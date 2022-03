Aargau Tragisches Ende nach 184-Millionen-Glück: Witwer der Euro-Millions-Gewinnerin stirbt wenige Monate nach ihr Eine Serviertochter aus dem Aargau gewann im Oktober 2018 rund 184 Millionen Franken bei Euro-Millions – doch das Leben konnten sie und ihr Mann danach nur wenige Jahre lang geniessen. Zu ihrem Erbe gehört auch eine Stiftung. Philipp Zimmermann 1 Kommentar 23.03.2022, 05.00 Uhr

7, 17, 29, 37 und 45 sowie die Sterne 3 und 11: Das waren die Glückszahlen der verstorbenen Aargauerin. Symbolbild: Chris Iseli

Vor rund sieben Monaten verstarb jene Frau (†50) aus dem Aargau, die 2018 bei Euro-Millions den Jackpot von 183,9 Millionen Franken geknackt hatte. Sie hatte den Kampf gegen den Krebs verloren. «Ich hätte lieber meine Frau zurück als das ganze Geld», sagte der 59-jährige Witwer zu «Blick».

Und nun folgt für die Familie der beiden der nächste Schicksalsschlag: Vor wenigen Tagen ist auch der Ehemann verstorben – eines natürlichen Todes, wie der AZ von einer verlässlichen Quelle bestätigt wird.

Im Dorf galt der Witwer als bescheiden und sympathisch. Der Reichtum habe ihn nicht verändert, heisst es. Seine Frau hatte erst im Frühling zuvor vom Krebs erfahren. Im Februar und März sei die Krankheit richtig ausgebrochen, hatte ihr Ehemann gesagt.

Damals der grösste Jackpot der Schweizer Euro-Millions-Geschichte

Die Multimillionärin kämpfte mit mehreren Chemotherapien gegen die Krankheit, suchte eine Privatklinik in Deutschland auf. «Der Krebs war am Ende stärker als sie», sagte ihr Ehemann. Am 1. September 2021 verstarb sie.

Die Frau hatte seit Jahren als Serviceangestellte in einem Aargauer Restaurant gearbeitet, als sie am 2. Oktober 2018 den Euro-Millions-Jackpot mit einem Einsatz von 24.50 Franken knackte. Dieser war damals noch der grösste der Schweizer Euro-Millions-Geschichte und der zehntgrösste überhaupt. «Ich habe die Zahlen gleich angeschaut», erzählte sie der AZ. Sie habe die Zahlen mehrmals abgeglichen, ehe ihr klar wurde, dass sie den Jackpot tatsächlich als Einzige geknackt hatte.

Das Ehepaar stammte aus bescheidenen und einfachen Verhältnissen. 2014 zogen sie, beide deutsche Staatsangehörige, in die Schweiz. Nach dem Megagewinn hätte sie mit einem Umzug in eine Steueroase bis zum Ende des Jahres ein Vermögen an Einkommensteuern sparen können – so wie eine andere Aargauerin, die am 29. Januar 2010 bei Euro-Millions einen Jackpot von 42,8 Millionen Franken geknackt hatte.

Ehepaar blieb im Dorf

Das Ehepaar blieb jedoch im selben Aargauer Dorf, zügelte von einer Mietwohnung in ein neugebautes Haus. «Ich will hierbleiben», sagte sie damals. Nach dem Gewinn arbeitete die Frau sogar Teilzeit weiter als Serviceangestellte im selben Restaurant.

Die Euro-Millions-Gewinnerin und ihr Ehemann hatten 2007 geheiratet. Ihre Ehe blieb kinderlos. Beide haben mehrere Geschwister. Nach ihrem Millionengewinn hatte sie eine Stiftung gegründet mit dem Zweck, benachteiligte und bedürftige Personen sowie entsprechende Institutionen zu unterstützen. Die Stiftung engagiert sich auch im Tier- und Naturschutz.

Jene andere Aargauer Euro-Millions-Gewinnerin hatte in einer nicht weit entfernten Gemeinde gewohnt. Sie meldete sich per 1. Dezember 2010 an ihrem Wohnort ab und zog in eine Steueroase im Kanton Zug. Es folgte ein Rechtsstreit um den Steuersitz für das Jahr 2010, in dem der Gewinn als Einkommenssteuer versteuert wurde. Das Aargauer Steueramt zog per Beschwerde vor das Bundesverwaltungsgericht und argumentierte, dass sich der Lebensmittelpunkt der Frau nach dem Umzug in jenem Jahr nicht verändert habe. Das Gericht sah das allerdings anders. Der Aargauer Gemeinde und dem Kanton entgingen Steuereinnahmen von rund fünf Millionen Franken.

1 Kommentar Alex Schneider vor etwa 12 Stunden 4 Empfehlungen Da kämpfen wir politisch für eine gerechtere Einkommensverteilung. Dann bejubeln wir die Lotto-König:innen. Wir sollten die meist unbedarfte Bevölkerung, welche Lotto spielt, aufklären, wie gering die Chancen für einen solchen Gewinn sind. Denken wir doch vor allem an die vielen Millionen enttäuschte Menschen, die die Ziehung der Lottozahlen jede Woche verfolgen und immer wieder nichts oder fast nichts gewonnen haben. Sie fühlen sich einmal mehr als Verlierer:innen. 4 Empfehlungen Alle Kommentare anzeigen