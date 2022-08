Abstimmung Referendumsflut in Klingnau: Über fünf Vorlagen muss das Volk nochmals entscheiden Die Einzonung des Bauland-Filetstücks Obermatte und der geplante Fussballplatz für den FC Klingnau bleiben im Städtli weiterhin umstritten– was zu insgesamt fünf Referenden geführt hat. Stefanie Garcia Lainez Jetzt kommentieren 11.08.2022, 05.00 Uhr

Das Gebiet Obermatte oberhalb des Rebbergs in Klingnau soll erschlossen werden. Bild: Valentin Hehli

Gleich fünf Referenden sind in Klingnau nach den Einwohner- und Ortsbürgergemeinden zu Stande gekommen: Vier Referenden betreffen im Kern die Überbauung der Obermatte, ein Stück Land oberhalb des Rebbergs, auf dem rund 25 Einfamilienhäuser erstellt werden könnten.

Beim fünften Referendum geht es um den Fussballplatz: Die Ortsbürgerinnen und Ortsbürger müssen nochmals über den Baurechtsvertrag mit dem FC Klingnau abstimmen, der ihre Parzelle betrifft. Die Zustimmung zu den Verträgen mit dem Fussballklub und dem Reitverein Klingnau auf der Parzelle der Einwohnergemeinde ist rechtskräftig. Am 6. November kommt es zu den Urnenabstimmungen.

Beim zweiten Anlauf hat Sommergmeind die Erschliessung angenommen

Vor einem Jahr scheiterte die Erschliessung der Obermatte bereits an der Zustimmung der Sommergmeind. Mit dem grossen Widerstand gegen die Überbauung der Grünfläche hatte der Stadtrat damals nicht gerechnet. An der Gmeind wurden unter anderem die zu ungenauen Angaben zu drohenden Entschädigungen an die Grundeigentümer kritisiert und das Bedauern geäussert, dass die grüne Obermatte verschwindet.

Im zweiten Anlauf segnete die Gemeindeversammlung im vergangenen Juni alle Geschäfte ab. Mit 233 respektive 234 gültigen Unterschriften kamen nun aber die Referenden gegen vier von insgesamt fünf Teilgeschäften zu Stande – nötig waren 206 Unterschriften.

Bei den Geschäften handelt es sich um die Teiländerung Nutzungsplan Siedlung und Kulturlandplan sowie Kredite über rund 3,8 Millionen Franken für den Ausbau der Steigstrasse, die Erschliessung des Werks Signalversorgung Klingnau sowie die Offenlegung und Verlegung des Obermattenbachs. Lediglich der Zusatzkredit für die Sanierung der Fassung des Obermattenbachs und der Schmutzwasserleitung Sionerweg über 900'000 Franken ist bereits rechtskräftig.

Da die Zustimmung an der Gmeind mit jeweils einer Zweidrittelmehrheit relativ gross gewesen sei, habe die Stadt nicht unbedingt damit gerechnet, dass das Referendum ergriffen werde, sagt Stadtschreiber Ueli Gantenbein. «Ausschliessen konnten wir dies aber nicht.» Wie es im Falle einer Ablehnung an der Urne mit der Obermatte weitergehe, sei offen.

«Die Stadt hat eine Erschliessungspflicht bei eingezontem Bauland», sagt er. Komme sie dem nicht nach, könnte der Kanton eine Auszonung verlangen – mit finanziellen Folgen für Klingnau. Er verweist dabei wie schon Stadtammann Reinhard Scherrer an der vergangenen Sommergmeind auf den Fall Mellingen: Das Aargauer Verwaltungsgerichts hat entschieden, dass Mellingen einer Grundeigentümerin wegen einer Auszonung eine Entschädigung von 3,5 Millionen Franken zahlen muss.

Nach der Beschwerde von Mellingen wird nun das Bundesgericht über den Fall befinden. Der Klingnauer Stadtrat geht von möglichen Entschädigungen in der Höhe von 5,5 bis 7,5 Millionen, vielleicht gar 11 Millionen Franken aus.

Fussballplatz bleibt weiterhin umstritten

Bereits zum vierten Mal müssen die Klingnauerinnen und Klingnauer an der Urne über einen Fussballplatz im Grie entscheiden. Ein erstes Projekt scheiterte 2010. Im Herbst 2020 nahm das Stimmvolk dank 13 Stimmen den Projektierungsprojekt an, ein Jahr später wurde jedoch der Kredit über 5,9 Millionen Franken abgeschmettert.

Das abgeschmetterte Projekt: der Fussballplatz für FC Klingnau (Mitte) und Sandplatz für den Reitverein Klingnau (rechts), mit Mehrzweckgebäude dazwischen und einem Platz für die Hündeler links. Bild: zvg

Mittels Baurechtsvertrag möchten der FC Klingnau und der Reitverein Klingnau die Sportplätze nun auf eigene Kosten realisieren.

Gegen den Vertrag zwischen der Ortsbürgergemeinde und dem FC Klingnau, den die Gemeindeversammlung mit 32 Ja- gegenüber 18 Nein-Stimmen angenommen hatte, ist aber erfolgreich das Referendum ergriffen worden. Dies dank 72 gültigen Stimmen, deren 26 wären nötig gewesen.

Auf diesen beiden Wiesen möchten der FC Klingnau und der Reitverein Klingnau auf eigene Kosten ihre Sportplätze realisieren. Bild: Valentin Hehli

Das aktuell geplante Projekt sei etwas kleiner und schlichter als das ursprüngliche Vorhaben, sagt Ueli Gantenbein. Ausserdem sei die Wiese schon seit über 50 Jahren als Sport- und Freizeitzone eingetragen. Dennoch zeigt sich der Gemeindeschreiber nicht überrascht über das Referendum. «Bei insgesamt nur 257 Ortsbürgerinnen und Ortsbürgern kann die Stimmung schnell auf die eine oder andere Seite kippen.»

