schlösser im Aargau in die neue Saison gestartet. Die Tore des bekanntesten Zurzibieter Herrschaftshauses bleiben aber weiterhin geschlossen – seit der Konkurseröffnung über die Besitzerin des Schlosses Böttstein haben im Hotel keine Gäste mehr übernachtet.

Doch im Zurzibiet gibt es viel zu entdecken: An einigen Stellen ragen Burgruinen weitherum sichtbar in die Höhe, an anderen Orten sind nur noch Mauerreste übrig. Auf Spurensuche durch den Bezirk.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Im Norden von Leibstadt stand einst das Schloss Bernau, die Stammburg der urkundlich schon im 12. Jahrhundert erwähnten Freien von Bernau:

zvg/Wikimedia

Das Adelsgeschlecht starb bald aus, neue Besitzer kamen und gingen, unter anderem die Familie von Roll im 17. Jahrhundert, die das Schloss Böttstein errichtete und das zuvor abgebrannte Schloss Bernau wieder aufbaute. Zwischen den reichen von Rolls und den Bauern habe sich immer wieder Streit entwickelt, schrieb Otto Vögele in seinem Buch über Leibstadt.

Auch habe der Volksmund erzählt, sie hätten ein steiles Wegstück im Sommer mit Salz überstreuen lassen, um auch ohne Schnee schlitteln zu können.

Die Verwahrlosung konnte schliesslich niemand aufhalten. Um 1845 lebten rund 30 Familien im heruntergekommenen Schloss Bernau, das ein Jahr später von einem Landstreicher angezündet wurde.

Der stattliche Bau, so Otto Vögele, soll acht Tage lang gebrannt haben. Die ehemalige Burg wurde zum Steinbruch – ihre Überreste wurde beim Bau von neuen Häusern verwendet. Noch heute wird ein Haus am Schlossrain 25 «Schloss» genannt. Es handelt sich dabei um das frühere Ökonomiehaus der Schlossanlage.

«Schlössli», «das steinig Hauss zue Rewenthal» oder «Minnesängerhaus» wird das erste Steinhaus von Reuenthal genannt, dessen erste Urkunde von 1620 stammt:

zvg/Kantonale Denkmalpflege

«Weil Steinbauten in Dörfern die Ausnahme bildeten, wurden solche oft als Schloss bezeichnet», sagt Alfred Hidber, Präsident des Bezirksmuseums Höfli in Bad Zurzach, das eine Ausstellung den Burgen und Schlössern im Bezirk widmet.

Vom 11. bis 13. Jahrhundert stand in Böttstein eine Burg. Sie gehörte dem Adelsgeschlecht der Freiherren von Böttstein. Von ihnen hat die Gemeinde auch das Wappen: ein rotgegitterter Schild auf gelbem Grund. Die Burg wurde 1057 erstmals erwähnt. 150 Jahre später war das Geschlecht der Freiherren von Böttstein bereits ausgestorben.

Nach mehreren Besitzerwechseln kauften die Brüder von Roll im Jahr 1606 die Burg. Sie hatten von ihrem Vater, einem reichen Politiker und Tuchhändler aus dem Urnerland, 574'000 Gulden geerbt und erbauten anstelle der Burg die heutige Schlossanlage und die Kapelle:

Valentin Hehli

Über 40 Jahre lang diente das imposante Gebäude als Hotel und Restaurant, seit 2019 sind die Tore geschlossen.

Wohl im 15. oder 16. Jahrhundert wurde das «Schlössli» als Zehntenhaus des Klosters St.Blasien gebaut. Es war kein Schloss, sondern diente als Lager für die Abgaben der Bauern und als Gästehaus für reisende Mitglieder und Gäste des Klosters. Das Gebäude wurde 1683 umgebaut und überlebte 1795 als einziges Haus den verheerenden Dorfbrand. Heute befinden sich sieben Wohnungen im «Schloss»:

zvg

Klingnau ist nicht nur die einzige Aargauer Stadt, deren Gründungsjahr 1239 urkundlich exakt festgehalten ist, Klingnau besitzt auch ein stattliches Schloss, in dem auch schon die Kantonspolizei Büros hatte und wo heute Kunstausstellungen zu sehen sind:

Chris Iseli

Ulrich II., Freiherr von Klingen und Gemahl der Ita von Tegerfelden, gründete Klingnau im Jahr 1239. Mit der Stadtgründung entstand auch die Burg, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in eine Fabrik für Kinderwagen umfunktioniert wurde.

13. Jahrhundert war Rietheim Stammsitz eines Adelsgeschlechts. Die Burgstelle ist aber unbekannt.

Das wohl bekannteste Zurzacher Schloss dürfte die Villa Himmelrych sein:

Sandra Ardizzone

Wobei das Gebäude kein eigentliches Schloss ist: Es diente nicht als Herrensitz des Adels, sondern wurde Anfang des 20. Jahrhunderts von Textilfabrikant Jakob Zuberbühler errichtet. Seit 2019 ist das Gebäude im Besitz der Park Himmelrych AG, die das Schloss aus dem zehnjährigen Dornröschenschlaf erweckte.

Heute weniger bekannt ist das richtige Bad Zurzacher Schloss Mandach:

zvg/Bezirksmuseum Höfli

An dessen Ort stand zuvor ein Doppelkastell, ein römisches Militärlager aus dem 4. Jahrhundert:

zvg/Kanton Aargau

Nachdem Zurzach 1267 in den Besitz des Bischofs von Konstanz übergegangen war, baute dieser eine neue Brücke über den Rhein, weil die spätrömische Brücke offenbar nicht mehr existierte. Am rechten Ufer liess er zwischen den Ruinen des ehemaligen Doppelkastells Kirchlibuck/Sidellen ein steinernes Haus bauen, vermutlich ein Zollhaus.

Im 14. Jahrhundert fiel auch seine Brücke einem Hochwasser zum Opfer, fortan kamen Fähren zum Einsatz. Das feste Haus wurde in der Folge als Lehen an verschiedene Besitzer vergeben, etwa den Herren von Mandach oder dem Abt des Schwarzwaldklosters St.Trudpert, dem es in Kriegszeiten als Exilwohnung diente.

Im 18. und 19. Jahrhundert habe das Schloss als Spielhölle gedient, so Alfred Hidber, danach als Schnapsbrennerei für Alpen- oder Kräuterbitter. Den Namen «Schlösschen Mandach» behielt das Haus bis zu seinem Abbruch 1906. Es musste der neuen Brückenzufahrt und der gleichzeitig verlegten Strasse nach Rekingen weichen.

Auf einem Plateau bei der Neuberghalde oberhalb des Fleckens in Richtung Zurzacherberg sind heute noch Reste einer Wehranlage sichtbar. «Sie diente wohl als Fluchtburg für die Bevölkerung, wurde aber nie näher untersucht», sagt Alfred Hidber. Während des Zweiten Weltkrieges stellte die Armee Flugabwehrkanonen auf. «Dadurch wurden ein grosser Teil der Überreste zerstört.»

Auch das Döttinger Wappen stammt von einem Adelsgeschlecht, den Freiherren von Tettingen. Wo sich ihre Burg einst befunden hat, ist unbekannt.

Die Ruine Tegerfelden wurde gegen Ende des 11. Jahrhunderts errichtet und war im Besitz der Freiherren von Tegerfelden. Ende des 12. Jahrhunderts zerstörte ein Feuer die Burg, sie wurde danach allerdings wieder aufgebaut. Die Ruine wurde zwischen 1948 und 1958 archäologisch untersucht:

Daniel Weissenbrunner

Dabei wurden die Reste des Turms, ein Teil der Ringmauer und der Sockel eines der Häuser konserviert, die übrigen Teile wieder zugeschüttet.

Noch heute soll, so eine Sage, die Schlüsseljungfrau ihr Unwesen auf der Burg treiben. Sie war einst die Tochter eines Tegerfelder Ritters und auferlegte all ihren Verehrern die Probe, auf dem steilen Felsen dreimal um die Burg zu reiten. Alle stürzten zu Tode bis auf einen – und dieser wurde von der Mutter des Burgfräuleins ermordet. Darauf stürzte sich die Tochter selbst vom Burgfelsen und muss seither ihr Unwesen treiben, bis sie erlöst wird.

1935 wurden in Endingen die Überreste eines sogenannten Weiherhauses ausgegraben. Die Reste dieser Wasserburg sind noch heute im Boden verborgen und befinden sich neben der industriellen Wäscherei Elis. Der erste Burgherr von Endingen ist «Heinricus de Endingin», der im Jahr 1150 als «freier Mann» bezeichnet wird. Möglicherweise existierte im Mittelalter eine weitere Burg.

Das Baldinger Schloss stand einst zuunterst in Oberbaldingen. Noch heute erinnert ein Wappenstein daran, eingemauert in ein Haus in der Nähe. «Es war aber kein Schloss im eigentlichen Sinne, sondern war Sitz der vom Klingnauer Kloster Sion eingesetzten Gerichtsherren», sagt Alfred Hidber.

Das Urner Adelsgeschlecht von Roll liess sich nicht nur in Böttstein und Leibstadt nieder, sondern auch in Mellikon. Hauptmann Jost von Roll kaufte hier im 17. Jahrhundert einen Meierhof, der 1561 erbaut worden war. Er residierte somit nicht in einem stattlichen Herrschaftshaus wie einige seiner Verwandten. Trotzdem wird das Gebäude noch heute als «Schlössli» bezeichnet. 1645 baute er die Schlosskapelle an:

AZ-Archiv

Der Baldinger Knecht, Taglöhner und Künstler Carl Binder grub die Burgruine von 1949 bis 1951 wieder aus:

zvg/Kantonsarchäologie Kanton Aargau

Über die ehemalige Burg ist gemäss Historischer Vereinigung des Bezirks Zurzach nicht viel bekannt. Aufgrund von archäologischen Untersuchungen ist von einer Entstehung um das Jahr 1100 auszugehen.

zvg/Kantonsarchäologie Kanton Aargau

Als einziges Mitglied einer Familie «von Bebikon» wird 1118 ein «Erfridus de Bebikon» urkundlich erwähnt. Er könnte der mögliche Erbauer der Burg sein. Zu Beginn des 13. Jahrhunderts wurde die Burg dann neu erbaut, etwa in der Mitte des 13. Jahrhunderts wurde sie verlassen und zerfiel.

In der volkstümlichen Überlieferung sind zu ihrer Geschichte zahlreiche Sagen entstanden. Sie berichten von Raubrittern, unterirdischen Gängen, einem goldenen Kegelspiel und einer wundersamen Uhr, die hier verborgen sei. «Gerüchte, die zahlreichen Burgen anhaften», sagt Alfred Hidber.

Ein Freiherrengeschlecht von Lengnau hatte im Mittelalter ihren Wohnsitz im Dorf. Wo sich die ehemalige Burg befindet, ist unklar.

Der berühmte Badener Kaspar Ludwig Schnorff baute im Jahr 1681 das Schloss in Schneisingen:

AZ-Archiv/Sabine Kuster

Er mischte unter anderem beim Frieden von Baden mit. Er starb 1721 im hohen Alter von 79 Jahren und hinterliess ein grosses Vermögen. Das Schloss sah in der Folge der Jahrhunderte nicht nur glorreiche Besitzer: Schon sein Sohn Joseph Ludwig verprasste einen grossen Teil des Erbes und war in undurchsichtige Geschäfte verstrickt.

1798 verkauften die Schnorffs ihren Besitz an die Familien Rohner und Bräm. Die Familie Schnorff starb 1827 aus, mangels männlicher Nachkommen.

Gleich drei Burgen zählt die 400 Einwohner zählende Kleinstgemeinde Fisibach. Die wohl berühmteste ist die um 1170 erstelle Wasserburg Schwarzwasserstelz:

zvg/Bezirksmuseum Höfli

An deren Stelle im Rhein steht seit 1938 ein Bunker:

Hans Kohler alias «Bunker-Hausi» aus Endingen ist stolzer Besitzer des Bunkers «Bleiche» unterhalb von Kaiserstuhl. Barbara Stotz Würgler / BAD

Ihr gegenüber steht noch heute die Burgruine Weisswasserstelz am deutschen Ufer:

zvg

Die dritte Schwesterburg, die Rotwasserstelz, ist noch erhalten und befindet sich gegenüber Kaiserstuhl ebenfalls auf deutscher Seite am Grenzübergang:

AZ-Archiv/Angelo Zambelli

Die drei Schwesterburgen fanden Eingang in Gottfried Kellers Werk Hadlaub. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts war die Schwarzwasserstelz unbewohnt und zerfiel. Schliesslich wurde sie an die Nordostbahn verkauft und 1875 abgetragen.

An den heute verfallenen Stammsitz der Edlen von Waldhausen, die Burg Waldhausen, erinnern nur noch vereinzelte Fundamentreste und die 2013 gesetzte Gedenktafel:

zvg

Die Burg soll einst so ausgesehen haben:

zvg

Eine weitere deutlich erkennbare Burgstelle befindet sich auf dem Geländesporn des Eichhölzli, südwestlich über Fisibach. Hier wird der Wohnsitz der um 1050 erwähnten Freiherren von Fisibach vermutet.

Der Obere Turm, das Wahrzeichen von Kaiserstuhl, ist ein ehemaliger ritterlicher Wohnsitz innerhalb des befestigten Städtchens:

Sandra Ardizzone

Als erste urkundlich fassbare Besitzer gelten die Freiherren von Kaiserstuhl. Ihre Erben, die Herren von Regensburg, bauten den Platz zur Stadt aus. Stadt und Turm gelangten Ende des 13. Jahrhunderts an den Bischof von Konstanz. Im Mittelalter gehörte auch die Burg Rötteln oder Rotwasserstelz am gegenüberliegenden Rheinufer zum Städtchen. Die Felsenburg wurde zwischen 1100 und 1200 erbaut.

Weiterführende Links:

https://www.burgenwelt.org/schweiz/lokal/lokal3-ag_zu.php

https://www.museumzz.ch/

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen