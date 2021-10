Fussball: Der FC Klingnau feiert seinen fünften Saisonsieg

2. Liga inter Der FC Klingnau bleibt erneut ohne Gegentor: Er bezwingt Unterstrass mit 3:0 Die Zurzibieter Kicker feiern ihren fünften Saisonsieg. Zuhause feiern sie einen deutlichen Erfolg und vergrössern somit den Abstand auf die Plätze unter dem Strich. Alessandro Crippa 31.10.2021, 11.41 Uhr

Brahim Maloki ist zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. Archivbild: Alessandro Crippa

Langsam aber sicher darf man es sagen: Der FC Klingnau ist in der 2. Liga interregional angekommen. Zwar ist es bereits seine dritte Saison, zweimal wurde die Meisterschaft aber wegen Corona abgebrochen. Nun feiert die junge Mannschaft von Samir Bajramovic im elften Spiel den fünften Sieg. Gegen den FC Unterstrass gewinnt er am Ende ungefährdet mit 3:0.

Captain Brahim Maloki sagte nach dem Spiel, dass es spielerisch nicht der allerbeste Auftritt von ihm und seinen Teamkollegen war, betont aber:

«Die kämpferische Leistung war hervorragend.»

Torhüter Süess verletzt sich

Die Klingnauer konnten nach rund 20 Minuten in Front gehen. Für einmal funktionierte ein Spielzug doch wie gewünscht und Anto Gudelj stand in der Mitte goldrichtig. Noch vor der Pause konnte Batuhan Karadeniz auf 2:0 erhöhen und in der Schlussphase setzte Paulo Arias mit einer feinen Einzelleistung den Schlusspunkt.

Einziger negativer Punkt an diesem Abend ist der Ausfall des erneut starken Robin Süess. Der Torhüter der Klingnauer verletzte sich am Knie und musste ausgewechselt werden. Bis zu seiner Verletzung parierte er allerdings erneut glänzend und hatte grossen Anteil daran, dass die Klingnauer zum zweiten Mal in dieser Saison ohne Gegentor geblieben sind. Auch sein Stellvertreter Michael Wehrli stand ihm allerdings in nichts nach und hielt den Kasten sauber.

Torhüter Robin Süess hat sich gegen Unterstrass verletzt. Alessandro Crippa

Das erste Liebäugeln mit dem Ligaerhalt

Brahim Maloki, der mit seinem Team nun auf dem 8. Platz und im gesicherten Mittelfeld der Tabelle steht, sagt: «Es ist super, dass wir bereits 16 Punkte geholt haben. Wenn es so weitergeht, dürfen wir fest mit dem Ligaerhalt rechnen.»

So präsentiert sich die aktuelle Tabelle mit Klingnau auf Rang 8. Screenshot SFV

Dieser geniesst oberste Priorität. Dennoch gibt es nach wie vor Verbesserungspotenzial beim FCK, das will auch Maloki nicht verheimlichen. Aus Drucksituationen könne man sich noch besser und konsequenter befreien. Die nächste Chance, diesen Punkt umzusetzen, haben die Klingnauer bereits am kommenden Samstag. Dann spielen die Zurzibieter zuhause gegen den FC Lachen/Altendorf. Das Team liegt derzeit mit sieben Zählern hinter den Klingnauern und unter dem Trennstrich. Mit einem weiteren Sieg könnte sich das Aargauer Team weiter von den Abstiegsplätzen entfernen und würde gewiss ruhige Festtage verbringen können.