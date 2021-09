UZH: Preise gemäss Zürcher Regierung nicht politisch motiviert

Zürich Essen an der Uni: Preise gemäss Regierung nicht politisch motiviert Neu zahlen Studierende der Universität Zürich für Fleischgerichte deutlich mehr als für ein Vegimenü: Dies sei nicht politisch begründet – Fleisch kostet halt einfach mehr, heisst es bei der Uni sinngemäss. 30.09.2021, 13.04 Uhr

Fleischgerichte kosten in den Mensen der Universität Zürich nun deutlich mehr als vegetarische Gerichte. Ennio Leanza / Keystone

«Wodurch wird die neue Differenzierung der Menü-Preise legitimiert?», hatten sich drei Zürcher Kantonsräte von SVP und EDU in einer Anfrage an den Regierungsrat erkundigt. Sie befürchteten, dass die Studierenden so mehr oder weniger subtil dazu gedrängt werden sollen, den Fleischkonsum sein zu lassen.