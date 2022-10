Anzeige eingereicht Vandalen wüten beim Fussballplatz vom FC Koblenz – Schäden an Rasen, Gebäude und Mäher für mehrere Tausend Franken In dieser Woche haben Unbekannte beim Fussballplatz Eichhalde in Koblenz zugeschlagen. Resultat Versprayte Garderoben, aufgebrochener Materialschopf, beschädigter Trainingsplatz. 08.10.2022, 09.12 Uhr

Auf diese Entdeckung hätte Christian Rist vom FC Koblenz gerne verzichtet: Unbekannte haben beim Fussballplatz Eichhalde diverse Schäden verursacht. Zum Ersten versprayten sie das Garderobengebäude.

Vandalen haben beim Fussballplatz Eichhalde das Garderobengebäude versprayt. zvg

Zum Zweiten brachten das Schloss zum Material-Holzschopf auf, nahmen den Schlüssel für den Rasenmäher an sich und beschädigten Hauptplatz und den kleineren Trainingsplatz. Die Fahrspuren auf dem Rasen sind unübersehbar.

zvg

Zum Dritten fuhr ein Vandale mit dem Rasenmäher gegen die Pfosten der Anzeigetafel. Dabei wurde eine Türe des Rasenmähers stark beschädigt. Die Anzeigetafel blieb intakt.

zvg

Laut Christian Rist müssen die Vandalen zwischen Montag, 3. Oktober, 20 Uhr und Freitag, 13.30 Uhr, zugeschlagen haben. «Nachdem ich die Schäden entdeckt habe, habe ich sofort die Polizei angerufen», sagt er. Diese habe die Schäden aufgenommen.

Eine Anzeige von FC Koblenz und Gemeinde gegen Unbekannt werden eingereicht. Unschwer zu erkennen ist, dass der Schaden mehrere Tausend Franken betragen dürfte. In den vergangenen Jahren gab es zumindest einen ähnlichen Vorfall, bei dem Unbekannte auch schon den Rasenmäher entwendet und eine Spritztour auf dem Rasen unternommen hatten.

Der Fussballplatz liegt etwas abseits des Dorfes und neben dem Friedhof, aber in Sichtweite mehrerer Liegenschaften. Allfällige Hinweise sind an den FC Koblenz oder an die Polizei zu richten, auch um die Tatzeit besser eingrenzen zu können. (pz)