Zürich Er wurde verprügelt, weil er queer ist – nun spricht Levin bei «TalkTäglich»: «Meine Existenz provoziert manche Menschen» Letzte Woche wurde Levin in Zürich von einer Gruppe von Männern brutal angegriffen, weil er queer ist. Im Interview mit «TalkTäglich» erzählt er, wie es dazu gekommen ist und warum er es nicht kommen sah. Silvy Kohler 21.05.2021, 15.49 Uhr

Donnerstag vor einer Woche. Gegen 21 Uhr sei Levin mit seinen Kolleginnen am Zürcher HB ins Tram gestiegen, wie er in der Sendung «TalkTäglich» erzählt. Bereits davor habe sich der 20-jährige Kunststudent von einer Gruppe von Männern Beleidigungen, wie Schwuchtel, anhören müssen. Als die Gruppe kurz darauf in dasselbe Tram steigt, habe Levin schon die erste Faust gespürt. Er erinnert sich: