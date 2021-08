Zürich Kreis 2 Zwei junge Männer bei Angriff verletzt – Zeugen werden gesucht Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen sind in der Nacht auf Sonntag in Zürich zwei Männer verletzt worden. 23.08.2021, 09.58 Uhr

Symbolbild: Neben einem Tankstellenshop in Zürich kam es in der Nacht auf Sonntag zu körperlichen Angriffen. Claudia Meier

Gegen 00:30 Uhr kam es im Tankstellenshop am Mythenquai 320 zu verbalen Auseinandersetzungen zwischen mehreren Männern. Gemäss ersten Erkenntnissen wurden ein 25-Jähriger sowie ein 30-Jähriger nach dem Verlassen des Shops in unmittelbarer Nähe durch drei unbekannte Männer mit Faustschlägen, Fusstritten und Flaschenwürfen erheblich verletzt. Die unbekannten Täter flüchteten in eine unbekannte Richtung. Die beiden Opfer begaben sich daraufhin selbstständig in ein Spital.