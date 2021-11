FC Klingnau kassiert gegen Lachen/Altendorf eine 0:3-Pleite

FC Klingnau kassiert eine überraschende 0:3-Pleite Gegen Lachen/Altendorf erhofften sich die Klingnauer einen Heimsieg. Es kam anders. Alessandro Crippa 07.11.2021, 19.53 Uhr

Auch Nikica Juric kann die Niederlage nicht verhindern. Alessandro Crippa

In dieser Gruppe der 2. Liga interregional kann wirklich alles passieren. In der vergangenen Woche hat der zuvor sieglose FC Wangen bei Olten mit Dietikon einen Aufstiegsaspiranten besiegt, und auch Klingnau hat schon gegen die Limmattaler gewonnen. Aber bei den Zurzibieter gibt es eben nicht nur die erfreulichen Resultate zu bejubeln, sondern es sind auch Auftritte zu verzeichnen, die wenig erbaulich waren.

So einen legte die Truppe von Samir Bajramovic am Samstag im Heimspiel gegen Lachen/Altendorf hin, ein Team, das unter dem Strich liegt. «Vielleicht haben die Spieler den Gegner etwas unterschätzt, weil wir zuletzt gute Spiele gezeigt haben», mutmasst der Trainer nach Spielschluss. Gegen das Schwyzer Team ziehen die Klingnauer am Ende eine 0:3-Pleite ein.

Zunächst hat das Heimteam gar die Chance, in Führung zu gehen, doch die Überzahlsituation wird nicht gut ausgespielt. Und so kommt es, dass die Gäste vor der Pause ein erstes Mal treffen, nachdem ein Akteur gleich vier Klingnauer ausdribbeln konnte. «Da müssen wir cleverer sein und vielleicht auch ein Foul machen», sagt Bajramovic. Sein Team schafft es dann auch nach dem Seitenwechsel nicht, das Spiel nochmals in andere Bahnen zu lenken und kassiert noch zwei weitere Gegentore.

Wütend ist Samir Bajramovic dennoch nicht auf seine Schützlinge. Er sagt, es hätten wiederum zwei wichtige Teamstützen gefehlt und man sei grundsätzlich auf dem richtigen Weg. Die 16 Punkte, die Klingnau mittlerweile auf dem Konto hat, stützen des Trainers Aussage. «Die Qualität haben wir. Es ist einfach schade, dass wir dies heute nicht zeigen konnten.» Die nächste und letzte Chance auf Punkte vor der Winterpause gibt es am kommenden Samstag beim Gastspiel in Adliswil. (cri)