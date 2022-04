Zurzach: Wann die Einwohner das Gemeindebüro überrannt haben

100 Tage Zurzach «Wir stellen nicht den Anspruch, dass gleich alles perfekt laufen muss»: Wann die Einwohner das Gemeindebüro überrannt haben und wo sich Zurzach Rat holt Seit 100 Tagen ist Zurzach die grösste Gemeinde im Kanton. Ammann Andi Meier und Gemeindeschreiber Daniel Baumgartner erzählen, wie sie die ersten Monate erlebt haben, was es noch zu verbessern gilt und ob das «Z» im Logo wegen des Ukraine-Kriegs zur Diskussion steht. Daniel Weissenbrunner und Stefanie Garcia Lainez Jetzt kommentieren 09.04.2022, 05.00 Uhr

Ammann Andi Meier und Gemeindeschreiber Daniel Baumgartner im Grossen Saal im Rathaus in Bad Zurzach. Vor ihnen liegt das neueste Produkt der Fusionsgemeinde, die «Ziitig», das neue Gemeindeblatt. Daniel Weissenbrunner

Erster Stock im Rathaus in Bad Zurzach. Wir treffen Ammann Andi Meier und Gemeindeschreiber Daniel Baumgartner im Grossen Saal. Der Raum erstrahlt in neuem Glanz. Vor kurzem wurde er modernisiert und auf den technisch neuesten Stand gebracht. Diese Woche fand hier die erste Gemeinderatsitzung statt.

Die Gemeinde Zurzach ist nach der Fusion von Bad Zurzach, Baldingen, Böbikon, Kaiserstuhl, Rekingen, Rietheim, Rümikon und Wislikofen die flächenmässig grösste Gemeinde im Aargau mit rund 8000 Einwohnerinnen und Einwohnern.

September 2014: Die Verwaltung2000-Gemeinden Baldingen, Böbikon, Kaiserstuhl, Mellikon, Rekingen, Rümikon und Wislikofen richten eine Anfrage an die Gemeinden Bad Zurzach, Fisibach, Rietheim und Siglistorf für eine engere Zusammenarbeit. Das Wort Fusion wird bewusst nicht verwendet. Susann Basler Dezember 2015: Vorstellung der Resultate und Gründung Arbeitsgruppen. Unter dem Projektnamen «Rheintalplus» wollen insgesamt elf Gemeinden eine Zusammenarbeit ausloten. Der Tenor: Es ist nicht das Ziel, eine Fusion vorzubereiten. Printscreen Januar 2017: Gemeinsame Information der Bevölkerung vor 500 Personen im Ebianum in Fisibach. Siglistorf hat sich inzwischen zurückgezogen.

Sandra Ardizzone/Archiv April 2017: In den verbliebenen zehn Gemeinden finden ausserordentliche Gemeindeversammlungen statt. Es wird über einen Projektierungskredit für eine vertiefte Prüfung abgestimmt. Nur Fisibach lehnt ab. Im Juni fällt der Startschuss. April 2017: In den verbliebenen zehn Gemeinden finden ausserordentliche Gemeindeversammlungen statt. Es wird über einen Projektierungskredit für eine vertiefte Prüfung abgestimmt. Im Juni fällt der Startschuss. Nur Fisibach lehnt ab, sagt aber fünf Monate später doch noch Ja – nachdem der Regierungsrat dem Wunsch eines Kantonswechsels eine Abfuhr erteilt hat.

Chris Iseli/Archiv Mai 2019: Ausserordentliche Gemeindeversammlungen in zehn Gemeinden. Es wird über einen Zusammenschlussvertrag abgestimmt. Sieben der zehn Gemeinderäte empfehlen ihrer Bevölkerung die Annahme. Die Exekutive aus Fisibach, Mellikon und Rietheim lehnen ihn ab. Die Stimmbevölkerung in Mellikon und Rietheim sprechen für die Weiterführung aus. Fisibach zieht sich definitiv aus dem Projekt zurück. Im Bild: Der damalige Bad Zurzacher Gemeindeammann Reto S. Fuchs.

Chris Iseli/Archiv September 2019: Urnenabstimmung zur Fusion. Acht der neun Gemeinden sprechen sich für eine gemeinsame Zukunft aus. Nur Mellikon lehnt mit einem Nein-Anteil von 53 Prozent die Fusion ab. Es entsteht mit 2619 Hektaren die flächenmässig grösste Gemeinde im Aargau. Eine Woche später nimmt die Umsetzungskommission (UKO) ihre Arbeit auf. Im Bild: der enttäuschte Melliker Gemeindeammann Rolf Laube.

Claudio Thoma/Archiv September 2020: 1. Wahlgang der Gemeinderatswahlen für die sieben Sitze. Andi Meier (Böbikon, parteilos), Esther Käser (Rekingen, parteilos), Heiri Rohner (Wislikofen, CVP), Franzisca Zölly (Bad Zurzach, parteilos), Peter Lude (Bad Zurzach, parteilos) und Peter Moser (Bad Zurzach, CVP) werden gewählt. Im Bild: Vor den Wahlen stellten sich alle Kandidierenden an Podiumsdiskussionen den Wählerinnen und Wählern vor. Severin Bigler/Archiv November 2020: 2. Wahlgang der Gemeinderatswahlen. Cyrill Tait (Kaiserstuhl, parteilos) holt den letzten Sitz. zvg/Daniel Werder März 2021: Andi Meier wird zum ersten Ammann der Gemeinde Zurzach gewählt. Peter Lude wird Vizeammann. Der Gemeinderat ist nun komplett (v.l.): Peter Moser, Esther Käser, Vizeammann Peter Lude, Ammann Andi Meier, Heiri Rohner, Franzisca Zöllyl und Cyrill Tait. zvg/Daniel Werder November 2021: Erste Einwohner- und Ortsbürger-Gemeindeversammlungen von Zurzach.

Chris Iseli/Archiv 1. Januar 2022: Startschuss zur neuen Gemeinde Zurzach. Für jede Fusionsgemeinde eine Welle im Wappen. zvg

Seit 100 Tagen besteht die neue Grossgemeinde Zurzach. Ist jetzt für die Bevölkerung alles anders?

Andi Meier: Nein, wir leben nicht komplett in einer anderen Welt. Aber es hat natürlich Änderungen gegeben.

Welche?

Ammann Andi Meier. zvg/Daniel Werder

Meier: Die Entsorgung läuft beispielsweise anders, und die Werkbetriebe sind nun auch ausserhalb des Kurortes Bad Zurzach unterwegs, bringen etwa den Friedhof in Kaiserstuhl auf Vordermann oder fahren mit der Putzmaschine durch Böbikon.

Und ist die Bevölkerung zufrieden?

Meier: Ja, die Zurzacherinnen und Zurzacher haben aber auch Verständnis, dass nicht alles von Anfang an geklappt hat und noch nicht alle Probleme gelöst sind.

Zum Beispiel?

Meier: Das sind vor allem Alltagsgeschichten, wie nicht zurückgeschnittene Bäume oder Abfallsäcke, welche noch am falschen Tag bereitgestellt werden. Oder beim Häckseldienst, hier können wir die Abholfristen noch optimieren.

Von Böbikon nach Bad Zurzach sind es rund sechs Kilometer, von Kaiserstuhl her sogar fast zwölf. Besteht da für die Einwohnerinnen und Einwohner eine Hemmschwelle, sich auf der Gemeinde zu melden?

Meier: Kaum, denn der Weg über die Gemeindegrenze hinweg ist seit Jahren kein Hindernis mehr.

Baumgartner: Unser Vorteil ist auch, dass bis auf Bad Zurzach alle Einwohnerinnen und Einwohner bereits vor dem 1. Januar teilweise die Dienstleistungen in einer anderen Ortschaft beziehen mussten. Zudem sind viele Gesichter auf dem neuen Gemeindebüro vertraut – wir haben einen guten Mix zwischen Mitarbeitenden der ehemaligen Verwaltung2000 sowie den Gemeinden Rietheim und Bad Zurzach.

Wird das Gemeindebüro rege genutzt?

Baumgartner: Das Gemeindebüro, als unsere zentrale Anlaufstelle inklusive Einwohnerkontrolle, wird sehr rege genutzt. In der ersten Januarwoche wurden wir richtiggehend überrannt. Als kleines Beispiel: Am ersten Arbeitstag hatten wir über 160 Personen am Schalter. Am Ende der Woche waren es insgesamt über 600 Schalterbesuche.

Wie lief der Übergang auf der Verwaltung?

Baumgartner: Er lief grossmehrheitlich sehr gut. Der IT-Zusammenschluss sowie die Zusammenführung der zahlreichen Einwohner- und Finanzdaten waren jedoch zu Jahresbeginn noch nicht ganz abgeschlossen. Davon merkten die Bürgerinnen und Bürger kaum etwas, aber der Aufwand für die Verwaltung war sehr gross. Wir mussten im Hintergrund zahlreiche Nachbuchungen vornehmen, was zu einer Mehrbelastung für das Personal führte.

Haben Sie den Arbeitsaufwand unterschätzt?

Gemeindeschreiber Daniel Baumgartner. Alexander Wagner

Baumgartner: Den zu erwartenden Arbeitsaufwand abschliessend abzuschätzen war schlicht nicht möglich. Bei einigen Abteilungen, welche bereits vor dem Gemeindezusammenschluss regional organisiert waren, wie beispielsweise das regionale Zivilstandsamt oder das regionale Betreibungsamt, hat der Gemeindezusammenschluss nicht zu vielen Veränderungen geführt. In anderen Bereichen wie den Abteilungen Bau, Planung, Umwelt und Werkbetriebe haben wir den Arbeitsaufwand nicht ganz richtig eingeschätzt.

Weshalb?

Baumgartner: Die Bautätigkeit in unseren Ortschaften hat in den letzten beiden Jahren sehr stark zugenommen. Ausserdem war es schwierig den Arbeitsaufwand der zahlreichen Ingenieurbüros, welche bis zum 31. Dezember 2021 für alle Ortschaften ausser Bad Zurzach tätig waren, richtig abzuschätzen.

Ist dieser Arbeitsaufwand für die Verwaltung auf die Dauer überhaupt zu bewältigen?

Meier: Das werden wir in einem Jahr beurteilen. Wir müssen zuerst die Verwaltung im Sommer- und Winterbetrieb sowie die Budgeterstellung und den Jahresabschluss durchspielen. Ob erste Adjustierungen nötig sind, sehen wir aber allenfalls schon beim Quartalsabschluss.

Baumgartner: Es ist auch nicht so, dass wir den Anspruch stellen, dass von Beginn an alles immer perfekt laufen muss. Wir lassen auch mal ein «Foifi» geradestehen. Ansonsten wäre der Druck auf unsere Mitarbeitenden zu gross. Ein Vorteil war zudem, dass wir die Abteilungen Finanzendienste, Steuern und das Gemeindebüro schon sechs Monate vor dem Zusammenschluss zusammengeführt haben. Das hat stark zusammengeschweisst, obwohl man wegen Corona praktisch keinen Teambildungsanlass durchführen konnte.

Die acht Wellen im Wappen der Gemeinde Zurzach symbolisieren die acht Gemeinden, die fusioniert haben. Stefan Kaiser

Braucht die Verwaltung mehr Personal?

Baumgartner: Ja, für die Bauabteilung suchen wir noch mehr Leute und haben die Stellen ausgeschrieben.

Und wie gross ist die Belastung für Sie als Ammann?

Meier: Ich bin sieben Tage pro Woche involviert, lese E-Mails am Sonntag wie wohl die meisten Ammänner, übernehme repräsentative Aufgaben und werde beispielsweise von Parteien und Organisationen eingeladen. Das sind wertvolle Kontakte, ich muss mich aber auch immer darauf vorbereiten. Mein Pensum ist somit mehr als 42 Stunden pro Woche, das ist klar – aber damit habe ich natürlich auch gerechnet.

Die neue Gemeinde kommuniziert fleissig in den sozialen Medien. Besteht da nicht die Gefahr, dass ältere Generation abgehängt werden?

Baumgartner: Nein, im Gegenteil. Wir haben unser Kommunikationsangebot erweitert. Wir drucken nach wie vor unser Mitteilungsblatt. (Er steht auf und legt die erste Ausgabe der Zurzacher «Ziitig» auf den Tisch, die diese Woche erstmals verteilt wurde.) Vorher hatten die neun Ortschaften den «Rappenschnabelkurier», den «Strichpunkt» und die «Zurzipost». Diese haben wir nun in der «Ziitig» vereint. Die Jüngeren, die wohl diese Zeitung nicht von vorne bis hinten durchlesen, holen wir nun mit unserem erweiterten Angebot via Instagram und Facebook ab.

Zum neuen Auftritt gehört auch das Logo mit dem «Z». Der Buchstabe steht aktuell im Ukraine-Krieg für die russische Staatspropaganda. Diverse Firmen mit einem «Z» in ihrem Logo haben reagiert und es teilweise entfernt. Steht das in Zurzach auch zur Diskussion?

Meier: Nein. Wir setzen uns stark für die ukrainischen Flüchtenden ein und distanzieren uns klar vom Krieg. Wir hatten bis jetzt auch nur eine einzige Rückmeldung von einer Person, die sich im Zusammenhang mit der Zürich Versicherung fragte, ob man die Gemeinde künftig «Surzi» nennen müsse.

Baumgartner: Wir gehen auch nicht so stark mit dem «Z» in die Öffentlichkeit und haben auch nicht die Ausstrahlung wie eine Zürich Versicherung.

Vieles ist neu und es stellen sich Herausforderungen, bei denen die Erfahrungswerte fehlen. Holen Sie sich extern Rat beispielsweise in anderen Gemeinden?

Baumgartner: Wir befinden uns laufend im Austausch mit anderen Aargauer Gemeinden und holen uns so wertvolle Tipps und Ratschläge. Beim Aufbau der Organisationsstruktur beispielsweise, hatten wir intensiven Kontakt mit der Gemeinde Muri, welche ähnlich gross ist und die Verwaltungstätigkeiten ebenfalls an mehreren Standorten anbietet. Beim Projekt Neuaufbau Personalreglement haben wir uns von der Gemeinde Villmergen sowie der Stadt Aarau inspirieren lassen.

Meier: Wir holen uns auch Tipps im Mettauertal, wo unser ehemaliger Berater Peter Weber Ammann war. Aber so eine Konstellation wie wir sie hier in Zurzach haben, gibt es nicht. Keine andere Gemeinde hat diese Grösse und ist gleichzeitig aus so vielen Gemeinden entstanden.

Die Gemeinde ist zwar erst 100 Tage alt. Gab es aber schon Highlights in dieser Zeit?

Meier: Der Start der neuen Gemeinde war ja bereits an den beiden Gemeindeversammlungen vom 3. und 4. November. Knapp 400 Personen aus allen Ortschaften nahmen teil, welche die Fähigkeit hatten, das grosse Ganze zu sehen. Die Beschlüsse wurden breit abgestützt. Das war extrem positiv.

Gute Laune bei Gemeindeammann Andi Meier (links) und Gemeinderat Heiri Rohner (rechts) an der ersten Gemeindeversammlung von Zurzach. Alexander Wagner

Mellikon und Fisibach haben gegen die Fusion gestimmt und den Alleingang gewählt. Wie ist der Austausch aktuell?

Meier: Da unsere Verwaltung auch für Mellikon tätig ist, haben wir einen engen und sehr guten Kontakt. Zudem macht die Gemeinde bei der Erarbeitung verschiedener Themen mit. Mit den Ammännern von Fisibach und Siglistorf haben wir ebenfalls Kontakt. Wir haben beschlossen, dass wir «Rheintal+» als Dach weiterlaufen lassen, vorher mit elf Ammännern, jetzt mit Zurzach, Mellikon, Fisibach und Siglistorf noch mit vier.

Für den Fusionsprozess haben Sie viel Lob erhalten. Im Zurzibiet sind weitere Zusammenschlüsse denkbar beispielsweise im Surbtal. Haben sich die Behörden bei Ihnen schon Rat geholt?

Baumgartner: Eine der ersten Fragen an Anlässen ist immer, wie es läuft oder wie wir den Prozess umgesetzt haben. Wir haben auch immer wieder Anfragen von anderen Gemeinden, die auch fusionieren möchten.

Meier: Aber eine offizielle Anfrage aus dem Surbtal hatten wir bisher nicht erhalten.

Ein Blick in die Zukunft: Welche wichtigen Projekte stehen aktuell an?

Meier: Ein grosses Thema ist nach wie vor die Ostumfahrung und das Fleckenkonzept. Auch steht die Erarbeitung der neuen Bau- und Nutzungsordnung inklusive Bauzonenplan an, da wurde ja bereits in der Umsetzung viel Vorarbeit geleistet. Und wir suchen den Kontakt zu unseren Nachbarn, inner- und ausserkantonal, im In- und Ausland. Erst kürzlich ging ich mit dem Küssaberger Bürgermeister Manfred Weber zu Mittag essen.

Und dann wären ja noch die verschiedenen Anlässe in der Grossgemeinde und den einzelnen Ortschaften.

Meier: Genau. Unser Ziel war, dass in jeder Ortschaft ein Verein aktiv ist und die Identität pflegt. Es ist schön zu sehen, dass das geklappt hat und aus der Bevölkerung heraus verschiedene Anlässe organisiert werden. So fand kürzlich der Filmabend des Vereins «Rekinge läbt» statt ...

Baumgartner: ... und die Gemeindeversammlungen, die Kulturnacht und die Bundesfeiern, die nach wie vor in den Ortschaften stattfinden. Als Nächstes steht aber das Nordwestschweizerische Jodlerfest im Juni an. Das ist eine wichtige Plattform für uns als Gemeinde.

