Juni-Hitzerekord: 36,9 Grad in Beznau - warum es so warm wird

36,9 Grad ist Rekord Der Hitzekanton Nummer eins: Warum es im Aargau im Juni so heiss ist wie nirgendwo sonst 36,9 Grad - noch nie war es in der Schweiz in einem Juni so früh so warm wie am Sonntag auf der AKW-Halbinsel Beznau in Döttingen. Mit Leibstadt und Würenlingen haben es zwei weitere Gemeinden aus dem Unteren Aaretal in die Top 5 der Wochenendes geschafft. Was ist das für eine Gegend, die selbst im Aargau zu Unrecht viel zu wenig bekannt ist? Pirmin Kramer Jetzt kommentieren 21.06.2022, 15.09 Uhr

Nie war es an einem Juni-Tag in der Schweiz seit Messbeginn so heiss wie hier am letzten Sonntag: Die Halbinsel Beznau mit seinem AKW aus der Vogelperspektive. AZ-Archiv

Nicht das Tessin, nicht das Wallis, nicht Basel - der Aargau ist im Juni der Hitzekanton der Schweiz! Genau genommen: das Untere Aaretal. Gleich in drei Orten im Norden des Aargaus sind am Wochenende Rekordtemperaturen gemessen worden.

36,9 Grad waren es am Sonntag auf der teilweise künstlich angelegten AKW-Halbinsel Beznau, die zur Gemeinde Döttingen gehört. Eine solch hohe Temperatur ist in der Schweiz im Monat Juni seit Beginn der Messungen erst einmal registriert worden: Am 27. Juni 1947 in Basel schlug das Thermometer exakt gleich hoch aus.

Am Sonntag haben es neben Beznau zwei weitere Gemeinden aus dem sogenannten Unteren Aaretal im Bezirk Zurzach in die Top 5 des Wochenendes geschafft: In Leibstadt sind 36,4 Grad gemessen worden, in Würenlingen 35,9 Grad.

Welche Gemeinden zum Unteren Aaretal gehören, ist nicht genau definiert. Einfach gesagt handelt es sich um das Gebiet rund um den letzten Abschnitt der Aare, bis diese in Koblenz in den Rhein fliesst.

Döttingen, Klingnau, Koblenz, Böttstein mit Kleindöttingen, Leuggern und Würenlingen (gehört zum Bezirk Baden) werden von den Einheimischen zweifellos dazugezählt. Manch ein Bewohner beziehungsweise manche Bewohnerin dieser Gemeinden fühlt sich eher dem Unteren Aaretal zugehörig denn dem Bezirk Zurzach.

Nur wenige Meteorologen kennen die Gegend gut

Warum ist es in diesem Tal am Wochenende so heiss geworden wie fast nirgendwo sonst in der Schweiz? Nur Neuenburg und Sion haben einen Dreifachsieg des Unteren Aaretals verhindert.

Mehrere Meteorologen winken auf Anfrage ab: Es gebe vermutlich sehr lokalspezifische Gründe für die Rekordtemperaturen, die sie aber nicht kennen würden oder erklären könnten.

Ludwig Zgraggen hingegen, Meteorologe bei Meteo Schweiz, ein Urner, hat sich mit dem kleinen Tal befasst. Dass es sich um ein Tal handelt, sieht er denn auch als Hauptgrund für die enorme Hitze, die sich hier bilden kann.

«Das Untere Aaretal ist relativ schmal, eine Talsohle. In diesem Tal gibt es ein geringeres Luftvolumen als sonst wo im Flachland.» Deshalb müsse hier weniger Luft aufgeheizt werden, was im Unteren Aaretal bei gewissen Wetterlagen schneller zu höheren Temperaturen führen könne

Hinzu kommt: «Das enge Tal ist recht gut windgeschützt», sagt Zgraggen. «Dies kann die Hitzebildung ebenfalls begünstigen.» Ein weiterer Faktor sei die tiefe Lage von wenig mehr als 300 Metern, was gegenüber dem Mittelland, welches meist über 400 Meter liegt, zu höheren Temperaturen führen kann.

Guter Wein und exzellente Kirschen

Die Stadt Klingnau aus der Luft fotografiert. Aufgenommen am 21. September 2021. ZUR

Untere Aaretaler wissen natürlich schon seit Menschengedenken, dass ihre Region über ein ganz besonderes Klima verfügt. So gibt es in Klingnau hervorragenden Wein, oder in Leuggern Kirschen der Extraklasse, um nur zwei Beispiele zu nennen. Nur sind die Unteren Aaretaler vielleicht etwas bodenständiger als der Rest des Kantons.

An die zu grosse Glocke gehängt werden eigene Erfolge nicht. Hier fühlt man sich wohler, wenn man erst das Licht unter den Scheffel stellt und dann positiv überrascht.

Zurück zu Wetterlagen. Zgraggen ist fasziniert vom Unteren Aaretal. Denn der Blick in die Statistik zeigt: Unterschiedliche Wetterlagen können dort zu sehr hohen Temperaturen führen. Am Wochenende waren es die heissen Luftmassen aus dem Südwesten, die bis in den Aargau vorgestossen sind.

Blick auf Döttingen, hinten Leibstadt. Fotografiert am 17. Januar 2022. Sandra Ardizzone / BAD

Am 3. August 2018 aber, als im Unteren Aaretal ebenfalls die höchsten Temperaturen der Alpennordseite gemessen wurden, wehten nordöstliche Winde, nämlich die Bise. Diese stiess damals bis ins Untere Aaretal vor und liess die Temperatur etwa in Würenlingen auf 35.8 Grad steigen, auch in Beznau und Leibstadt wurden über 35 Grad registriert. «Demgegenüber reichte es im Mittelland meist nur für 33 bis 34 Grad, was für Bisenverhältnisse immer noch extrem ist», so Zgraggen.

Möglicherweise sank damals die Luft vom östlichen Schwarzwald her ab und bewirkte speziell im tiefgelegenen Aaretal relativ gesehen sehr hohe Temperaturen, während im Mittelland kein vergleichbares Absinken stattfand. Ferner vermochte die Bise die kühlere Rheintalluft bei Basel nicht zu verdrängen, so dass nicht in Basel, sondern eben im Unteren Aaretal die höchsten Temperaturen aufgezeichnet wurden.

Zgraggen erklärt weiter, es gebe sehr häufig auch Situationen, an denen Basel ebenso hohe oder etwas höhere Werte aufweise. «Dies ist dann der Fall, wenn die südwestliche Winde vom Jura her bis Basel vorstossen können, und die weniger heisse Grundschicht des breiten Rheintales verdrängt wird.»

Ein typischer Fall war der 27. Juli 2013, so Zgraggen: Damals reichte es in Basel für 37.3 Grad und in Beznau für 37.1 Grad. Auch im heissen Sommer 2003, speziell im August 2003, war es im Unteren Aaretal nicht heisser als in Basel. Damals wehten eher nordwestliche Winde, welche das Rheintal bei Basel gleichermassen erfassten wie das Tal im Zurzibiet.

Warum fallen im Unteren Aaretal nationale Hitzerekorde im Juni, aber nicht im Juli oder August? Das komme natürlich auf die Wetterlage an, sagt Zgraggen. In Genf zum Beispiel kann es extrem heiss werden, wenn der vent blanc weht, der Südwestwind; in Basel kann der Jura-Föhn sehr warme Luft bringen.

Die Messstationen in Beznau und Leibstadt sind 1987 errichtet worden, jene in Würenlingen im Jahr 1992. Wegen des Klimawandels wäre es aber eher unwahrscheinlich, hätte es vor Messbeginn hier höhere Temperaturen als am Sonntag gegeben, so Zgraggen.

Im Unteren Aaretal ist es auch im Winter schön! Vorne Döttingen, Klingnau, hinten Kleindöttingen. Zvg / Fari Farag

Und zuletzt noch dies: Nein, mit den Atomkraftwerken haben die hohen Messungen nicht direkt zu tun. Neben Beznau und Leibstadt hat es am Wochenende am Sonntag auch Gösgen in die Top 10 der heissesten Gemeinden der Schweiz geschafft. Die einfache Erklärung: Es gibt in der Region Aargau und Solothurn nur wenige andere offizielle Messstationen von MeteoSchweiz als jene bei den Atomkraftwerken.

