Das Jahr 2021 im grossen Aargauer Wettervergleich

Zu nass oder zu warm 2021 brachte Schnee- und Regenrekorde im Aargau: Wir haben die Wetterextreme mit den letzten 40 Jahren verglichen So viel Schnee wie fast nie im Januar, tagelanger Regen im Juni und Juli – und doch im Schnitt etwas wärmer als erwartet: Das Jahr 2021 war von Wetterextremen geprägt und brachte Überraschungen. Die AZ hat das letzte Jahr mit den Werten der vergangenen 40 Jahre und den Szenarien mit und ohne Klimaschutz für 2060 verglichen. Fabian Hägler Jetzt kommentieren 07.01.2022, 05.00 Uhr

Ungewohnt viel Schnee: Ein Spaziergänger in der Winterlandschaft bei den Niedermatten in Wohlen, am 15. Januar 2021. Severin Bigler

«Normalität im Anflug»: So lautet der Titel einer Mitteilung von Meteoschweiz, die das Ende der aussergewöhnlich warmen Periode über den Jahreswechsel ankündigte. «Am Dienstagabend erreicht uns eine markante Kaltfront und bringt uns temperaturmässig zurück in die (Winter-)Normalität», hiess es in der Mitteilung.

Zuvor hatten die Wetter- und Klimaexperten des Bundes auch für den Aargau teilweise neue Temperaturrekorde registriert. So lag die tiefste Temperatur, die an der Messstation Buchs-Aarau am 30. Dezember registriert wurde, bei 10,6 Grad. Damit wurde der bisherige Rekordwert vom 20. Dezember 1993 eingestellt.

Inzwischen ist der Winter zurückgekehrt, im Aargau gab es in den letzten Tagen wieder Schnee – das Wetter ist also wieder so, wie man sich das in dieser Jahreszeit gewohnt ist.

Die hohen Temperaturen kurz vor und nach dem Jahreswechsel waren nicht die einzigen ungewöhnlichen Wetterereignisse der letzten Monate. Dies zeigen ein Rückblick auf 2021, eine Auswertung der Wetterdaten der letzten zehn Jahre und der Periode von 1981 bis 2010 an der Messstation Buchs-Aarau, von der relativ weit zurückreichende Werte verfügbar sind. Diese Daten werden danach mit zwei Klimaszenarien des Bundes für den Kanton Aargau verglichen.

Meteoschweiz, das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie, hat für jeden Kanton verschiedene Klimaszenarien für die Zukunft erarbeitet. Die AZ verwendet für diesen Artikel die Mittelwerte für das Jahr 2060 von zwei Szenarien: Das Szenario RCP2.6 beschreibt einen konsequenten Klimaschutz, in dem das Zwei-Grad-Ziel des Übereinkommens von Paris wahrscheinlich erfüllt werden kann. Das Szenario RCP8.5 geht von einem weiterhin steigenden menschlichen Ausstoss an Treibhausgasen aus.

Mit Blick in die Zukunft geht Meteoschweiz für den Aargau grundsätzlich von vier Entwicklungen aus, wie sich das Klima verändern wird.

Trockene Sommer: Langfristig wird die mittlere Niederschlagsmenge in den Sommermonaten abnehmen und die Verdunstung zunehmen. Die Böden werden trockener, es gibt weniger Regentage, und die längste niederschlagsfreie Periode dauert länger. Mehr Hitzetage: Noch erheblich stärker als die Durchschnittstemperaturen steigen die Höchsttemperaturen. Hitzewellen sowie heisse Tage und Nächte werden häufiger und extremer. Am grössten ist die Hitzebelastung in den bevölkerungsreichen städtischen Gebieten in tiefen Lagen. Heftige Niederschläge: Starkniederschläge werden in Zukunft wahrscheinlich merklich häufiger und intensiver, als wir es heute erleben. Dies betrifft alle Jahreszeiten, aber besonders den Winter. Auch seltene Extremereignisse wie ein Jahrhundertniederschlag fallen deutlich heftiger aus. Schneearme Winter: Auch die Winter werden Mitte des Jahrhunderts deutlich wärmer sein als heute. Zwar fällt mehr Niederschlag – aber wegen der höheren Temperaturen eher als Regen. Besonders in tieferen Lagen schneit es seltener und weniger. Entsprechend schrumpfen die schneereichen Gebiete der Schweiz stark.

Trockene Sommer: 2021 deutlich zu nass, Jahre zuvor zum Teil sehr trocken

Betrachtet man diesen Punkt, so ist das Jahr 2021 im Aargau nicht typisch für die künftige Entwicklung. Ganz im Gegenteil gab es doch letzten Sommer an der Messstation Buchs-Aarau einen neuen Niederschlagsrekord: Der Juni 2021 brachte mit 276,6 Litern Regen pro Quadratmeter einen Höchstwert seit Beginn der Messungen. Auch im Juli 2021 wurden an mehreren Messstationen von Meteoschweiz im Aargau neue Rekordwerte registriert.

Nur ein Jahr zuvor, im Juli 2020, war es ausserordentlich trocken, an den Stationen Aarau/Buchs (29,2 Liter), Barmelweid (30,4) und Leibstadt (21,4) wurde so wenig Regen gemessen wie noch nie zuvor. Und auch das Jahr 2018 war im Aargau ausserordentlich warm und trocken: Wochenlang galt ein Feuerverbot, Bäche trockneten zum Teil ganz aus, Gemüsebauern klagten über Ernteausfälle.

Temperatur: 2021 wärmer als 1981 bis 2010, aber kälter als letztes Jahrzehnt

Obwohl der Sommer 2021 ziemlich verregnet war, war das letzte Jahr etwas wärmer als im langjährigen Durchschnitt. Für die Referenzperiode von 1981 bis 2010 liegt die Durchschnittstemperatur an der Station Buchs-Aarau bei 9,6 Grad, im Jahr 2021 lag der Wert bei 9,8 Grad. Vergleicht man aber 2021 mit dem Schnitt der Jahre 2011 bis 2020, so zeigt sich: Das letzte Jahrzehnt war mit 10,5 Grad deutlich wärmer als das letzte Jahr. Je nach Massnahmen könnte im Jahr 2060 eine durchschnittliche Jahrestemperatur von 10,9 Grad (konsequenter Klimaschutz) oder 11,9 Grad (kein Klimaschutz) normal sein.

Unter der Annahme, dass kein Klimaschutz betrieben wird und der Ausstoss von Treibhausgasen weitergeht, dürfte die durchschnittliche Temperatur im Winter bis 2060 von heute 1,3 auf neu 3,3 bis 4,2 Grad steigen. Auch im Sommer würde es wärmer: Statt mit 18,1 Grad wie heute, wäre mit 20 bis 21,6 Grad zu rechnen. Mit einem konsequenten Klimaschutz würde die Durchschnittstemperatur in Buchs/Aarau im Winter um 0,7 bis 2 Grad, jene im Sommer um 0,7 bis 1,8 Grad ansteigen.

Ganz hohe Temperaturen: 2021 war ein Ausreisser nach unten

Grösser als bei den Durchschnittstemperaturen fallen die Unterschiede beim heissesten Tag des Jahres, bei der Anzahl der Sommertage (Temperatur mindestens 25 Grad), der Hitzetage (mindestens 30 Grad) und der Tropennächte (Temperatur nicht unter 20 Grad) aus. Zwischen 1981 und 2010 wurden in Buchs-Aarau gut 50 Sommertage registriert, im letzten Jahrzehnt waren es gut 60 – im letzten Jahr hingegen nur 47. Auch bei konsequentem Klimaschutz werden für 2060 fast 67 Sommertage erwartet, ohne Klimaschutz gar mehr als 82 pro Jahr.

Ähnlich verläuft die Kurve auch für Hitzetage – davon gab es nur sieben im letzten Jahr, im vergangenen Jahrzehnt waren es 17, im langjährigen Mittel immer noch elf. Bei diesem Wert ist die Steigerung ohne Klimaschutz besonders hoch: 2060 würden dann im Schnitt gut 30 Tage mit Temperaturen über 30 Grad erwartet – also praktisch ein Hitzemonat.

Am heissesten war es im Jahr 2021 in Buchs-Aarau am 12. und 14. August, als jeweils 31,5 Grad gemessen wurden. Das sind zwei Grad weniger als im Schnitt der Jahre 1981 bis 2010 und 3,5 Grad weniger als im vergangenen Jahrzehnt. Bei konsequentem Klimaschutz könnte das Thermometer am heissesten Tag des Jahres auch 2060 noch 35 Grad anzeigen, ohne Klimaschutz wären es mit 36,9 fast zwei Grad mehr.

Heftige Niederschläge: 2021 deutlich über den Durchschnittswerten

Mit dem zunehmenden Klimawandel werden Starkniederschläge künftig häufiger und intensiver – dies zeigte sich im Jahr 2021 auch im Aargau. Und zwar gleich mehrfach: Einerseits fiel schon Anfang Jahr in kurzer Zeit aussergewöhnlich viel Schnee, die Niederschlagsmenge am 14. Januar betrug 49 Millimeter. Das ist rund doppelt so viel, wie in den 40 Jahren zuvor jeweils als höchster Niederschlagswert an einem Wintertag registriert wurde. Und auch im Jahr 2060 werden für die nassesten Tage im Winter nur knapp 30 Millimeter Niederschlag erwartet.

Auch im Sommer 2021 gab es tagelang viel Regen, am meisten fiel am 24. Juni mit fast 54 Litern pro Quadratmeter (m2). Auch das ist ein massiver Ausreisser gegen oben, allerdings nicht ganz so stark wie jener im Winter. In den 40 Jahren zuvor fielen am nassesten Sommertag jeweils knapp 40 Liter Niederschlag, die Klimaszenarien für 2060 gehen von 42 bis 43 Litern aus.

Wie hoch die Niederschlagswerte an einzelnen Tagen im Jahr 2021 waren, zeigt ein anderer Vergleich: Derzeit werden in Buchs/Aarau im Sommer im Schnitt pro m2 rund 105 Liter Regen pro Monat registriert – letztes Jahr fiel die Hälfte davon an einem Tag. Im Winter fallen an der Messstation im Schnitt rund 70 Liter Niederschlag pro Monat – am 14. Januar 2021 wurden mehr als zwei Drittel dieser Monatssumme an einem Tag erreicht.

Die vielen Regentage brachten auch bei der gesamten Niederschlagsmenge des letzten Jahres einen sehr hohen Wert: 1285 Liter fielen in Buchs-Aarau, das sind rund 400 Liter mehr als im Schnitt des ziemlich trockenen Jahrzehnts von 2011 bis 2020. Und es sind immer noch gut 200 Liter mehr als zwischen 1981 und 2020 – das vergangene Jahr war also massiv zu nass im Aargau.

Winter 2021: Mehr Schnee, aber weniger ganz kalte Tage

Nicht ganz einheitlich ist das Bild, wenn man die Daten für den Winter 2021 anschaut. Die kälteste Nacht wurde am 16. Januar registriert, die -10,9 Grad entsprechen genau dem Mittel des letzten Jahrzehnts. Der Wert liegt höher als zwischen 1981 und 2010 und tiefer als die -8,3 Grad, die als Tiefstwert ohne Klimaschutz für 2060 erwartet werden.

Eistage, also Tage, an denen das Thermometer nie über den Gefrierpunkt steigt, gab es 2021 ausserordentlich wenige. Nur an acht Tagen war es nie über 0 Grad warm, das sind gleich viele wie im Szenario ohne Klimaschutz für 2060 erwartet werden – und nicht einmal halb so viele wie zwischen 1981 und 2010, als im Schnitt 17 Eistage registriert wurden.

Andererseits gab es 2021 überdurchschnittlich viele Frosttage: An 84 Tagen sank das Thermometer mindestens einmal unter 0 Grad. Das sind zwei Tage mehr als im Schnitt von 1981 bis 2010 und gar zwölf Tage mehr als im vergangenen Jahrzehnt. Ohne wirksamen Klimaschutz könnte es im Jahr 2060 nur noch 49 Frosttage pro Jahr in Buchs-Aarau geben.

Aussergewöhnlich oft wurde 2021 auch ein Neuschneetag verzeichnet – das sind Tage, an denen mindestens 1 cm Neuschnee fällt. Davon gab es im letzten Jahr gleich 14 Tage – sechs mehr als im Schnitt des letzten Jahrzehnts. Dieses war im Aargau ausgesprochen schneearm, sogar ohne Klimaschutz rechnen die Szenarien für 2060 immer noch mit neun Neuschneetagen.

Werte können stark schwanken, Unsicherheit bei Klimaszenarien

Insgesamt passt 2021 damit nicht in die Reihe der Jahre, die für die Entwicklungen des Klimawandels typisch sind – dafür fehlten Hitze und Trockenheit im Sommer. Ohnehin hält Elias Zubler von Meteoschweiz fest:

«Beim Vergleich der Jahreswerte für 2021 mit den Mittelwerten über 10 oder 30 Jahre ist zu beachten, dass gewisse Grössen von Jahr zu Jahr stark schwanken können. Besonders ins Gewicht fällt dies beim heissesten Tag oder bei der kältesten Nacht im Jahr.»

Weiter sagt Zubler: «Bei den Szenariodaten ist zu beachten, dass diese immer mit Unsicherheiten behaftet sind.» Diese Daten kämen so zu Stande, dass für die Szenarien mehrere Klimasimulationen mit verschiedenen Klimamodellen durchgeführt würden, die leicht unterschiedliche Resultate liefern. Dabei resultiert eine gewisse Bandbreite an Ergebnissen, die AZ hat für den Vergleich mit 2021 jeweils das mittlere Szenario verwendet.

